«У Месси преимущество перед Марадоной: он был номером 1 в течение 15 лет. Лео – утопия, невозможно быть лучше него». Экс-вратарь «Боки» Наварро Монтойя об аргентинцах

Теги МЛС Лионель Месси высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Бока Хуниорс Диего Марадона Сборная Колумбии по футболу Пеле Интер Майами Футбол

Карлос Наварро Монтойя сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.

– Кто, на ваш взгляд, лучше – Марадона или Месси?

– В Аргентине это все равно, что спросить, кого ты больше любишь – отца или мать.

Мой отец говорит, что лучшим из всех был Пеле. Я думаю, что Месси и Диего лучшие среди тех, кого я видел, но у Лео есть преимущество перед Диего: он был номером 1 в течение 15 лет или больше.

Месси – это утопия, невозможно было подумать, что кто-то может сделать то, что он делал на протяжении многих лет... И я говорил не о его титулах, а о его способности и стойкости оставаться номером 1 так долго.

Невозможно быть лучше Месси, и поэтому я признаю это: он лучший из всех, кого я видел, – сказал бывший вратарь «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии.

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79 комментариев
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Тут нечего сравнивать, Месси абсолютно во всем лучше.
Статистика Месси в разы лучше, трофеев он выиграл в разы больше.
Даже со сборной больше выиграл.

Раньше Марадона держался рядом с Месси(и то не у всех) только за счет ЧМ, но Месси и тут преуспел.
+40
-12
+28
Ответ ЖЭКа
Ахах. Марадона выиграл с Наполи сильнейший клубный турнир, выиграл со средними напарниками ЧМ. Лио всю жизнь катался как сыр в масле. Один раз в Псж оказался в проблемегм клубе - и где?
выиграл со средними напарниками ЧМ
__________________________________
А Месси выиграл с чемпионами мира?
+26
-8
+18
Ответ Великий Алонсо
Месси это дно, этот распиаренный лилипут даже в Барсе был в тени Хави и Иньесты.
Был в тени но отдавал больше ассистов, чем они, и при этом еще и забивал в 7-8 раз больше голов?))
+21
-6
+15
Ответ Killiannnn
Месси после похода в туалет не нужно подтираться, за него это делают хорошо другие люди
ты о Крише с шарфом??? сиииииуууу
+23
-11
+12
Ответ Marina_Greta
Марадонна величайший в своей эпохе, Месси - в своей , зачем их сравнивать? Раньше было другое время, другой футбол все таки. Каждый оставил свой большой яркий след в истории футбола!
А почему бы и не посравнивать?
Жизнь вообще штука такая, что одной из основных причин эволюции человечества является соперничество людей между собой во всех сферах жизни. Сравнение себя с кем-то или кого-то между собой - это из элементов соперничества. Это нормально и не нужно тут обязательно искать негативный подтекст. Это в принципе для нас людей, естественное состояние
+12
-3
+9
С этим не поспоришь, именно в стабильности главное преимущество Лео, кто бы что ни говорил. выдать 2-3 ярких сезона легче, чем держаться на вершине целое десятилетие
+16
-8
+8
Ответ ЖЭКа
Ахах. Марадона выиграл с Наполи сильнейший клубный турнир, выиграл со средними напарниками ЧМ. Лио всю жизнь катался как сыр в масле. Один раз в Псж оказался в проблемегм клубе - и где?
В те же годы Верона выигрывала чемпионат с игроками не лучше, чем в Наполи.
+7
0
+7
Ответ ЖЭКа
Ахах. Марадона выиграл с Наполи сильнейший клубный турнир, выиграл со средними напарниками ЧМ. Лио всю жизнь катался как сыр в масле. Один раз в Псж оказался в проблемегм клубе - и где?
Величие Месси доказывает нынешняя ситуация в Барселоне. Лео сделал из Барселоны клуб уровня Реала. Если не считать период карьеры Месси, то это клуб уровня Марселя или Боруссии с 1-й ЛЧ за все время. Что не так с ПСЖ? Выигрывал трофеи и показывал статистику праймового Марадоны. Месси 2 раза затащил среднюю сборную до финала ЧМ, один из которые выиграл с дублем в финале, сколько голов у Диего в финалах?)
+11
-6
+5
Ответ [Ingush]
Если брать именно талант, именно расцвет сил и формы, то Зубастик Роналдо и Роналдиньо были не хуже Месси. Чисто мое мнение.
В посте написано про 15 лет, ты про пик формы.
Хорошо пик, кто из вышеперечисленных колотил 91 мяч за год ?
+3
0
+3
Если брать именно талант, именно расцвет сил и формы, то Зубастик Роналдо и Роналдиньо были не хуже Месси.
Чисто мое мнение.
+12
-9
+3
Ответ Ваганов Фидаиль
Я сам был футболистом, профессиональным. Когда я ездил в Италию на чемпионат мира и смотрел игру Марадоны я был в шоке от этого кудесника игры! Какая была техника? У него глаза были на затылке. Это что было что то!!!! Все смотрели наго и стадион притихал, и всех завораживал все думали, что он сделает. И сравнивая с Месси я скажу одно, я отдаю предпочтение Мараданы толком вокруг игроков то не было в наполи Он на голову сильнее Месси. Выиграть с некчемной командой Наполи скудетто это о многом говорит! А Месси уехал в ПСЖ и не смог ничего сделать это тоже о многом что говорит.
А Марадона ничего не выиграл с Барселоной
+2
0
+2
обычный спортс, откуда вы докапываете такие вот интервью бог знает от кого, но самые важные новости постите с опозданием на час или два )))
+6
-4
+2
Месси конечно великий игпок, спору нет...но ужасно скучный, как игрок....
+1
0
+1
Ответ Михаил Майоров
А Марадона ничего не выиграл с Барселоной
А ему не повезло в Барсе:
гепатит, травмат- "мясник из Бильбао" и еще дискву схватил за драку. Но пару трофеев там взял.
+1
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+1
Ну как вы можете тут срачь устроить кто лучше, ведь Монтойя же всё точно изложил. Месси и Марадона для большинства болельщиков как отец и мать как в Аргентине, это вам не сравнение Месси и Роналду
+1
0
+1
Ответ Роман
Марадона блистал со сборной и сделал из средненькой Наполи чемпионов. Месси 16 лет 0 трофеев на уровне сборных. 7 разгромных вылетов из ЛЧ. Марадона на голову выше. Даже неуместно их сравнивать.
Платини пока не закончил карьеру был лучше Марадоны. Дальше и Гуллит , и Ван Бастен были не хуже. У Наполи во второй половине 80-х играли много звезд. Карека, Ди Наполи, молодой Дзола.
+1
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+1
Трудно несогласиться мнением . Лео не только последние 15 лет даже по сей день демонстрирует мастер-класы! Последний чм к тому подтверждение. Возможно Марадона был более ярок в том 1986 м году на самом расцвете сил в 26 лет! Лео повторил его перфоманс в 35 л . Нынешние молодежь? К сожалению на горизонте невидно никого, кого можно было бы назвать преемником. Нет невижу ярко выраженного игрока . Мбаппе близок по уровню но ему уже 25 лет . Белингемы Винисиусы хорош но через 5 лет появиться точно такие же игроки подающие надежды.
+4
-3
+1
Ответ Артём Сергеев
бред какой-то,не был он лучшим ни 15 ,ни 10 ,ни 5 лет подряд
Правильно. Он и есть лучший по сей день. Он может раздавать передачи, почти стоя на месте, как Де Брёйне, только вернувшись после травмы, при этом обводить пешочком по 3 человека. Жалко, что у Барселоны не было денег на его зарплату из-за Лапорты. Сейчас бы раскидывал пасы на Ямаля и прочих, как Рональдиньо в своё время отдавал на Месси.
+1
-1
0
Ответ Ювентиниус
Трудно несогласиться мнением . Лео не только последние 15 лет даже по сей день демонстрирует мастер-класы! Последний чм к тому подтверждение. Возможно Марадона был более ярок в том 1986 м году на самом расцвете сил в 26 лет! Лео повторил его перфоманс в 35 л . Нынешние молодежь? К сожалению на горизонте невидно никого, кого можно было бы назвать преемником. Нет невижу ярко выраженного игрока . Мбаппе близок по уровню но ему уже 25 лет . Белингемы Винисиусы хорош но через 5 лет появиться точно такие же игроки подающие надежды.
что он повторил в 35, как Диего в26? Вы чем игры смотрели?
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Ответ VERBLYUD
Марадону лучшим называют только старики, которые видели его игру, через 30-40 лет никто больше не будет сравнивать его с Месси. У Диего мало трофеев, относительно слабая статистика и он играл нестабильно.
Марадона имел огромные значение социального характера. Это матч с Англией на ЧМ, когда для аргентинцев эта была война в прямом и переносном смысле, чем все закончились все знают. И Неаполь, где Наполи не просто был аутсайдером, но и из поливала помоями (по делу или нет, не важно) вся остальная Италия. В итоге 2 чемпионства и кубок уефа. А Месси просто крутой футболист
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Ответ VERBLYUD
Величие Месси доказывает нынешняя ситуация в Барселоне. Лео сделал из Барселоны клуб уровня Реала. Если не считать период карьеры Месси, то это клуб уровня Марселя или Боруссии с 1-й ЛЧ за все время. Что не так с ПСЖ? Выигрывал трофеи и показывал статистику праймового Марадоны. Месси 2 раза затащил среднюю сборную до финала ЧМ, один из которые выиграл с дублем в финале, сколько голов у Диего в финалах?)
Месси сделал Барселону банкротов
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Ответ VERBLYUD
Величие Месси доказывает нынешняя ситуация в Барселоне. Лео сделал из Барселоны клуб уровня Реала. Если не считать период карьеры Месси, то это клуб уровня Марселя или Боруссии с 1-й ЛЧ за все время. Что не так с ПСЖ? Выигрывал трофеи и показывал статистику праймового Марадоны. Месси 2 раза затащил среднюю сборную до финала ЧМ, один из которые выиграл с дублем в финале, сколько голов у Диего в финалах?)
Какая же чушь несусветная
Какая Барса до Месси уровня Марселя и Боруссии?
Клуб который входил в топ-3,5,10 клубов 20 века по всем версиям (ФИФА, Кикет, IFFHS) который по внутри испанским трофееям шёл бок о бок с Реалом и который несмотря на 1 ЛЧ до 2005 имел ещё 3 финала+10 полуфиналов ЛЧ/КЕЧ в истории а также 4 титула Кубка обладателей Кубков, а мода на барселоновский футбол появилась ещё при тренерстве Кройффа.Лол, Барселона и до Месси была одним из 5-6 главных футбольных мировых брендов со своей уникальной клубной философией и школой, не на уровне Реала, но и даже рядом не с марселями/боруссиями
И кстати, по твоей логике оценки статуса клуба по ЛЧ, выходит что Ювентус равновелик с Ноттингемом Форрестом и Порту, Аякс более велик чем МЮ, а Стяуа, Црвена Звезда с Селтиком весомее Арсенала и Атлетико
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Ответ Великий Алонсо
Месси это дно, этот распиаренный лилипут даже в Барсе был в тени Хави и Иньесты.
🤦🏼🤦🏼🤦🏼
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Ответ Великий Алонсо
Месси это дно, этот распиаренный лилипут даже в Барсе был в тени Хави и Иньесты.
Дно - это чучело, которое имеет наглость называть себя именем Великого Алонсо.
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Ответ Ваганов Фидаиль
Я сам был футболистом, профессиональным. Когда я ездил в Италию на чемпионат мира и смотрел игру Марадоны я был в шоке от этого кудесника игры! Какая была техника? У него глаза были на затылке. Это что было что то!!!! Все смотрели наго и стадион притихал, и всех завораживал все думали, что он сделает. И сравнивая с Месси я скажу одно, я отдаю предпочтение Мараданы толком вокруг игроков то не было в наполи Он на голову сильнее Месси. Выиграть с некчемной командой Наполи скудетто это о многом говорит! А Месси уехал в ПСЖ и не смог ничего сделать это тоже о многом что говорит.
Я тоже был футболистом, но на любительском уровне, и тоже смотрел ЧМ в Италии в армии, но мне почему то Марадона ничем не запомнился. Там мне запомнился только Роже Милла. А Марадона запомнился мне только на ЧМ в Мексике.
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Ответ Leon Petov
Диего всегда тащил в одиночку и приносил титулы. Жаль у него не было Хави с Иньестой, Ди Марии и Неймара
Он "тащил" не в одиночку. С ним были Вальдано, Руджери, Бурручага и прочие.
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Ответ y9dkn9n6ns
Платини пока не закончил карьеру был лучше Марадоны. Дальше и Гуллит , и Ван Бастен были не хуже. У Наполи во второй половине 80-х играли много звезд. Карека, Ди Наполи, молодой Дзола.
смысл сравнивать игроков совершенно разныз позиций?
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Ответ Leon Petov
Диего всегда тащил в одиночку и приносил титулы. Жаль у него не было Хави с Иньестой, Ди Марии и Неймара
У Диего были Карека (лучший нап Бразилии в тот момент) и Вальдано (основной нап Реала). В Гаполи было с полдесятка игроков сборной Италии. В Аргентиге играли победитеди Кубка Либертадорес
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Ответ Achilles 21
не был бы он наркоманом и скандалистом, не было бы харизмы и говорили бы меньше о нём, как о платини например
Пеле не был наркоманом,а о нем много говорили
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Ответ Никита Смолов
В посте написано про 15 лет, ты про пик формы. Хорошо пик, кто из вышеперечисленных колотил 91 мяч за год ?
Тут они смущаются и начинают бормотать что-то про Гойкоэчею. Хотя Лео на старте карьеры месили не намного нежнее🤓
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