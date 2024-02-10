НОК Канады: «Наша команда должна быть награждена бронзой командного турнира. Изучаем возможности для подачи апелляции»

НОК Канады не согласен с решением ISU присудить России бронзу Олимпиады-2022.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года за допинг.

После этого Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022.

9 февраля ISU заявил, что решение о перераспределении медалей командного турнира «основано на всесторонней оценке правовых экспертов».

«Мы не считаем, что заявление вносит дополнительную ясность или дает обоснование. По-прежнему считаем, что канадская команда должна быть награждена бронзовой медалью командного турнира в соответствии с решением .

Мы тесно сотрудничаем с федерацией фигурного катания Канады, чтобы изучить наши возможности для подачи апелляции», – говорится в заявлении национального олимпийского комитета.

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