КХЛ. «Спартак» в гостях у «Барыса», «Салават» против «Ак Барса», «Северсталь» примет «Локомотив»

«Спартак» сыграет с «Барысом» на выезде в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

« » и « » сойдутся в Зеленом дерби, « » примет « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ