КХЛ. «Спартак» в гостях у «Барыса», «Салават» против «Ак Барса», «Северсталь» примет «Локомотив»
«Спартак» сыграет с «Барысом» на выезде в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» сойдутся в Зеленом дерби, «Северсталь» примет «Локомотив».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 10 февраля, 14.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 10 февраля, 14.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 10 февраля, 17.00, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Продолжим победную серию !!!
Главное без травм !
Удачи команде
классный хоккей нас сегодня ожидает, что хотелось пожелать
1 захватывающий и бескомпромиссный но в то же время чистый без грязи хоккей
2 без травм
3 чтоб судей меньше было заметно и не тянули одеяло на себя
ЗА САЛОВАТ ЮЛАЕВ💚💪
Давайте родненькие...покажите игру на должном уровне!!!☝️
Неплохо для субботы.
За, без Травм! За,без Слёз! За, без провокаторов!
Вообщем за красивый Хоккей!👍