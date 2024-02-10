Джонс отказался драться на UFC 300: «Пару дней назад мне звонили и предлагали, но я не готов»
Джон Джонс заявил, что отказался драться на UFC 300 .
«Мне позвонил Хантер Кэмпбелл, один из главных юристов UFC, и предложил бой.
Он сказал: «Джон, я знаю, что до турнира осталось всего девять недель, но если есть хоть малейший шанс, что ты готов, то твое возвращение в рамках одного из крупнейших турниров в истории будет потрясающей новостью для сообщества».
И как бы ни была велика для меня эта возможность, я не думаю, что готов. Просто не готов. Так что я уже в возрасте, у меня в запасе всего несколько боев, и хочу выложиться на них по полной, выложившись на 100%», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Джонс в последний раз дрался в марте-2023, когда победил Сирила Гана в титульном поединке. В ноябре Джон должен был драться со Стипе Миочичем, но получил травму.
Аспиналл сообщил, что UFC предложили ему бой с Миочичем, но Стипе отказался драться
Негоже небитому заслуженному чемпу выходить на коротком уведомлении.
Получается будет лишь 3 реально интересных боя, Гейджи против Макса, Прохазка Ракич и Оливейра Царукян, ну и бои за титул. Честно говоря, по словам Даны я ожидал намного большего, он обещал что это будет лучший турнир в истории, а на деле получается топ турнир с множеством титульных боев, НО который никак не претендует на звание лучшего турнира в истории, тот же UFC 205 выглядит круче.