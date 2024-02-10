У Захаряна 10 матчей нет результативных действий. Арсен сделал 1 ассист за 25 игр в «Сосьедаде»

Теги Осасуна Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян 10 матчей не может совершить результативное действие.

Полузащитник «Реал Сосьедад» отыграл 62 минуты в матче с «Осасуной» (0:1). На его счету 3 удара (в створ – 1), 26 точных передач (всего – 30), 3 обводки (за 5 попыток).

В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря – в игре с «Вильярреалом» (3:0).

Всего у Захаряна 1 результативный пас за 25 матчей в составе «Реал Сосьедад». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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32 комментария
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Сосьедад в принципе забивает 0 или 1 гол за матч стоит сказать
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+30
Ответ Globe Soccer Awards
Комментарий скрыт
А разве за него платили 100 млн?:)
+27
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Да поддержать надо парня. Не идет пока. Игрок-то неплохой, возьмёт свое.
+18
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+16
Какой это ассист вообще. Он там бил на 4 метра мимо, просто Зуби вовремя соорентировался и ногу подставил. Так должно быть 0+0
+18
-7
+11
Ответ Bartez1986
Да поддержать надо парня. Не идет пока. Игрок-то неплохой, возьмёт свое.
Не тянет он на игрока команды из верхней половины чемпионата Испании.
+8
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+8
Ответ 2vdhrvmmzf
Сосьедад в принципе забивает 0 или 1 гол за матч стоит сказать
Он как олицетворение Динамо Москвы

Матчей - много
Бравых заявлений фанатов - много
Толку - 0
+16
-8
+8
А кто-то надеялся на какую-то голевую феерию ?? Ещё пол года и заслуженная аренда в Турцию или на Кипр.
+9
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Это абсолютно предсказуемый результат - Захарян не готов физически, технически играть в такой команде как Реал Сосьедад в чемпионате Испании.
Захарян очередная «жертва» неадекватной оценки своих способностей на фоне что «надо уезжать в Европу».
+8
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+7
у меня такое чувство, что никто из комментирующих, кроме одного, не смотрел матч.

Реал Сосьедад уже сколько игр не может забить, нули постоянно. Если они по нулям играют, то как Захарян наберет головые баллы?

Его партнеры также ничего не набирают, ни голов, ни передач. Они тоже все не тянут уровень что ли?

Хорошо сегодня играл, очень активно.

За свое время был явно активнее даже Кубо на противоположном фланге.

Арсен обострял постоянно, шансы имел, чуть не повезло, один раз выше полетел мяч, другой - защитник помешал нормально ударить с левой. Пас голевой мог оформить, Кубо не забил.

Сегодня хорошо играл, проблема команды в нападающих, Садик (который в прошлой игре вообще 4 чистых голевых шанса проворонил), и Сильва, который не приносит пользу совсем.
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Потерялся чувак в Ла Лиге. Адаптация слишком уж затянулась. Наверное просто у кого-то были завышенные ожидания, но это его уровень.
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Где гении, которые говорили о том, какое это топ приобретение для клуба, и какой это прогресс будет для него 😁😁🤣
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Ответ rigobersong
А разве за него платили 100 млн?:)
Мудрик виноват, что за него заплатили 100 млн?)
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Понятно что игрокам из рпл хочется играть в еврокубках, но в европейских чемпионатах, они не тянут уровень команд выступающих в еврокубках.
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Ничего не показывал на уровне РПЛ последние полтора сезона
Как можно было взять это в ла лигу?
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Так у него и в Динамо так было.
В последний сезон он НИЧЕМ НЕ выделялся в РПЛ, так с чего ему выделяться в Испании?
Зато помню его лицо, когда он прилетел в Сосьедад, кругом команда, самодовольно жуёт жвачку...
Криштиану за такую рожу терпеть не могут, а уж этот...
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Ответ Aleksandr Danilov
Какой это ассист вообще. Он там бил на 4 метра мимо, просто Зуби вовремя соорентировался и ногу подставил. Так должно быть 0+0
зачем врать? да, бил, но мяч явно в ворота летел. в чем смысл так нагло врать?
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Ответ Globe Soccer Awards
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русские своих не осуждают.
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