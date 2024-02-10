Лыжи. Спартакиада. Большунов, Устюгов, Коростелев, Червоткин, Спицов и Мальцев выступят в скиатлоне

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Спартакиада Сергей Волков скиатлон Евгений Белов Глеб Ретивых Сергей Устюгов Ермил Вокуев Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Илья Порошкин Алексей Шемякин Дмитрий Жуль Антон Тимашов Савелий Коростелев Александр Ившин Егор Митрошин Лыжи

10 февраля на Спартакиаде пройдет мужской скиатлон.

Спартакиада-2024

Тюмень

Мужчины

Скиатлон, 20 км

Начало – 11:10 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Савелий Коростелев

2. Александр Большунов

3. Сергей Ардашев

4. Илья Семиков

5. Илья Порошкин

6. Андрей Мельниченко

7. Алексей Червоткин

8. Иван Якимушкин

9. Артем Мальцев

10. Александр Ившин

11. Евгений Белов

12. Егор Митрошин

13. Ермил Вокуев

14. Денис Спицов

15. Сергей Волков

16. Антон Тимашов

17. Дмитрий Жуль

18. Алексей Шемякин

24. Андрей Ларьков

30. Андрей Собакарев

31. Сергей Устюгов

75. Глеб Ретивых

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024

54 комментария
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Мне кажется только Червоткин может что то внести интересное в скиатлон.
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Всё же бред с этим рейтингом. Большунов выиграл все гонки в этом сезоне, а в дистанционном рейтинге- только второй, потому что там учитывают гонки ЧР по лыжероллерам, где давали 100 баллов за победу в гонку, а на КР только 50 ...
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Ответ Lenhen
Специалисты, объясните, что там с эффектом от высокогорья? Червоткин сказал, что похоже на яму пока, Большунов сказал, что состояние непонятное. Когда ждать эффекта?
Всё индивидуально. Ещё и разная высота(даже одна высота но разные места/доп условия) по разному может сработать. Но они то знают свою реакцию, скорее всего рассчитывали как раз к скиатлону уже быть в оптимальном состоянии.
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Вчера Коростелев правильную тактику на полуфинал выбрал: он понимал, что Большунов и Ардашев на финише его могут обогнать, поэтому работал первым с расчётом пройти по времени если что. Но во втором полуфинале пробежали ещё быстрее. Но в итоге все выложились в полуфиналах так, что в финале быстрее пробежать смогли только Большунов и Ардашев из первого полуфинала, у которых было больше времени на восстановление, даже Червоткин в финале уже был медленнее.
Савелий вполне сегодня за второе место может побороться.
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Ответ Lenhen
Специалисты, объясните, что там с эффектом от высокогорья? Червоткин сказал, что похоже на яму пока, Большунов сказал, что состояние непонятное. Когда ждать эффекта?
В яму можно попасть дней через 6-8 ,после спуска с гор.Все индивидуально,да ещё смотря какие нагрузки были,можно попасть и на более длительный срок.Примерно дней через 12-14/у всех по разному/ выходят на свой уровень.Как-то так.
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Женя решил тряхнуть стариной...?) Красава)
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Ответ SkierNSK
Похоже Спицов хорошо настроен.
Странно делать такие выводы после первого круга))
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Ответ Lenhen
Специалисты, объясните, что там с эффектом от высокогорья? Червоткин сказал, что похоже на яму пока, Большунов сказал, что состояние непонятное. Когда ждать эффекта?
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В Белова запрыгнул дух Крюгера 😂
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Ничего не понятно, Устюгова не вижу, графика очень скромная и не информативная!
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ох, какой ветер у нас холодный и ещё усилился вроде бы
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Спицов ликвидирующий отрыв на классике- забавно.
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Похоже Спицов хорошо настроен.
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На этом турнире возможно это лучший результат у Устюгова, хотя к марафону может улучшиться форма и будет по выше, ну если заболел человек, что ж тут поделаешь. Ждем ЧР там то уж точно должен блеснуть.
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Специалисты, объясните, что там с эффектом от высокогорья? Червоткин сказал, что похоже на яму пока, Большунов сказал, что состояние непонятное. Когда ждать эффекта?
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Сергей, удачи!
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Сан Саныч "отец Евры" смешно оговорился Всеволод)
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Молодец Ардашев - очень быстро переобулся
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Зачем они сократили круги?
Рельеф существенно упростили из-за этого.
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Ответ den258
Странно делать такие выводы после первого круга))
Я же написал про настрой, а не готовность.
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Коньком Лось может догнать
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Ответ SkierNSK
Всё индивидуально. Ещё и разная высота(даже одна высота но разные места/доп условия) по разному может сработать. Но они то знают свою реакцию, скорее всего рассчитывали как раз к скиатлону уже быть в оптимальном состоянии.
Что-то я с прогнозом погоды обманулся.) Яндекс снег обещал всю неделю, а тут вроде уже и мороз ожидается. Да и сегодня ясно.
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Хочется интриги... Не хочется, чтобы Большой в одну калитку всех. Борьбы хочется.
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Ответ Rygeek
Что-то я с прогнозом погоды обманулся.) Яндекс снег обещал всю неделю, а тут вроде уже и мороз ожидается. Да и сегодня ясно.
Так уже мороз
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Ответ SkierNSK
Всё же бред с этим рейтингом. Большунов выиграл все гонки в этом сезоне, а в дистанционном рейтинге- только второй, потому что там учитывают гонки ЧР по лыжероллерам, где давали 100 баллов за победу в гонку, а на КР только 50 ...
Ну хоть интрига появилась)
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Ответ zzzeeerrrooo
4 на смене Сейчас отрывы будут
Да там 30 человек вместе)
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Ответ zzzeeerrrooo
Он в лидерах идет
И что удивительного? Ден никогда сильно на классике и не отваливался, если в форме был
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Ответ den258
Да и когда все идут толпой, про лидерство странно говорить
4 на смене
Сейчас отрывы будут
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