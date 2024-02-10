«Байер» опережает «Баварию» на 5 очков после разгрома в очном матче и идет 1-м в Бундеслиге

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

«Байер» увеличил отрыв от «Баварии» после победы.

В матче 21-го тура Бундеслиги команда Хаби Алонсо обыграла мюнхенцев со счетом 3:0.

Леверкузенцы набрали 55 очков и занимают первое место в таблице. Команда Томаса Тухеля осталась второй, у нее 50 очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мы свидетели мощнейшей чемпионской гонки в истории Бундеслиги

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154 комментария
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Думаю, многие испытали эмоции Фримпонга))
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Как же приятно наблюдать, как «Чаби» сделал из середняка машину. Из его поколения пожалуй лучший , кто залетел в топ коучи . Мики Артета плачет 😢
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Ответ dr. cage
Такой донной Бавария была крайний раз при Клинсманне наверное..
Последний.
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Ответ xion76
Байер красавцы! Пора свергать гегемонию мюнхенцев.
Бавария ещё в прошлом подумала, что пожалуй уже хватит побеждать, но не проканало

Пришлось купить Кейна, чтобы наверняка )
+42
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Байер красавцы! Пора свергать гегемонию мюнхенцев.
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Байер конечно мощный. Их серия без поражений и результаты - полностью заслуженны и оправданны. Очень качественная скоростная атакующая игра, приятная взгляду и весьма добротная игра на своей половине поля.

Надеюсь Байер сможет выдержать подобный темп до конца чемпионата. В современном футболе не хватает побед от команд, которые не денежные мешки. Если раньше в ЛЧ можно было победить, будучи... Порту, то теперь это невозможно. В чемпионатах тоже очень редко удается кому-то свергнуть "денежных мешков", а в рамках Германии и Баварии, это вообще архи-сложно.
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дотяните до конца чемпионата, удачи аспириновые!
+22
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Суперсила Кейна сильнее суперсилы Байера!
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Ответ Xela95
Как же приятно наблюдать, как «Чаби» сделал из середняка машину. Из его поколения пожалуй лучший , кто залетел в топ коучи . Мики Артета плачет 😢
Neverlossen теперь, а не nevercusen))
+12
-1
+11
Ответ Xela95
Как же приятно наблюдать, как «Чаби» сделал из середняка машину. Из его поколения пожалуй лучший , кто залетел в топ коучи . Мики Артета плачет 😢
Байер конечно слабо тянет на середняка. Я помню их частенько в топ-3 чемпионата, или в топ-5. Да, помню они и на 9-10 местах ошивались, но по большей части, они все же были "выше среднего".

В прошлом сезоне 6 место, в поза-прошлом 3 место. Байер, это все же не Лестер или Жирона, это команда исторически была "выше среднего" по меркам Германии.
+9
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+9
Ответ Рашпель793
Радостно за Хаби Алонсо, но блин, как же жаль Кейна ((
Кейн ещё может завоевать ЛЧ или Бундеслигу в следующих сезонах. А у Байера подобный шанс появляется раз в 10 или 20 лет.
+8
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+8
Ответ Николай Бойко
Neverlossen теперь, а не nevercusen))
Подождите, сезон не закончился))
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+7
Дикий фейл "Баварии" в увольнении Нагельсманна.
+8
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+7
Ответ Александр Гончаров
Комментарий скрыт
Кто знает,Байер конечно очень хорош,но на два фронта может быть их и не хватило!Так что оно может и к лучшему!
+8
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Если в прошлом сезоне Тухель отскочил благодаря чокерам из Дортмунда, то в этом сезоне у него вряд ли такое прокатит. Гнать автобусника
+7
0
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Ответ Xela95
Как же приятно наблюдать, как «Чаби» сделал из середняка машину. Из его поколения пожалуй лучший , кто залетел в топ коучи . Мики Артета плачет 😢
его можно сравнивать с артетой, но отличиями являются то что Артета в АПЛ а он в Бундеслиге, я очень хочу чтобы Хаби был сказкой для ЛИВЕРПУЛЯ но , Германию и Англию сравнивать не стоит, но Хаби тренер топ по любому
+7
-1
+6
Ответ Крыс Пол
Нойер как обычно выступил роли шута, побежав на угловой за 30 секунд до конца, когда команда уступает в два мяча.
а какая разница 2-0 или 3-0, если до конца матча секунды? так хотя бы забить один, а там всякое бывает. может, судья даст еще угловой подать?
+5
0
+5
Ответ Александр Гончаров
Комментарий скрыт
Любимое занятие постсоветских людей - обесценивать.
+7
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+4
Ответ Ничего Смешного
Тухеля откровенно сливают. Я не вижу причину такой игры и такой тактики. После второго гола Бавария доходила до штрафной и спиной пыталась атаковать. Это не топ клуб, а позорище. А теперь болельщики великого Харри Кейна: объясните мне, что создал ваш «лучший» форвард. Это неподвижное тело , не больше.
Тухель сам себя сливает.
И в интервью говорить какие у него слабые игроки это не путь к успеху.Да и судя по его карьере персонаж очень токсичный
Был уже такой Ковач с трусливым футболом и критиковавший своих игроков
+4
0
+4
Радостно за Хаби Алонсо, но блин, как же жаль Кейна ((
+5
-1
+4
Нойер как обычно выступил роли шута, побежав на угловой за 30 секунд до конца, когда команда уступает в два мяча.
+6
-3
+3
Ответ dr. cage
Такой донной Бавария была крайний раз при Клинсманне наверное..
за "крайний" минус не читая.
+4
-1
+3
Ответ Злой Руся
Туда его, этот денежный мешок ! Сегодня Байер сделал не просто заявление, а конкретную предъяву на победу в чемпионате! Кравчики!
Причем избили многолетнего чемпиона.
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Я до самого конца питал надежды, что проект «Тухель в Баварии» жизнеспособен, были даже аргументы в пользу этого ( например, отличный показатель набранных очков), были матчи, где красная машина не оставляла сопернику никаких шансов, но сегодняшнее зрелище все это перебивает. Когда твоя команда наносит за тайм 1 удар, хочется спросить Томаса Тухеля: а как вы планируете брать чемпионат, Лигу Чемпионов, где будут команды еще сильнее. Игроки, конечно, тоже виноваты, тот же Сане, Мусиала, не умело распоряжавшиеся мячом, новичок баварцев Саша Буэ, забывший о существовании Станишича в моменте с первым голом. Не считаю целесообразным выделять лучшего игрока у Баварии, все линии объективно провалили матч. Нынешняя ситуация, с учетом игры команды при Тухеле, ещё более трудная, чем с Нагельсманном, которого по итогу уволили, основания же были не вполне адекватные
Байер же с заслуженной победой!! Лучшие в составе Алонсо Виртц и Станишич, с такой игрой побить рекорд по играм без проигрышей под силу!
+2
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+2
Ответ Xela95
Как же приятно наблюдать, как «Чаби» сделал из середняка машину. Из его поколения пожалуй лучший , кто залетел в топ коучи . Мики Артета плачет 😢
А с чего Артета должен плакать?
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+2
что делает сане в Баварии? передерживает мяч, замедляя атаки. пора на выход.
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– У вас, баваренька – хронический тоттенхэмит, да-с.
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Байер просто великолепен, с победой.
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хотелось бы верить.что Байер сможет....но мы проходили это и не раз)
+2
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Вот что происходит с командой когда вместо Мюллеров и Киммихов набирают тёмных дредастых поленьев, Баварии надо выходить к немецким истокам
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