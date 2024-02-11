Овечкин забил 57-й гол в пустые ворота в НХЛ, побив рекорд Гретцки

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин забросил 57-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» отличился на 60-й минуте матча с «Бостоном» (3:0).

Россиянин забил 57 голов в пустые ворота за 1394 игры в регулярках за карьеру (всего 834 шайбы, доля голов в пустые – 6,83%). У Гретцки 56 таких шайб за 1487 матчей (всего 894, 6,26%).

Овечкин забил 834-й гол в НХЛ – «Бостону» в пустые ворота. До рекорда Гретцки – 60 шайб

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18 комментариев
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И пошло у него как по маслу. Отдохнул и пошли шайбы. И 20-25 за сезон не кажутся фантастическими
+29
-4
+25
График почти как у Гретцки
+12
-3
+9
Ответ Вячеслав Суворов
Для побития рекорда нужно выигрывать и ждать снятия вратаря.
и забирать шайбу. и убегать от двух более молодых игроков. шайба вполне трудовая
+9
0
+9
Овечкин - 57
Гретцки - 56
Фримпонг- 1
+8
-1
+7
Интересно, как объяснит №27 Бостона, что от него как от стоячего уехал "дед" 38 лет, с седой бородой, на 60-й минуте игры.?
+7
0
+7
Для побития рекорда нужно выигрывать и ждать снятия вратаря.
+6
-2
+4
Хороший перехват, рванул как в молодости, забросил в борьбе с защитником. Возвращение Короля. 😁
+5
-1
+4
Шмурнов в истерике
+5
-2
+3
Шутки про приезд сестры жены уже были?)
А если серьёзно, то очень хочется надеяться, что раскочегарился, наконец Александр!
+3
0
+3
Давай, дядь Саш, колоти
+4
-2
+2
Кучно пошло!
+1
-1
0
Воскресный взрыв пуканов Ови объявил открытым
+3
-3
0
Эмптинетов
0
0
0
Я считаю что это шайба в пустые ворота равноценен даже если был бы вратарь потому что... да вы сами знаете почему
0
0
0
Ответ Reggi
Шутки про приезд сестры жены уже были?) А если серьёзно, то очень хочется надеяться, что раскочегарился, наконец Александр!
Кого я вижу? Неужели это вы, милая барышня)
0
0
0
Ответ taekwon74
Клоун пустомет. Скоро с такими псевдорекордами с маркиданом валенки носить
зачем вы про Греции так неуважительно?
0
0
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