Кураньи о карьере в «Динамо»: «Все пили. После каждой победы ходили в ночные клубы, но проблем с алкоголем ни у кого не было» 

Теги Кевин Кураньи премьер-лига Россия Динамо Москва алкоголь и спорт Футбол

Кевин Кураньи рассказал, что игроки «Динамо» выпивали после побед.

Немец выступал за бело-голубых с 2010 по 2015 год.

– Самый пьющий спорт в России?

– Хоккей и футбол. В «Динамо» бывало, что мы могли немного выпить, но проблем с алкоголем ни у кого не было.

– Кто из футболистов «Динамо» пил больше всех?

– Все пили. Еще после каждой победы ходили в ночные клубы. Я тоже ходил.

– Лучший ночной клуб в Москве?

– Сложный вопрос, ха-ха! Их много. Мне сложно вспомнить один еще потому, что я давно не бывал в местных ночных клубах, – сказал бывший нападающий «Динамо».

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36 комментариев
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Никаких проблем с алкоголем. Алкоголя, вон, полно!
+90
0
+90
Ответ rigobersong
Но учитывая, что побед у денамы никогда много не было, пили значит нечасто:))
Если ты не видел Динамо-2011 Силкина с Кураньи, Семшовым и Ворониным, считай, ты тот год потерял
+56
-8
+48
Ответ rigobersong
Но учитывая, что побед у денамы никогда много не было, пили значит нечасто:))
поэтому и проблем с алкоголем ни у кого не было
+48
-1
+47
Ответ Михаил1970
Вот кто молодого Кокорина плохому научил.
Непонятно, кто кого ещё учил
+48
-2
+46
Ответ culpa
Коньячка что ль дерябнуть🤔
Что ты прикидываешься, будто ещё не решил!
+31
-2
+29
Вот кто молодого Кокорина плохому научил.
+30
-4
+26
Но учитывая, что побед у денамы никогда много не было, пили значит нечасто:))
+49
-31
+18
Золотой век российского футбола…
+11
0
+11
Ответ Денис Ширинов
Не рановато?)
Ну немного рановато, да, но сегодня выходной, я с утра пораньше сделал все домашние дела, так что долой предрассудки)
+10
-1
+9
Ответ С 2009 года здесь
не стоит ,папа
Поздно, сынок=(
+6
0
+6
Ответ С 2009 года здесь
не стоит ,папа
Папа, не пей !!!! Без меня...
+5
0
+5
Коньячка что ль дерябнуть🤔
+7
-2
+5
Нет проблем с алкоголем не только в Динамо,но и в России,на каждом углу.
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий Сидоров
Никаких проблем с алкоголем. Алкоголя, вон, полно!
Не при Горбачеве ведь:)
+5
-1
+4
Я всё думаю, чего это Динамо уже 45+ лет без золотых медалей...
+3
0
+3
Ответ culpa
Коньячка что ль дерябнуть🤔
не стоит ,папа
+4
-1
+3
Ответ magicgashik
я как то раз тусовался в джипси , подхожу к бару, а там Кураньи трезвый , комбаровы бухие в гавно, Гранат и еще кто то не помню уже, давно было!!
а потом ты проснулся)
+3
0
+3
«Проблем с алкоголем ни у кого не было. Проблемы были у алкоголя!»
+2
0
+2
я как то раз тусовался в джипси , подхожу к бару, а там Кураньи трезвый , комбаровы бухие в гавно, Гранат и еще кто то не помню уже, давно было!!
+2
0
+2
Ты страдаешь алкоголизмом?
Почему страдаю, наслаждаюсь...
+2
-1
+1
Ответ BEER FAN #77
Я всё думаю, чего это Динамо уже 45+ лет без золотых медалей...
Скоро юбилей. 50 ))
+1
0
+1
Ответ AIBOLIT66
Ты страдаешь алкоголизмом? Почему страдаю, наслаждаюсь...
Похмелье приносит страдание, а алкоголь лекарство?)
+1
0
+1
Ответ culpa
Что ты прикидываешься, будто ещё не решил!
Не рановато?)
+2
-1
+1
- Вы страдаете сексуальными извращениями?
- Нет, я ими наслаждаюсь.
+1
0
+1
И чтобы не уйти в запой решили чемпионство не выигрывать)
+2
-1
+1
Ответ magicgashik
я как то раз тусовался в джипси , подхожу к бару, а там Кураньи трезвый , комбаровы бухие в гавно, Гранат и еще кто то не помню уже, давно было!!
а потом тебя разбудил охранник и ты проснулся
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Ответ Иван Алейников
Не при Горбачеве ведь:)
а сто при горбачеве?. в магазинах не было, но дома у вмех было.
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у меня корешь так говорит проблем нет все хорошо , пока ему доктор не сказал что у него цироз... а так проблем нет.
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Именно при Кураньи было знаменитое обращение к футболистам на базе )))) 🤔
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