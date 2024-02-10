Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Эвертоном», «Ливерпуль» против «Бернли»

«Манчестер Сити» примет «Эвертон» в 24-м туре АПЛ.

Также в субботу « » сыграет в гостях с « ».

В воскресенье « » встретится на выезде с « », « » – с «Астон Виллой».

В понедельник «Челси» будет противостоять в гостях «Кристал Пэлас».

24-й тур

Таблица АПЛ

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