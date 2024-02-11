Овечкин забил 57-й гол в пустые ворота в НХЛ, побив рекорд Гретцки
Александр Овечкин забросил 57-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» отличился на 60-й минуте матча с «Бостоном» (3:0).
Россиянин забил 57 голов в пустые ворота за 1394 игры в регулярках за карьеру (всего 834 шайбы, доля голов в пустые – 6,83%). У Гретцки 56 таких шайб за 1487 матчей (всего 894, 6,26%).
Овечкин забил 834-й гол в НХЛ – «Бостону» в пустые ворота. До рекорда Гретцки – 60 шайб
Гретцки - 56
Фримпонг- 1
А если серьёзно, то очень хочется надеяться, что раскочегарился, наконец Александр!