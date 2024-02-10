«Байер» опережает «Баварию» на 5 очков после разгрома в очном матче и идет 1-м в Бундеслиге
«Байер» увеличил отрыв от «Баварии» после победы.
В матче 21-го тура Бундеслиги команда Хаби Алонсо обыграла мюнхенцев со счетом 3:0.
Леверкузенцы набрали 55 очков и занимают первое место в таблице. Команда Томаса Тухеля осталась второй, у нее 50 очков.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мы свидетели мощнейшей чемпионской гонки в истории Бундеслиги
Пришлось купить Кейна, чтобы наверняка )
Надеюсь Байер сможет выдержать подобный темп до конца чемпионата. В современном футболе не хватает побед от команд, которые не денежные мешки. Если раньше в ЛЧ можно было победить, будучи... Порту, то теперь это невозможно. В чемпионатах тоже очень редко удается кому-то свергнуть "денежных мешков", а в рамках Германии и Баварии, это вообще архи-сложно.
В прошлом сезоне 6 место, в поза-прошлом 3 место. Байер, это все же не Лестер или Жирона, это команда исторически была "выше среднего" по меркам Германии.
И в интервью говорить какие у него слабые игроки это не путь к успеху.Да и судя по его карьере персонаж очень токсичный
Был уже такой Ковач с трусливым футболом и критиковавший своих игроков
Байер же с заслуженной победой!! Лучшие в составе Алонсо Виртц и Станишич, с такой игрой побить рекорд по играм без проигрышей под силу!