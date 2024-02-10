«Интер» одержал волевую победу над «Ромой» (4:2), проигрывая 1:2 после первого тайма
«Интер» в гостях обыграл «Рому» (4:2) в 24-м туре Серии А.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 10 февраля, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 0:1 – 17 Ачерби, 1:1 – 28 Манчини, 2:1 – 44 Эль-Шаарави, 2:2 – 49 Тюрам, 2:3 – 56, автогол Анхелиньо, 2:4 – 90 Бастони.
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Рома –
Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Хейсен, Анхелиньо (Спинаццола, 61), Паредес, Кристанте (Бове, 61), Пеллегрини (Бальданци, 76), Эль-Шаарави (Залевски, 76), Дибала (Азмун, 87), Лукаку.
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Интер –
Зоммер, Дармиан (Думфрис, 75), Ачерби (де Врей, 63), Павар, Бастони, Димарко (Карлос Аугусто, 75), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам (Санчес, 87), Мартинес (Арнаутович, 75).
всех с заслуженной победой, ещё на шаг ближе к скудетто, форца Интер! ⚫🔵
Forza Grande INTER!
батя в здании
а какой ассист от Мхитаряна, ммм🔥
p. s. эх, жаль, что автогол и ассист не засчитают(((
ассист от легенды 😍
FORZA INTER!!!
И еще непонятно что с Лукаку. Такой выход один на один запорол. Уже давно играет невнятно