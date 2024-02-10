«Интер» одержал волевую победу над «Ромой» (4:2), проигрывая 1:2 после первого тайма

Теги Интер Рома серия А Италия онлайны Футбол

«Интер» в гостях обыграл «Рому» (4:2) в 24-м туре Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рома – Интер 2:4 (2:1, 0:3)
Дата проведения
10 февраля, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Ачерби, 1:1 – 28 Манчини, 2:1 – 44 Эль-Шаарави, 2:2 – 49 Тюрам, 2:3 – 56, автогол Анхелиньо, 2:4 – 90 Бастони.
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Хейсен, Анхелиньо (Спинаццола, 61), Паредес, Кристанте (Бове, 61), Пеллегрини (Бальданци, 76), Эль-Шаарави (Залевски, 76), Дибала (Азмун, 87), Лукаку.
ИнтерЗоммер, Дармиан (Думфрис, 75), Ачерби (де Врей, 63), Павар, Бастони, Димарко (Карлос Аугусто, 75), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам (Санчес, 87), Мартинес (Арнаутович, 75).
Предупреждения:
Манчини (47), Хейсен (90).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

200 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
жалко как-то даже несчастных хейтеров, так возбудились после 2 : 1, начали шуточные комментарии писать, издеваться, а в итоге 2 : 4 и траур для них, жизнь очень жестока, да(((

всех с заслуженной победой, ещё на шаг ближе к скудетто, форца Интер! ⚫🔵
+58
-5
+53
Чёрно-синих с волевой победой! Все молодцы! Гоббам страдать!
Forza Grande INTER!
+21
0
+21
Гоббы проснулись, порадовались полчасика. И опять ушли в туман, плакать и спать)))
+21
-3
+18
Зоммер деклассирует Лукаку!
+18
-2
+16
Ну что хейтеры Серии А, унылая лига, Чемп водокачки и тд. Какие страсти кипят. И так в Италии постоянно так что смотрите дальше свои лучшие лиги мира
+21
-6
+15
Ответ alexmixer9
Как де Росси за 7 минут превратился из гения спасателя Рима опять в физрука
Писал же с Де Росси у Ромы появились яйца. Но ушла защита Маура) Чтобы победить Интер Роме Де Росси нужно забивать 4—5.Но даже бухой Интер столько не пропустит.
+14
0
+14
Ответ grande Inter
жалко как-то даже несчастных хейтеров, так возбудились после 2 : 1, начали шуточные комментарии писать, издеваться, а в итоге 2 : 4 и траур для них, жизнь очень жестока, да((( всех с заслуженной победой, ещё на шаг ближе к скудетто, форца Интер! ⚫🔵
Не жалко) С победой, бро
+16
-2
+14
С победой ⚫️🔵 Тюрам и Зоммер творили чудеса сегодня. Павар играл за Рому, Лукаку за нас.
+13
0
+13
Генрих красава!!! Что творит в 35.
+12
0
+12
Ответ Трент Резнор
С победой ⚫️🔵 Тюрам и Зоммер творили чудеса сегодня. Павар играл за Рому, Лукаку за нас.
Зоммер отдельных аплодисментов заслуживает
+12
0
+12
ТЮРАМИСУ!!!!!
батя в здании

а какой ассист от Мхитаряна, ммм🔥
p. s. эх, жаль, что автогол и ассист не засчитают(((
+10
0
+10
Как де Росси за 7 минут превратился из гения спасателя Рима опять в физрука
+10
0
+10
Тюрам опять защитником соперников забивает, мастерство!
+11
-2
+9
Интер с шикарной победой. Какой бы Рома не была, но ее всегда приятно побеждать в Риме.
+10
-1
+9
Классный матч, ДДР молодец, зарядил своих, но эмоций пока больше, чем игры
+9
0
+9
Ответ grande Inter
жалко как-то даже несчастных хейтеров, так возбудились после 2 : 1, начали шуточные комментарии писать, издеваться, а в итоге 2 : 4 и траур для них, жизнь очень жестока, да((( всех с заслуженной победой, ещё на шаг ближе к скудетто, форца Интер! ⚫🔵
Да гоббы просто привыкли, что команда не может больше одного забивать, вот и праздновали, мол 2-1 не отыгрвыается
+9
-1
+8
На контрасте лукакича и Тюрама можно сказать что правильный выбор сделали)
+8
0
+8
Ответ l1973
Комментарий скрыт
Оо, гобб пропился после первого тайма
+9
-2
+7
Всех братьев-интеристов с победой!
+7
0
+7
У Интера нет конкурентов в этом сезоне. Это очевидно.
+7
0
+7
Топ Матч Серии А, посмотрел 10 минут матч лидеров деревенской бундеслиги и не выдержал переключил. ))
+12
-6
+6
гоооооооооооооооол, Бастони!!!!!
ассист от легенды 😍
+5
0
+5
После таких побед возникает обоснованное ощущение - эти парни могут всё. Они уже заслужили право стать легендами.
+5
0
+5
Буратино выдал голевую на Бастони 🎉🎉
+5
0
+5
Ну это Интер, фигли вы хотели
+5
0
+5
Forza Internazionale!
+5
0
+5
Кто-то тут пишет,что Рома "восстала как Феникс из пепла"...ну уже 2-3 покачто,как бы не сложился матч,Интер просто так не сдается!
FORZA INTER!!!
+5
0
+5
Гоббы притаились до следующего гола Романа, возможно до следующего года.
+6
-1
+5
Жаль. Вести 2:1 и уступить. Но с Интером сейчас нереально тягаться, объективно.

И еще непонятно что с Лукаку. Такой выход один на один запорол. Уже давно играет невнятно
+4
0
+4
Ответ Palacio8
Гоббы притаились до следующего гола Романа, возможно до следующего года.
Яд друг у друга отсасывают
+5
-1
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий