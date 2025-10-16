Рафинья может сыграть с «Реалом», показала МРТ. Вингер «Барсы» восстанавливается от травмы задней поверхности бедра

Рафинья Диас, вероятно, сыграет в класико.

Вингер «Барселоны» получил травму задней поверхности бедра в матче с «Овьедо» 25 сентября (3:1). Изначально каталонский клуб оценивал период его восстановления в три недели – этот срок истекает завтра, однако футболист до сих пор не тренировался в общей группе. Сообщалось , что он пропустит игру с «Жироной» 18 октября.

По информации Mundo Deportivo, сегодняшняя МРТ дала позитивные результаты – бразилец может принять участие в матче с «Реалом » 26 октября. При необходимости он может сыграть и с «Олимпиакосом » 21-го, но клуб, скорее всего, предпочтет не рисковать здоровьем игрока.

В текущем сезоне Ла Лиги Рафинья провел 6 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь .