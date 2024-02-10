«У Месси преимущество перед Марадоной: он был номером 1 в течение 15 лет. Лео – утопия, невозможно быть лучше него». Экс-вратарь «Боки» Наварро Монтойя об аргентинцах

Карлос Наварро Монтойя сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.

– Кто, на ваш взгляд, лучше – Марадона или ?

– В Аргентине это все равно, что спросить, кого ты больше любишь – отца или мать.

Мой отец говорит, что лучшим из всех был . Я думаю, что Месси и лучшие среди тех, кого я видел, но у Лео есть преимущество перед Диего: он был номером 1 в течение 15 лет или больше.

Месси – это утопия, невозможно было подумать, что кто-то может сделать то, что он делал на протяжении многих лет... И я говорил не о его титулах, а о его способности и стойкости оставаться номером 1 так долго.

Невозможно быть лучше Месси, и поэтому я признаю это: он лучший из всех, кого я видел, – сказал бывший вратарь «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии.