  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кононов о возвращении в «Торпедо»: «Я принял вызов, здесь очень серьезные цели. У меня симпатия к клубу – в паузу смотрел все матчи»
3

Кононов о возвращении в «Торпедо»: «Я принял вызов, здесь очень серьезные цели. У меня симпатия к клубу – в паузу смотрел все матчи»

Олег Кононов объяснил, почему согласился вернуться в «Торпедо».

Вчера московский клуб объявил об увольнении Дмитрия Парфенова и повторном назначении Кононова спустя 2 месяца после увольнения.

– Почему приняли решение вернуться в «Торпедо»?

– Потому что это вызов, большая мотивация, этот тот клуб, к которому сейчас у меня лежит очень серьезная симпатия. Здесь очень серьезные цели, лично для меня всегда нужен вызов. Я его принял. В вынужденную паузу все матчи клуба смотрел.

– Что сделали с момента назначения?

– Что можно сделать за день? Немногое. Определенную работу провели.

– Есть ли разница между Кубком и первенством?

– Для нас каждая игра важна. Кубок – хороший вызов для клуба и команды в целом, – сказал Кононов.

«Торпедо» занимает последнее, 18-е, место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах. 

В четверг команда примет «Велес» в матче 5‑го тура Пути регионов FONBET Кубка России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoТорпедо
logoПервая лига
logoFONBET Кубок России
logoОлег Кононов
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семшов о «Торпедо»: «Раньше клуб стоял наряду со «Спартаком», ЦСКА, «Динамо», был грандом футбола. Сейчас он как игрушка для руководства, это смешно выглядит»
7сегодня, 11:59
Парфенов об увольнении из «Торпедо»: «Непонятно такое решение. Команда приходила в порядок – у меня не было сомнений, что ситуация выправится»
6вчера, 17:58
Канчельскис о «Торпедо»: «Бардак! Нельзя убивать такие великие клубы. Руководители преследуют свои цели, футбол их не интересует – они позорят себя и клуб»
10вчера, 15:51
Мостовой об увольнении Парфенова из «Торпедо» и назначении Кононова: «Проблемы часто возникают из-за того, что в командах много нефутбольных людей. А им многого не понять»
5вчера, 12:12
«Торпедо» уволило Парфенова – через месяц после назначения. Клуб идет последним в Первой лиге
48вчера, 08:07
Главные новости
«Реал» впервые в истории может продать долю акций внешним инвесторам. Клуб могут разделить на спортивную и коммерческую структуры, за первую будут отвечать сосьос
1217 минут назад
Дегтярев о лимите: «Путин еще в 2017-м поручил сократить госфинансирование профессионального спорта. Ужесточение заставит клубы за три года разглядеть талантливых ребят»
9149 минут назад
Дюков о сборной: «Россия прошла бы отбор на ЧМ и Евро и выступила бы успешно. Я вижу конкурентоспособную команду»
17сегодня, 14:39
Глава FIGC о призывах не проводить матч Италии с Израилем: «Идиотизм. Надо было получить дисквалификацию и пропустить ЧМ? Отправить туда Израиль, который там не хотят видеть?»
11сегодня, 14:36
Дегтярев о лимите: «Летом клубы потратили на легионеров более 13 млрд рублей. Это годовой бюджет города. Чьи интересы поддерживать государству – российских игроков или трансферного рынка?»
103сегодня, 14:09
У вас есть шанс сделать Трибуну Спортса’’ лучше – ждем ваше резюме на комьюнити-менеджера!
сегодня, 14:00Вакансия
В «ПСЖ» раздражены высказываниями Сафонова о нехватке игрового времени. Боссы клуба считают, что такие реплики вредны (Goal)
58сегодня, 13:47
Глава КДК: «Ндонг извинился за ситуацию со Сперцяном. Между ними возникло недопонимание сказанного. Стороны не имеют друг к другу претензий, конфликт исчерпан»
39сегодня, 13:28
Экс-помощник Пирло о «Ювентусе»: «Роналду не подходил под его стиль игры – он был худшим в спринте. Тренер ничего не мог сделать: это же Криштиану»
47сегодня, 13:26
Дегтярев об ужесточении лимита: «Пришло время менять настройки – в интересах юношеского спорта. Без этого российский футбол рискует потерять лицо. Формула «10+5» коснется лишь четырех клубов»
142сегодня, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о Станковиче: «Слабый тренер, надо гнать его в три шеи! Все, что знала одна Сербия, теперь знаем еще и мы»
47 минут назад
Златан Ибрагимович: «Я открыл двери для нового поколения Швеции. Мне нужно было быть сильнее других – я работал, жертвовал, шел против всех»
1148 минут назад
Станислав Черчесов: «Лимит должен быть, но какой? Невозможно оставить в заявке 13 иностранцев, а играть пятью – это нонсенс. Если будет решение, я его приму»
659 минут назад
Фонбет Кубок России. «Факел» встречается с «Уралом», «Торпедо» против «Велеса»
14сегодня, 14:30Live
Соуле об Аллегри в «Юве»: «Я отрастил волосы и перекрасился в блондина. Он сказал, что надо подстричься, иначе больше не появлюсь на поле – я сразу побежал к парикмахеру»
сегодня, 14:30
«GOAT и Роналду». «Лейпциг» выложил фото Орбана и Криштиану с матча Португалии и Венгрии
2сегодня, 14:24Фото
Иличич о пандемии: «По Бергамо ездили грузовики с гробами, ужасная картина. Я заболел и провел 42 дня без семьи – я страдал, слухи об измене жены причиняли боль»
6сегодня, 14:17
«Рот закрой свой ## ###, пока я тебе ##### не сломал». Игрока «Тюмени» Болова оштрафовали за мат в адрес болельщика на 50 тысяч рублей
8сегодня, 13:57
Шнякин и Меламед прокомментируют матч «Локо» и ЦСКА в 12-м туре РПЛ. Трушечкин и Пойда – игру «Спартака» и «Ростова», Генич и Дурасов – встречу «Динамо» и «Ахмата»
11сегодня, 13:54
Президент «Фенербахче» Саран о Моуринью: «Неприемлемо, что на летнем сборе проводилась только одна тренировка в день. В клубе царило ощущение безжизненности»
3сегодня, 13:42