«Реал» – «Жирона». 2:0 – Беллингем забил, у Винисиуса гол и ассист. Онлайн-трансляция

Теги Реал Мадрид Ла Лига Жирона Винисиус Жуниор Джуд Беллингем онлайны Футбол

«Реал» принимает «Жирону» в 24-м туре Ла Лиги.

Мадридцы на 2 очка опережают каталонцев в таблице.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Винисиус Жуниор забил уже на 6-й минуте, а на 35-й отдал результативный пас Джуду Беллингему.

Игру в прямом эфире показывает Окко.

Реал Мадрид – Жирона 2:0 (перерыв)
Дата проведения
10 февраля, 20.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Винисиус Жуниор, 2:0 – 35 Беллингем.
Реал МадридЛунин, Карвахаль, Тчуамени, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Васкес, Винисиус Жуниор, Родриго.
ЖиронаГассанига, Ян Коуто, Хуанпе, Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Мартин, Порту, Цыганков, Савио, Довбик.
Предупреждение:
Хуанпе (21).

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159 комментариев
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Перес купил футбольный мяч, чтобы он залетел в ворота.
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Довбик vs Лунин! В сезоне 16/17 играли за Днепр
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Местные расисты в шоке
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Центральный матч тура. Очень интересная игра нас ждет. Надеюсь увидим атакующий футбол в исполнении обоих коллективов. Ну и конечно же удачи Мадриду!
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Диагональные переводы от Тони, как отдельный вид искусства.
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Как же красиво играет Реал.

И зачем этот токсичный клоун за 200 миллионов нужен этому клубу?
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Возможно это был чемпионский гол) и какой красивый. Нефанатик😉
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Пас шедевр!
2:0 от двух лучших игроков мира!💪
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Реал разносит первый каталонский, Вини и Джуд лучшие в мире
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Винисиусу и Джуду не привыкать дырявить клубы из Каталонии

Сначала они дырявяли второй каталонский, Вини даже хет-трик против него оформил, а теперь дырявят первый каталонский
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Удачи и победы Реалу✊.
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Ну наконец-то голевая засуха Джуда прервалась. Шикарнейший игрок. Классно Винисиус вырезал
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Винни снова испортил настроение хейтерам 😅
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нефанатик, лицо к осмотру
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Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий удален модератором
В чем Жирона по этому матчу интереснее Мадрида? Ничего абсолютно не создали за полчаса игры, Мадрид выглядит острее.
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У нефанатика инфаркт
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Какой голешник, шикарно пробил.
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Ответ бек саидов
цирк , цирк , цирк !
Мы все знаем это про «Барселону», но зачем это на ветке матча 2ух лучших испанских клубов?
+8
-3
+5
Мадрид просто уничтожает конкурентов в очной встрече
+7
-2
+5
Ответ бек саидов
кто там с большим ртом бегает?все время закрывает экран телика? на кого то похож этот персонаж?
Если закрывает экран телИка то этот кто-то у тебя дома.
+6
-1
+5
Ответ Homelander_666
У нефанатика инфаркт
Он всё еще не остыл?
+5
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+4
Ответ Фуфик Полосатый
3 украинца в старте на главный матч Ла Лиги. Прекрасно
Какие украинцы??Их вообще не существует!Интервью Путина чтоли не смотрел?
+10
-7
+3
Ответ Футбол_это_жизнь
У меня просто нет уважения к таким как ты! Разговор закончен! Свободен!
Еще больше восклицательных знаков и самое главное самоутвердиться и написать «свободен» (девушке) , чтобы хоть где-то показать свою «власть» 😍
+3
0
+3
Байер тоже забил. Неплохо
+5
-2
+3
Шипами в голень и опять нет жёлтой
+6
-3
+3
Ответ corazon blanco
Центральный матч тура. Очень интересная игра нас ждет. Надеюсь увидим атакующий футбол в исполнении обоих коллективов. Ну и конечно же удачи Мадриду!
Вау, букву «о» вернули 😀
+3
0
+3
Какой пас от Вини🔥🔥🔥🔥
+4
-1
+3
Ответ Махмуд Тилавов
Ну что уважаемыйые, Опять судья виноват?
Это Перес виноват, купил Винисиуса
+3
0
+3
Удачи Жироне!
+9
-6
+3
И одновременно "Байер" с "Баварией". Что же смотреть? 🤔
+4
-1
+3
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