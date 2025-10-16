Роналду – самый высокооплачиваемый футболист мира с доходом 280 млн долларов в год. Месси – 2-й, Мбаппе – 4-й, Холанд – 5-й, Винисиус – 6-й, Ямаль – 10-й (Forbes)

Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes.

Финансово-экономический журнал составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, учтя их доходы «в спорте» (зарплаты, бонусы, призовые, имиджевые права) и «за пределами спорта» (спонсорские и иные сделки, участие футболистов в бизнесе). Авторы оценили приблизительный уровень дохода спортсменов за сезон-2025/26. В случае с Лионелем Месси , выступающим в МЛС , учтен сезон-2025.

Первую строчку занял Роналду. Его зарплата в «Аль-Насре » оценивается в 230 миллионов долларов, а общий доход от спонсорских сделок с различными компаниями, среди которых Nike, Binance и Herbalife, – в 50 млн.

Весь топ-10 выглядит так:

1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 280 млн долларов (230 млн в спорте + 50 млн вне спорта);

2. Лионель Месси («Интер Майами») – 130 (60+70) млн;

3. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 104 (100+4) млн;

4. Килиан Мбаппе («Реал») – 95 (70+25) млн;

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 80 (60+20) млн;

6. Винисиус Жуниор («Реал») – 60 (40+20) млн;

7. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 55 (35+20) млн;

8. Садьо Мане («Аль-Наср») – 54 (50+4) млн;

9. Джуд Беллингем («Реал») – 44 (29+15) млн;

10. Ламин Ямаль («Барселона») – 43 (33+10) млн.