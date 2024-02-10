НОК Канады: «Наша команда должна быть награждена бронзой командного турнира. Изучаем возможности для подачи апелляции»
НОК Канады не согласен с решением ISU присудить России бронзу Олимпиады-2022.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг.
После этого Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022.
9 февраля ISU заявил, что решение о перераспределении медалей командного турнира «основано на всесторонней оценке правовых экспертов».
«Мы не считаем, что заявление ISU вносит дополнительную ясность или дает обоснование. По-прежнему считаем, что канадская команда должна быть награждена бронзовой медалью командного турнира в соответствии с решением CAS.
Мы тесно сотрудничаем с федерацией фигурного катания Канады, чтобы изучить наши возможности для подачи апелляции», – говорится в заявлении национального олимпийского комитета.
У Валиевой нашли еще и анаболик – он на примете у WADA. Это «русский секрет из 80-х»
В деле Валиевой все больше странных деталей, которые не укладываются в голове. Вот они
Но здесь есть несколько нюансов:
1. Валиева была чистая на олимпиаде. И поехала она на олимпиаду по вине лаборатории, которая во время пробу не проверила
2. Российская команда была на три головы сильнее
3. В регламенте командника не прописаны правила, что делать в таких случаях, когда спортсмен попал на допинге
4. Росс.сборная может иск подать на золото и выиграть!!! И тогда вой со стороны сборной США будет такой, что лучше нашим отдать бронзу и бодаться с Канадой, чем отхватить от всех: США, Японии, Канады