Джонс отказался драться на UFC 300: «Пару дней назад мне звонили и предлагали, но я не готов»

Джон Джонс заявил, что отказался драться на UFC 300 .

«Мне позвонил Хантер Кэмпбелл, один из главных юристов UFC, и предложил бой.

Он сказал: «Джон, я знаю, что до турнира осталось всего девять недель, но если есть хоть малейший шанс, что ты готов, то твое возвращение в рамках одного из крупнейших турниров в истории будет потрясающей новостью для сообщества».

И как бы ни была велика для меня эта возможность, я не думаю, что готов. Просто не готов. Так что я уже в возрасте, у меня в запасе всего несколько боев, и хочу выложиться на них по полной, выложившись на 100%», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе .

Джонс в последний раз дрался в марте-2023, когда победил в титульном поединке. В ноябре Джон должен был драться со , но получил травму.

Аспиналл сообщил, что UFC предложили ему бой с Миочичем, но Стипе отказался драться