Овечкин забил 57-й гол в пустые ворота в НХЛ, побив рекорд Гретцки

забросил 57-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, побив рекорд .

Капитан « » отличился на 60-й минуте матча с «Бостоном» (3:0).

Россиянин забил 57 голов в пустые ворота за 1394 игры в регулярках за карьеру (всего 834 шайбы, доля голов в пустые – 6,83%). У Гретцки 56 таких шайб за 1487 матчей (всего 894, 6,26%).

Овечкин забил 834-й гол в НХЛ – «Бостону» в пустые ворота. До рекорда Гретцки – 60 шайб