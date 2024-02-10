У Захаряна 10 матчей нет результативных действий. Арсен сделал 1 ассист за 25 игр в «Сосьедаде»
Арсен Захарян 10 матчей не может совершить результативное действие.
Полузащитник «Реал Сосьедад» отыграл 62 минуты в матче с «Осасуной» (0:1). На его счету 3 удара (в створ – 1), 26 точных передач (всего – 30), 3 обводки (за 5 попыток).
В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря – в игре с «Вильярреалом» (3:0).
Всего у Захаряна 1 результативный пас за 25 матчей в составе «Реал Сосьедад». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Матчей - много
Бравых заявлений фанатов - много
Толку - 0
Захарян очередная «жертва» неадекватной оценки своих способностей на фоне что «надо уезжать в Европу».
Реал Сосьедад уже сколько игр не может забить, нули постоянно. Если они по нулям играют, то как Захарян наберет головые баллы?
Его партнеры также ничего не набирают, ни голов, ни передач. Они тоже все не тянут уровень что ли?
Хорошо сегодня играл, очень активно.
За свое время был явно активнее даже Кубо на противоположном фланге.
Арсен обострял постоянно, шансы имел, чуть не повезло, один раз выше полетел мяч, другой - защитник помешал нормально ударить с левой. Пас голевой мог оформить, Кубо не забил.
Сегодня хорошо играл, проблема команды в нападающих, Садик (который в прошлой игре вообще 4 чистых голевых шанса проворонил), и Сильва, который не приносит пользу совсем.
Как можно было взять это в ла лигу?
В последний сезон он НИЧЕМ НЕ выделялся в РПЛ, так с чего ему выделяться в Испании?
Зато помню его лицо, когда он прилетел в Сосьедад, кругом команда, самодовольно жуёт жвачку...
Криштиану за такую рожу терпеть не могут, а уж этот...