Мюллер про 0:3 от «Байера»: «Процитирую Кана: «Нам не хватает яиц». Я зол. Дело не только в тренере, нужно говорить и об игроках»
Томас Мюллер заявил, что в игре «Баварии» отсутствует энергия.
Мюнхенский клуб уступил «Байеру» (0:3) в матче 21-го тура Бундеслиги и отстает от соперника на пять очков в турнирной таблице.
«Если честно, я разозлен. Процитирую Оливера Кана: «Чего не хватает нам, игрокам, – яиц в этой игре».
На тренировках мы показываем себя значительно лучше. Чувствовать давление – это нормально, но должна быть энергия и свобода. В нашей игре этого нет.
Иногда мы должны говорить о нас, игроках. Дело не только в тренере.
У нас достаточно футболистов сборных, играющих на высоком уровне. Мы должны улучшить нашу игру», – сказал полузащитник «Баварии» Томас Мюллер.
Только и Байер с такой игрой не отдаст никому очки, но у Байера скоро начнётся Лига Европы, плюс полуфинал Кубка Германии, уверен что ни один из этих турниров они не будут сливать. Очевидно, что они будут терять очки под конец сезона, а Бавария обычно набирает к этому времени, но нет никакой уверенности в Тухеле, с таким составом игры нет от слова совсем, худшая игра на моей памяти со времен Ковача, хотя у Ковача было много невоплощенных идей, а у Тухеля их мало, ему комфортно работать с командами, которые играют вторым номером, от обороны с 3 ЦЗ, но в Баварии такой футбол ставить нельзя. Так что единственным логичным решением сейчас, чтобы спасти сезон, я считаю возвращение Флика.
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Иначе будет крах.
Игроки, конечно, сами дурку гонят, но здесь больше вопросов к Тухелю.