Мюллер про 0:3 от «Байера»: «Процитирую Кана: «Нам не хватает яиц». Я зол. Дело не только в тренере, нужно говорить и об игроках»

Томас Мюллер заявил, что в игре «Баварии» отсутствует энергия.

Мюнхенский клуб уступил « » (0:3) в матче 21-го тура Бундеслиги и отстает от соперника на пять очков в турнирной таблице.

«Если честно, я разозлен. Процитирую : «Чего не хватает нам, игрокам, – яиц в этой игре».

На тренировках мы показываем себя значительно лучше. Чувствовать давление – это нормально, но должна быть энергия и свобода. В нашей игре этого нет.

Иногда мы должны говорить о нас, игроках. Дело не только в тренере.

У нас достаточно футболистов сборных, играющих на высоком уровне. Мы должны улучшить нашу игру», – сказал полузащитник «Баварии» .