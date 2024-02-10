Джонс отказался драться на UFC 300: «Пару дней назад мне звонили и предлагали, но я не готов»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сирил Ган UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс заявил, что отказался драться на UFC 300 .

«Мне позвонил Хантер Кэмпбелл, один из главных юристов UFC, и предложил бой.

Он сказал: «Джон, я знаю, что до турнира осталось всего девять недель, но если есть хоть малейший шанс, что ты готов, то твое возвращение в рамках одного из крупнейших турниров в истории будет потрясающей новостью для сообщества».

И как бы ни была велика для меня эта возможность, я не думаю, что готов. Просто не готов. Так что я уже в возрасте, у меня в запасе всего несколько боев, и хочу выложиться на них по полной, выложившись на 100%», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс

Джонс в последний раз дрался в марте-2023, когда победил Сирила Гана в титульном поединке. В ноябре Джон должен был драться со Стипе Миочичем, но получил травму. 

Аспиналл сообщил, что UFC предложили ему бой с Миочичем, но Стипе отказался драться

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
не сколько к бою не готов, сколько к допинг тесту, добавил Джонс)
+10
-6
+4
Ответ Мистер Блин
не сколько к бою не готов, сколько к допинг тесту, добавил Джонс)
А это не тоже самое?
+2
-1
+1
Бред какой-то, завершил бы уже
0
0
0
Правильно.
Негоже небитому заслуженному чемпу выходить на коротком уведомлении.
0
0
0
Значит UFC до сих пор не знает, кто возглавит юбилейный турнир, это очень плохо. Видимо всё закончится тем, что main event будет бой Дрикуса дю Плесси против Адесанья или Перейра будет защищать пояс против Хилла, а Co-main event будет бой Леона Эдвардса против Белала Мухаммада.
Получается будет лишь 3 реально интересных боя, Гейджи против Макса, Прохазка Ракич и Оливейра Царукян, ну и бои за титул. Честно говоря, по словам Даны я ожидал намного большего, он обещал что это будет лучший турнир в истории, а на деле получается топ турнир с множеством титульных боев, НО который никак не претендует на звание лучшего турнира в истории, тот же UFC 205 выглядит круче.
0
0
0
Гоните уже его взашей.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий