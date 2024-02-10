«Байер» опережает «Баварию» на 5 очков после разгрома в очном матче и идет 1-м в Бундеслиге

«Байер» увеличил отрыв от «Баварии» после победы.

В матче 21-го тура Бундеслиги команда Хаби Алонсо обыграла мюнхенцев со счетом 3:0.

Леверкузенцы набрали 55 очков и занимают первое место в таблице. Команда Томаса Тухеля осталась второй, у нее 50 очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мы свидетели мощнейшей чемпионской гонки в истории Бундеслиги