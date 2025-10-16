  • Спортс
Станислав Черчесов: «Лимит должен быть, но какой? Невозможно оставить в заявке 13 иностранцев, а играть пятью – это нонсенс. Если будет решение, я его приму»

Станислав Черчесов рассказал, как можно было бы изменить лимит.

Ранее сообщалось, что лимит на легионеров в Мир РПЛ планируют постепенно ужесточать: к сезону-2026/27 планируется 11 легионеров в заявке и шесть на поле, к сезону-2027/28 – 10/6, а к сезону-2028/29 – 10/5.

«Меня не удивляет внимание Министерства спорта к футболу, ведь это государственная структура, которая должна защищать интересы страны – в данном случае футбола.

Я уверен, лимит на легионеров должен быть, другое дело – какой? В моем понимании: учитывайте, пожалуйста, чтобы играли все, а не так, чтобы в паспорт смотреть, ведь тогда руководить командой сложно будет. Невозможно оставить в заявке 13 иностранцев, а играть пятью – это нонсенс.

Если министр спорта поднял этот вопрос, значит, есть причины – это дискуссионный момент. Если будет принято решение, я его приму и будем действовать дальше. Все будут в одинаковых условиях», – сказал тренер «Ахмата».

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем

Новый лимит нужен РПЛ, чтобы что?

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
