Кураньи о карьере в «Динамо»: «Все пили. После каждой победы ходили в ночные клубы, но проблем с алкоголем ни у кого не было»
Кевин Кураньи рассказал, что игроки «Динамо» выпивали после побед.
Немец выступал за бело-голубых с 2010 по 2015 год.
– Самый пьющий спорт в России?
– Хоккей и футбол. В «Динамо» бывало, что мы могли немного выпить, но проблем с алкоголем ни у кого не было.
– Кто из футболистов «Динамо» пил больше всех?
– Все пили. Еще после каждой победы ходили в ночные клубы. Я тоже ходил.
– Лучший ночной клуб в Москве?
– Сложный вопрос, ха-ха! Их много. Мне сложно вспомнить один еще потому, что я давно не бывал в местных ночных клубах, – сказал бывший нападающий «Динамо».
Почему страдаю, наслаждаюсь...
- Нет, я ими наслаждаюсь.