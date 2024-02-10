Уткин о Дзюбе в кино: «Есть прекрасная роль человека, которого убивают на первой минуте. В детективах часто показывают тела в морге»
Василий Уткин оценил перспективы Артема Дзюбы в кино.
Нападающий «Локомотива» ранее признался, что может попробовать себя в кино по завершении игровой карьеры.
– Какие цели вы преследуете в словесных дуэлях? С тем же Дзюбой, например?
– Какая же здесь дуэль, он мне не отвечает.
Артем Дзюба – мой кормилец. Он совершает прекрасные глупости, которые занятно комментировать. Недавно он сказал, что хочет сделать карьеру в кино.
– Видите перспективы?
– Конечно. Например, есть прекрасная [роль] человека, которого убивают на первой минуте. Или посетитель бара на заднем плане. Ну или звездная роль дворового олуха в майке-алкоголичке в фильме про 60-е. Только надо научиться играть в домино, тогда так во дворах время проводили.
Очень много ролей. В детективах часто показывают тела в морге. Можно повесить номерочек 22, – сказал блогер и руководитель «Эгриси» в подкасте футболиста «Титана» Кирилла Бирюкова.
Фильм о борьбе с коррупцией..
Неадекватный, но безобидный и известный в твоем городе что-то тебе орать будет , типа в " словесную баталию" с тобой вступить захочет - будешь отвечать ? ))
Скорее всего, пройдешь мимо..
Так и Дзюба, мимо идет. Известный блогер Уткин-то постоянно пытается и хочет вступить в "баталию", да Дзюба его не замечает.
Такой сложный сценарий))
Сухие факты заключаются же в том, что Уткин - один из ярчайших, если не самый яркий работник комментаторского цеха, его цитаты ушли в народ, его блог и конференция всегда были на слуху.
Даже сходу не назовёшь настолько же значительную фигуру (интересный оборот) среди комментаторов. Остальные все - мелкие серости, на мой субъективный взгляд.
Васян хорош)