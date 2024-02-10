КХЛ. «Спартак» в гостях у «Барыса», «Салават» против «Ак Барса», «Северсталь» примет «Локомотив»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Локомотив Северсталь Спартак результаты матчей КХЛ Барыс Хоккей

«Спартак» сыграет с «Барысом» на выезде в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» сойдутся в Зеленом дерби, «Северсталь» примет «Локомотив». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Спартак
Дата проведения
10 февраля, 14.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Салават Юлаев – Ак Барс
Дата проведения
10 февраля, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

Северсталь – Локомотив
Дата проведения
10 февраля, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

13 комментариев
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Да здравствует Зеленое дерби! Яркого зрелища, бескомпромиссной борьбы и пусть победит сильнейший. Ждем победы СЮ.💪💚
+7
0
+7
За Салават Юлаев !
Продолжим победную серию !!!
Главное без травм !
Удачи команде
+8
-2
+6
Только Салават Юлаев!Только победа!✊🏻
+8
-2
+6
Удачи Спартаку в Казахстане!
+6
-1
+5
Салават Юлаев ждем только победы 💚🫶и прекрасного зрелища 🤜🤛
+6
-3
+3
всем доброго времени суток👋
классный хоккей нас сегодня ожидает, что хотелось пожелать
1 захватывающий и бескомпромиссный но в то же время чистый без грязи хоккей
2 без травм
3 чтоб судей меньше было заметно и не тянули одеяло на себя
ЗА САЛОВАТ ЮЛАЕВ💚💪
+3
0
+3
Зелёное дерби это всегда интересно,в каком бы состоянии не находились команды,просто хочется насладиться хоккеем,командам без травм и пусть победит сильнейший!
+10
-8
+2
Удачи Салавату!
+4
-2
+2
Сегодня (АБ) обязаны обеспечить выход в плей-офф!💪👊✌✊
Давайте родненькие...покажите игру на должном уровне!!!☝️
+2
0
+2
Зеленое дерби и ремейк финала 2003.
Неплохо для субботы.
+2
-1
+1
Удачи и Победы - Белому Барсу!!!💪✌👊✊
За, без Травм! За,без Слёз! За, без провокаторов!
Вообщем за красивый Хоккей!👍
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как-то не солидно, что Ак барс в таблице ниже даже Салавата, нужно побеждать сегодня и во всех оставшихся матчах
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Вперёд, юлаевцы! Нужна победа
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