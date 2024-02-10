«У Месси преимущество перед Марадоной: он был номером 1 в течение 15 лет. Лео – утопия, невозможно быть лучше него». Экс-вратарь «Боки» Наварро Монтойя об аргентинцах
Карлос Наварро Монтойя сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.
– Кто, на ваш взгляд, лучше – Марадона или Месси?
– В Аргентине это все равно, что спросить, кого ты больше любишь – отца или мать.
Мой отец говорит, что лучшим из всех был Пеле. Я думаю, что Месси и Диего лучшие среди тех, кого я видел, но у Лео есть преимущество перед Диего: он был номером 1 в течение 15 лет или больше.
Месси – это утопия, невозможно было подумать, что кто-то может сделать то, что он делал на протяжении многих лет... И я говорил не о его титулах, а о его способности и стойкости оставаться номером 1 так долго.
Невозможно быть лучше Месси, и поэтому я признаю это: он лучший из всех, кого я видел, – сказал бывший вратарь «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии.
Статистика Месси в разы лучше, трофеев он выиграл в разы больше.
Даже со сборной больше выиграл.
Раньше Марадона держался рядом с Месси(и то не у всех) только за счет ЧМ, но Месси и тут преуспел.
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А Месси выиграл с чемпионами мира?
Жизнь вообще штука такая, что одной из основных причин эволюции человечества является соперничество людей между собой во всех сферах жизни. Сравнение себя с кем-то или кого-то между собой - это из элементов соперничества. Это нормально и не нужно тут обязательно искать негативный подтекст. Это в принципе для нас людей, естественное состояние
Хорошо пик, кто из вышеперечисленных колотил 91 мяч за год ?
Чисто мое мнение.
гепатит, травмат- "мясник из Бильбао" и еще дискву схватил за драку. Но пару трофеев там взял.
Какая Барса до Месси уровня Марселя и Боруссии?
Клуб который входил в топ-3,5,10 клубов 20 века по всем версиям (ФИФА, Кикет, IFFHS) который по внутри испанским трофееям шёл бок о бок с Реалом и который несмотря на 1 ЛЧ до 2005 имел ещё 3 финала+10 полуфиналов ЛЧ/КЕЧ в истории а также 4 титула Кубка обладателей Кубков, а мода на барселоновский футбол появилась ещё при тренерстве Кройффа.Лол, Барселона и до Месси была одним из 5-6 главных футбольных мировых брендов со своей уникальной клубной философией и школой, не на уровне Реала, но и даже рядом не с марселями/боруссиями
И кстати, по твоей логике оценки статуса клуба по ЛЧ, выходит что Ювентус равновелик с Ноттингемом Форрестом и Порту, Аякс более велик чем МЮ, а Стяуа, Црвена Звезда с Селтиком весомее Арсенала и Атлетико