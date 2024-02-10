Лыжи. Спартакиада. Большунов, Устюгов, Коростелев, Червоткин, Спицов и Мальцев выступят в скиатлоне
10 февраля на Спартакиаде пройдет мужской скиатлон.
Тюмень
Мужчины
Скиатлон, 20 км
Начало – 11:10 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
1. Савелий Коростелев
2. Александр Большунов
3. Сергей Ардашев
4. Илья Семиков
5. Илья Порошкин
6. Андрей Мельниченко
7. Алексей Червоткин
8. Иван Якимушкин
9. Артем Мальцев
10. Александр Ившин
11. Евгений Белов
12. Егор Митрошин
13. Ермил Вокуев
14. Денис Спицов
15. Сергей Волков
16. Антон Тимашов
17. Дмитрий Жуль
18. Алексей Шемякин
24. Андрей Ларьков
30. Андрей Собакарев
31. Сергей Устюгов
75. Глеб Ретивых
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024
Савелий вполне сегодня за второе место может побороться.
Рельеф существенно упростили из-за этого.
Сейчас отрывы будут