Губерниев о Станковиче: «Слабый тренер, надо гнать его в три шеи! Все, что знала одна Сербия, теперь знаем еще и мы»
Дмитрий Губерниев призвал выгнать Деяна Станковича из «Спартака».
Ранее сербский специалист высказался о критике: «Я мишень, потому что иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности».
«В прекрасном фильме «Звезда пленительного счастья» мать декабриста Анненкова сказала герою Игоря Костолевского: «Что ты дурак я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать».
Все, что знала одна Сербия, теперь знаем еще и мы. Его надо гнать в три шеи! Он слабый тренер», – сказал комментатор «Матч ТВ».
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков после 11 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
