НОК Канады: «Наша команда должна быть награждена бронзой командного турнира. Изучаем возможности для подачи апелляции»

Теги сборная России ISU CAS сборная Канады Олимпиада-2022 дисквалификации НОК Канады Камила Валиева Фигурное катание

НОК Канады не согласен с решением ISU присудить России бронзу Олимпиады-2022.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за допинг.

После этого Международный союз конькобежцев (ISU) переместил сборную России с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022.

9 февраля ISU заявил, что решение о перераспределении медалей командного турнира «основано на всесторонней оценке правовых экспертов».

«Мы не считаем, что заявление ISU вносит дополнительную ясность или дает обоснование. По-прежнему считаем, что канадская команда должна быть награждена бронзовой медалью командного турнира в соответствии с решением CAS.

Мы тесно сотрудничаем с федерацией фигурного катания Канады, чтобы изучить наши возможности для подачи апелляции», – говорится в заявлении национального олимпийского комитета. 

У Валиевой нашли еще и анаболик – он на примете у WADA. Это «русский секрет из 80-х»

В деле Валиевой все больше странных деталей, которые не укладываются в голове. Вот они

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31 комментарий
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Двойную медаль попробуйте, вам не впервой 😂 олимпийские чемпионы по юриспруденции
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Это сладкое слово — халява )))
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Дайте уже золото им всем, и канадцам и японцам и американцам
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Ответ Наталия Васильева
Двойную медаль попробуйте, вам не впервой 😂 олимпийские чемпионы по юриспруденции
Это будет очень смешно)))
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ИСУ просто решил, что правило пересчёта баллов у женщин в данном случае не действует.
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Не заслужили, не накатали. Сразу надо было бороться, а не на бумаге.
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Ответ Viks
Подавайте в КАС. У ИСУ нет специального правила для командника, значит должно применяться существующее правило 353: продвижение канадки вверх из-за дисквы Валиевой и получение соответствующего месту балла.
Это ты к кому обращаешься? Не к Миттерану случайно? А то он сейчас "в портале" как раз..
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Ответ Железная Леди
кажется 2 недели дается для апелляции? Подали? Интересно, а наши подали?
Есть решение CAS, по которому результаты Валиевой аннулируются, а Канада должна доказать, что по правилам должен быть пересчёт баллов. А эти правила точно не знает и сам ИСУ.
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Ответ Павел Мельников
Пиво кому отдали, чемпионам из Басманного суда?))
Пиво отдали Зевсу - как раз такой штраф за "нарушение олимпийского перемирия" есть в уставе МОК🤣
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кажется 2 недели дается для апелляции? Подали? Интересно, а наши подали?
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Позорники, клянчат эту бронзу. Ладно бы ещё за золото, как в 2002 году, да там и ситуация была другая, их за взятку судья Ле Гунь отодвинула. А тут то, по честному Канада не заслужила этой позорной бронзы, их место четвёртое, чего руками то махать после драки
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Вообще то всё таки девушки, после снятия баллов с Камилы, должны подняться по таблице и их баллы должны быть пересчитаны. Я бы тоже на месте сборной Канады возмущалась.
Но здесь есть несколько нюансов:
1. Валиева была чистая на олимпиаде. И поехала она на олимпиаду по вине лаборатории, которая во время пробу не проверила
2. Российская команда была на три головы сильнее
3. В регламенте командника не прописаны правила, что делать в таких случаях, когда спортсмен попал на допинге
4. Росс.сборная может иск подать на золото и выиграть!!! И тогда вой со стороны сборной США будет такой, что лучше нашим отдать бронзу и бодаться с Канадой, чем отхватить от всех: США, Японии, Канады
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Ответ Den3Lo
Это сладкое слово — халява )))
Так им не привыкать
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Ответ kovfun-barrios
Мне нравится их упорство бороться за никчёмную медальку в фигурном прокатстве, которое даже спортом не является))
Ещё один, который гнался ., чтобы сказать , насколько вы ему не интересны.
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Ответ Howard Norfolk
Ещё один, который гнался ., чтобы сказать , насколько вы ему не интересны.
Вы о чём? Я фигурное прокатство во всём мире считаю цирком а не спортом. Бровки домиком, печальный взгляд, "заломленные руки", постоянные падения. Смех да и только. Поэтому я и сказал, что мне импонирует стремление канадской федерации фигурного катания бороться даже за такой никчёмный приз.
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Ответ Железная Леди
кажется 2 недели дается для апелляции? Подали? Интересно, а наши подали?
Сейчас все изучают возможности для апелляций: и защита Камилы, и ОКР, и НОК Канады. У Камилы 30 дней с момента решения КАС на подачу апелляции в швейцарский суд по ограниченным основаниям (12 дней уже прошло, осталось 18). Но дело Камилы - это другой процесс. А вот ОКР побежит в КАС (как и НОК Канады). И по срокам там нет ясности.
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