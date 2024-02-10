«Реал» – «Жирона». 2:0 – Беллингем забил, у Винисиуса гол и ассист. Онлайн-трансляция

«Реал» принимает «Жирону» в 24-м туре Ла Лиги.

Мадридцы на 2 очка опережают каталонцев в таблице.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Винисиус Жуниор забил уже на 6-й минуте, а на 35-й отдал результативный пас Джуду Беллингему.

Игру в прямом эфире показывает Окко.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги