У Захаряна 10 матчей нет результативных действий. Арсен сделал 1 ассист за 25 игр в «Сосьедаде»

Арсен Захарян 10 матчей не может совершить результативное действие.

Полузащитник « » отыграл 62 минуты в матче с «Осасуной» (0:1). На его счету 3 удара (в створ – 1), 26 точных передач (всего – 30), 3 обводки (за 5 попыток).

В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря – в игре с «Вильярреалом» (3:0).

Всего у 1 результативный пас за 25 матчей в составе «Реал Сосьедад». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.