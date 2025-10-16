Губерниев о Станковиче: «Слабый тренер, надо гнать его в три шеи! Все, что знала одна Сербия, теперь знаем еще и мы»

Дмитрий Губерниев призвал выгнать Деяна Станковича из «Спартака».

Ранее сербский специалист высказался о критике: «Я мишень, потому что иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности».

«В прекрасном фильме «Звезда пленительного счастья» мать декабриста Анненкова сказала герою Игоря Костолевского: «Что ты дурак я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать».

Все, что знала одна Сербия, теперь знаем еще и мы. Его надо гнать в три шеи! Он слабый тренер», – сказал комментатор «Матч ТВ ».

«Спартак » занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 18 очков после 11 туров.