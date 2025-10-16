Кейн – лучший игрок «Баварии» в сентябре. У форварда 12 (11+1) очков в 5 матчах

Харри Кейн признан лучшим игроком месяца в «Баварии».

Нападающий мюнхенского клуба получил награду по итогам сентября, победив в голосовании болельщиков. Он набрал 54% голосов и опередил Майкла Олисе (12,1%) и Луиса Диаса (11,6%).

В прошлом месяце Кейн провел 5 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах, отличившись 11 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь .

Кейн сейчас – лучший в мире