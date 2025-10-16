«GOAT и Роналду». «Лейпциг» выложил фото Орбана и Криштиану с матча Португалии и Венгрии

«РБ Лейпциг» сравнил статус Вилли Орбана и Криштиану Роналду – в пользу первого.

14 октября сборные Португалии и Венгрии сыграли вничью в квалификации ЧМ-2026 (2:2). Форвард «Аль-Насра » сделал дубль, защитник «Лейпцига » отыграл весь матч.

«GOAT и Криштиану Роналду 👏», – так подписали фото игроков с матча в аккаунте немецкого клуба в X.

Акроним GOAT означает greatest of all time – «величайший в истории».