Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Эвертоном», «Ливерпуль» против «Бернли»
«Манчестер Сити» примет «Эвертон» в 24-м туре АПЛ.
Также в субботу «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Бернли».
В воскресенье «Арсенал» встретится на выезде с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» – с «Астон Виллой».
В понедельник «Челси» будет противостоять в гостях «Кристал Пэлас».
24-й тур
- Дата проведения
- 10 февраля, 15.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 10 февраля, 18.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 10 февраля, 18.00, «Молинью Стэдиум»
- Дата проведения
- 10 февраля, 18.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 10 февраля, 18.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 10 февраля, 18.00, «Кенилворт Роуд»
- Дата проведения
- 10 февраля, 20.30, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 11 февраля, 19.30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 12 февраля, 23.00, «Селхерст Парк»