Кубок Азии. Финал. Катар сыграет с Иорданией. Онлайн-трансляция начнется в 18:00

В Катаре завершается Кубок Азии.

В финальном матче хозяева турнира, сборная , встретится с Иорданией.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Кубок Азии должен был состояться летом 2023 года, но из-за смены хозяина турнира с Китая на Катар был перенесен на зиму 2024-го. Турнир сохранил название «Кубок Азии-2023».

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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