Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграет с «Эвертоном», «Ливерпуль» против «Бернли»

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«Манчестер Сити» примет «Эвертон» в 24-м туре АПЛ.

Также в субботу «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Бернли».

В воскресенье «Арсенал» встретится на выезде с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» – с «Астон Виллой».

В понедельник «Челси» будет противостоять в гостях «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

24-й тур

Манчестер Сити – Эвертон
Дата проведения
10 февраля, 15.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Тоттенхэм – Брайтон
Дата проведения
10 февраля, 18.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вулверхэмптон – Брентфорд
Дата проведения
10 февраля, 18.00, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Ливерпуль – Бернли
Дата проведения
10 февраля, 18.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Фулхэм – Борнмут
Дата проведения
10 февраля, 18.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Лутон – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
10 февраля, 18.00, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Ноттингем Форест – Ньюкасл
Дата проведения
10 февраля, 20.30, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вест Хэм – Арсенал
Дата проведения
11 февраля, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
11 февраля, 19.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кристал Пэлас – Челси
Дата проведения
12 февраля, 23.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

6 комментариев
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Удачи ливерпульским! Хотя бы по сумме двух матчей)
+1
0
+1
Ответ ман сити фейк
Ман Сити, Бернли, АВ на классе
...пройдут их соперники
+1
0
+1
Удачи славным командам из Ливерпуля !!!
+2
-2
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Изи матч для Сити
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