Черчесов про «футбольных» и «нефутбольных» людей: «Если ты умеешь бить по мячу, не обязательно сможешь хорошо этому научить. Педагогику никто не отменял. Я уважаю и тех, кто никогда не играл»

Станислав Черчесов заявил, что экс-игрок не обязательно станет хорошим тренером.

«Деление людей на футбольных и нефутбольных? Я спокойно отношусь к этому. Факт, что кто-то играл, а кто-то нет, но это не значит, что только первые должны тренировать. Тренер – такая профессия, которая не имеет отношения к чему-то другому.

Если ты умеешь бить по мячу, не обязательно сможешь кого-то хорошо этому научить. Педагогику еще никто не отменял.

Все бывшие футболисты никак не могут быть хорошими тренерами. Я уважаю и тех, кто никогда не играл. В тренерской профессии важны индивидуальные вещи», – сказал главный тренер «Ахмата ».