Кубок Азии. Финал. Катар сыграет с Иорданией. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
В Катаре завершается Кубок Азии.
В финальном матче хозяева турнира, сборная Катара, встретится с Иорданией.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Кубок Азии должен был состояться летом 2023 года, но из-за смены хозяина турнира с Китая на Катар был перенесен на зиму 2024-го. Турнир сохранил название «Кубок Азии-2023».
Финал
- Дата проведения
- 10 февраля, 18.00, «Lusail Iconic Stadium»
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Иордания –
Абу-Лайла, Хаддад, Аль-Аджалин, Абу-Араб, Насиб, Аль-Марди, Аль-Равабде, Аль-Рашдан, Аль-Тамари, Олван, Аль-Наймат.
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Катар –
Баршам, Лукас Мендес, Али, Сальман, Абдулвахаб, Габер, Фатахи, Абдуризаг, Афиф, Аль-Хайдос, Али.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.