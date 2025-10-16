Кононов о возвращении в «Торпедо»: «Я принял вызов, здесь очень серьезные цели. У меня симпатия к клубу – в паузу смотрел все матчи»

Олег Кононов объяснил, почему согласился вернуться в «Торпедо».

Вчера московский клуб объявил об увольнении Дмитрия Парфенова и повторном назначении Кононова спустя 2 месяца после увольнения.

– Почему приняли решение вернуться в «Торпедо»?

– Потому что это вызов, большая мотивация, этот тот клуб, к которому сейчас у меня лежит очень серьезная симпатия. Здесь очень серьезные цели, лично для меня всегда нужен вызов. Я его принял. В вынужденную паузу все матчи клуба смотрел.

– Что сделали с момента назначения?

– Что можно сделать за день? Немногое. Определенную работу провели.

– Есть ли разница между Кубком и первенством?

– Для нас каждая игра важна. Кубок – хороший вызов для клуба и команды в целом, – сказал Кононов.

«Торпедо» занимает последнее, 18-е, место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах.

В четверг команда примет «Велес» в матче 5‑го тура Пути регионов FONBET Кубка России.