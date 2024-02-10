«Реал» – «Жирона». 2:0 – Беллингем забил, у Винисиуса гол и ассист. Онлайн-трансляция
«Реал» принимает «Жирону» в 24-м туре Ла Лиги.
Мадридцы на 2 очка опережают каталонцев в таблице.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Винисиус Жуниор забил уже на 6-й минуте, а на 35-й отдал результативный пас Джуду Беллингему.
Игру в прямом эфире показывает Окко.
- Дата проведения
- 10 февраля, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 6 Винисиус Жуниор, 2:0 – 35 Беллингем.
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Реал Мадрид –
Лунин, Карвахаль, Тчуамени, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Васкес, Винисиус Жуниор, Родриго.
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Жирона –
Гассанига, Ян Коуто, Хуанпе, Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Мартин, Порту, Цыганков, Савио, Довбик.
- Предупреждение:
- Хуанпе (21).
И зачем этот токсичный клоун за 200 миллионов нужен этому клубу?
2:0 от двух лучших игроков мира!💪
Сначала они дырявяли второй каталонский, Вини даже хет-трик против него оформил, а теперь дырявят первый каталонский