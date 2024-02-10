Уткин о Дзюбе в кино: «Есть прекрасная роль человека, которого убивают на первой минуте. В детективах часто показывают тела в морге»

Теги Локомотив Артем Дзюба Василий Уткин премьер-лига Россия «Биря» Кирилл Бирюков Эгриси Winline Медиалига кино ЛФК «Титан» Медиафутбол

Василий Уткин оценил перспективы Артема Дзюбы в кино.

Нападающий «Локомотива» ранее признался, что может попробовать себя в кино по завершении игровой карьеры.

– Какие цели вы преследуете в словесных дуэлях? С тем же Дзюбой, например?

– Какая же здесь дуэль, он мне не отвечает.

Артем Дзюба – мой кормилец. Он совершает прекрасные глупости, которые занятно комментировать. Недавно он сказал, что хочет сделать карьеру в кино.

– Видите перспективы?

– Конечно. Например, есть прекрасная [роль] человека, которого убивают на первой минуте. Или посетитель бара на заднем плане. Ну или звездная роль дворового олуха в майке-алкоголичке в фильме про 60-е. Только надо научиться играть в домино, тогда так во дворах время проводили.

Очень много ролей. В детективах часто показывают тела в морге. Можно повесить номерочек 22, – сказал блогер и руководитель «Эгриси» в подкасте футболиста «Титана» Кирилла Бирюкова.

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78 комментариев
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Дзюбу в вестерн бы. Самые быстрые руки на восточном побережье.
+94
-2
+92
🤣🤣 Вася конечно мастер словесных баталий
+76
-25
+51
Ответ ParvizLNDRreal
🤣🤣 Вася конечно мастер словесных баталий
Какие баталии, если Дзюба ему не отвечает? Это слова самого Уткина
+55
-8
+47
Ответ Potapson
Интересно а сам Уткин где бы неплохо смотрелся? В боевике? Вестерне? Мелодраме? А может в эротическом кино?
Вася играл в комедии День выборов, кандидата с фамилией Цаплин. Рекомендую, если не видели.
+34
0
+34
Ну не знаю, болельщики зенита очень любят его короткометражки
+29
-11
+18
Ответ Potapson
Интересно а сам Уткин где бы неплохо смотрелся? В боевике? Вестерне? Мелодраме? А может в эротическом кино?
Он прекрасно смотрится в "Дне выборов". В обеих частях.
+15
0
+15
Видели мы актерскую игру Дзюбы в рекламе сотового оператора. Они такая же как и дриблинг, деревянная.
+16
-3
+13
Ответ justbored
Несколько прекрасных идей для запоминающихся камео, а вокруг убиваемого на первой минуте/трупа в морге так можно вообще закрутить превосходный детективный сюжет. Василий явно сам задумывался на тему кинокарьеры))
Так он и снимался же в кино
+10
0
+10
"Типа интеллектуал Уткин", который всё время перемывает кости то Дзюбе, то Загитовой, то бывшим коллегам и футболист, который тупо его игнорит - кто же на самом деле более разумен?🤣
+18
-11
+7
Уткин может без грима сыграть Юпитер
+7
-2
+5
В фильме Гараж была роль, которую сыграл Эльдар Рязанов))
+4
0
+4
Ну, как 8 классник задира стебет акселерата из 6-ого класса , такой же уровень у Васиного комментария.
+11
-7
+4
Ответ TheFrosty
Дзюбу в вестерн бы. Самые быстрые руки на восточном побережье.
А стрелять из чего будет? Из рубинового пистолета прямо в гла?
+7
-3
+4
Ответ Potapson
Интересно а сам Уткин где бы неплохо смотрелся? В боевике? Вестерне? Мелодраме? А может в эротическом кино?
в бодихоррор
+5
-2
+3
Дзюба закатывающий Уткина на гору..
Фильм о борьбе с коррупцией..
+4
-1
+3
По съёмкам в рекламе Мегафона понятен его актёрский "потенциал"))
+4
-1
+3
Вася мог бы успешно сыграть одну из жертв в фильме "Семь"
+2
0
+2
Ответ Ivan Petrov
Ну не знаю, болельщики зенита очень любят его короткометражки
Забавно. Адекватные люди это не смотрели(мужчины уж точно). Но спартаковские болельшики знают наизусть. Наверное и таймкоды сделали😂
+11
-9
+2
«А что это вы тут делаете, а?»
+2
0
+2
Ответ ParvizLNDRreal
🤣🤣 Вася конечно мастер словесных баталий
Баталий )))
Неадекватный, но безобидный и известный в твоем городе что-то тебе орать будет , типа в " словесную баталию" с тобой вступить захочет - будешь отвечать ? ))
Скорее всего, пройдешь мимо..

Так и Дзюба, мимо идет. Известный блогер Уткин-то постоянно пытается и хочет вступить в "баталию", да Дзюба его не замечает.
+6
-4
+2
Ответ Streetbor
из сегодняшнего Уткина выйдет тоже киношный персонаж - Джабба Хатт.
Есть еще одна роль, но чтобы сыграть червя из Дюны, Васе придется немного схуднуть
+3
-1
+2
Ответ xomamb
уткин - умный гавнюк сделать что-нибудь полезное он не может по определению, у него функция обратная - делать из конфет говно
Это Зюба конфета что ли?))
+2
0
+2
из сегодняшнего Уткина выйдет тоже киношный персонаж - Джабба Хатт.
+10
-8
+2
Ответ Pixel 8
Так он и снимался же в кино
И отлично сыграл 👍
+2
0
+2
Ответ Вячеслав Максименко
В фильме Гараж была роль, которую сыграл Эльдар Рязанов))
Типа Дзяба спит на животе Уткина?
Такой сложный сценарий))
+3
-1
+2
Ответ AlexMSQ
Раз уж пошел разговор на эту тему - сам Василий Уткин мог бы, на мой взгляд, сделать значительно более зажигательную карьеру, чем та что у него случилась в реальной жизни. По "Дню выборов" и клипу "Человек - г@вно" я бы сказал, что у него во - первых, прекрасный актерский талант (чего нет у подавляющего большинства современных наших актеров), а во - вторых, он очень обаятельный. Да, он мог стать всенародно узнаваемым и любимым, подобно знаменитым актерам советской школы. А так - футбольным комментатором он был очень на любителя, а то чем он сейчас занимается - просто несерьезно.
Комментирование это в целом очень на любителя, поскольку у всех вкусы разные, всё предельно субъективно.
Сухие факты заключаются же в том, что Уткин - один из ярчайших, если не самый яркий работник комментаторского цеха, его цитаты ушли в народ, его блог и конференция всегда были на слуху.
Даже сходу не назовёшь настолько же значительную фигуру (интересный оборот) среди комментаторов. Остальные все - мелкие серости, на мой субъективный взгляд.
+2
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Дзюба не отвечает Уткину.... По всей видимости, ему бы идеально подошла роль Герасима в фильме "Муму".
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Анаконда возвращается )
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Нужно снять ремейк к фильму "Семь", есть такой детектив триллер, девяносто годов, с участием Брэд Питта, Кевина Спейси. Персонаж Кевина Спейси, убивает по семи смертным грехах, один из них Чревоугодие.Дзюба в роли маньяка, Уткин в роли жертвы.
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))))
Васян хорош)
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