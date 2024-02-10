Кубок Азии. Финал. Катар сыграет с Иорданией. Онлайн-трансляция начнется в 18:00

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В Катаре завершается Кубок Азии.

В финальном матче хозяева турнира, сборная Катара, встретится с Иорданией.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Кубок Азии должен был состояться летом 2023 года, но из-за смены хозяина турнира с Китая на Катар был перенесен на зиму 2024-го. Турнир сохранил название «Кубок Азии-2023».

Кубок Азии

Финал

Иордания – Катар
Дата проведения
10 февраля, 18.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ИорданияАбу-Лайла, Хаддад, Аль-Аджалин, Абу-Араб, Насиб, Аль-Марди, Аль-Равабде, Аль-Рашдан, Аль-Тамари, Олван, Аль-Наймат.
КатарБаршам, Лукас Мендес, Али, Сальман, Абдулвахаб, Габер, Фатахи, Абдуризаг, Афиф, Аль-Хайдос, Али.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Азии

Таблицы Кубка Азии

16 комментариев
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За Иорданию!
+15
-3
+12
Ответ kanvev
может мне кто объяснит, как можно так бездарно сыграть на домашнем чм и выйти финал кубка азии?
Я вас удивлю, но Катар ещё и действующий обладатель этого кубка вообще-то)
+10
-2
+8
Иордания сотворит надеюсь сенсацию, удачи этим смелым ребятам:)
+8
-1
+7
Иордания!
+7
-3
+4
Иордания в полуфинале понравилась. Желаю удачи
+6
-2
+4
С детства за Иорданию.Аль Тамари хет-трик
+5
-1
+4
Мне очень жаль иорданцев, отлично играют в футбол, но судьи не дадут им победить. Лысый коррупционер Инфантино даст всем нужные указания.
+3
0
+3
Ответ kanvev
может мне кто объяснит, как можно так бездарно сыграть на домашнем чм и выйти финал кубка азии?
перегорели на домашнем чм
+1
0
+1
أتمنى النصر الأردن!
0
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0
арабы технари, вязкий матч будет
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0
Ответ kanvev
может мне кто объяснит, как можно так бездарно сыграть на домашнем чм и выйти финал кубка азии?
Опыта нет, ну в этом кубке тож провели плохие матчи, против таджиков, палестины
+1
-1
0
Ответ kanvev
может мне кто объяснит, как можно так бездарно сыграть на домашнем чм и выйти финал кубка азии?
Если Катар играл бездарно - то как назвать сборные, которых выбила сборная Иордании в плей-офф , а она ведь 3 место в группе заняла
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