Мюллер про 0:3 от «Байера»: «Процитирую Кана: «Нам не хватает яиц». Я зол. Дело не только в тренере, нужно говорить и об игроках»

Теги Бавария Байер Оливер Кан бундеслига Германия Томас Мюллер Томас Тухель Футбол

Томас Мюллер заявил, что в игре «Баварии» отсутствует энергия.

Мюнхенский клуб уступил «Байеру» (0:3) в матче 21-го тура Бундеслиги и отстает от соперника на пять очков в турнирной таблице.

«Если честно, я разозлен. Процитирую Оливера Кана: «Чего не хватает нам, игрокам, – яиц в этой игре».

На тренировках мы показываем себя значительно лучше. Чувствовать давление – это нормально, но должна быть энергия и свобода. В нашей игре этого нет.

Иногда мы должны говорить о нас, игроках. Дело не только в тренере.

У нас достаточно футболистов сборных, играющих на высоком уровне. Мы должны улучшить нашу игру», – сказал полузащитник «Баварии» Томас Мюллер.

40 комментариев
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Ответ Censormorum
Что-то яйца зачастили. По поводу и без. Моветон какой-то.
Так Пасха скоро
+83
-5
+78
Верните Флика, дедушку Юппа только не беспокойте)
+44
-1
+43
Что-то яйца зачастили. По поводу и без. Моветон какой-то.
+25
-3
+22
А можно как-нибудь заставить Харри Кейна поиграть в Ман Сити на пару сезонов, плиз? Хочется нового чемпиона тоже.
+21
-1
+20
Нагельсмана не хватило
+22
-4
+18
"не только в тренере". Тонко.
+16
0
+16
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Флик без прайм-Лёвы/Киммиха/Горетцки и ковидной паузы - деньги на ветер🤓
Ну да, именно из-за ковидной паузы каталонские гетеры получили восьмерочку, никак иначе.
+12
-3
+9
«Очередной трофей для Харри Кейна» : Томас Мюллер.
+8
-1
+7
Если уволят Тухеля и назначат Флика, то есть шансы побороться за чемпионство, для Баварии 5 очков это почти что ничего.
Только и Байер с такой игрой не отдаст никому очки, но у Байера скоро начнётся Лига Европы, плюс полуфинал Кубка Германии, уверен что ни один из этих турниров они не будут сливать. Очевидно, что они будут терять очки под конец сезона, а Бавария обычно набирает к этому времени, но нет никакой уверенности в Тухеле, с таким составом игры нет от слова совсем, худшая игра на моей памяти со времен Ковача, хотя у Ковача было много невоплощенных идей, а у Тухеля их мало, ему комфортно работать с командами, которые играют вторым номером, от обороны с 3 ЦЗ, но в Баварии такой футбол ставить нельзя. Так что единственным логичным решением сейчас, чтобы спасти сезон, я считаю возвращение Флика.
+4
-1
+3
Тот же Кан уволил Нагельсмана...
+3
0
+3
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален пользователем
Тухель

🚽
+2
0
+2
нафиг эту монополию БМ.вроде чемп.германии по посещаемости топ.но все равно БМ.что у них там не так...
+2
0
+2
Это ты не Кана , а министра сельского хозяйства РФ процитировал
+4
-2
+2
Мне жаль команду. Ощущение, что Тухель сковывает их. Если его оставят после такой игры - это позор
+3
-1
+2
Из Турции и Азербайджана можно яйца заказать
+1
0
+1
В какое же дебильное клише превратилось это некогда забавное выражение. Не говоря о том, что потрясающих волевых женщин в спорте предостаточно.
+1
0
+1
Ответ Ёж, которому понятно
Так Пасха скоро
😂😂😂😂
+2
-1
+1
Томас, это надо решать в раздевалке, вы пас на 10 метров отдать точный не можете.
0
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Ну так сходите и купите пару десятков
0
0
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Верните Флика, дедушку Юппа только не беспокойте)
Дедушка Юпп придет со своей фермы и возьмет ЛЧ в первом сезоне. Самая сильная Бавария на моей памяти была именно при нем.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Censormorum
Что-то яйца зачастили. По поводу и без. Моветон какой-то.
Так они по жизни "виноватые" - всегда мешают. И не только плохим футболистам. Интересно, как бы играла команда из евнухов?
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Если тренер не может ничего сделать с игроками топовой команды, то он никудышный тренер, и его просто необходимо уволить.

Иначе будет крах.

Игроки, конечно, сами дурку гонят, но здесь больше вопросов к Тухелю.
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И только в Спартаке всегда во всём виноват тренер, а с футболистов спроса 0
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Заладили, яйца не яйца, игры у вас нет, которая в порядке у Байера. Вот и результат
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Точка отсчёта покупка Де Лигта
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Нет командной игры, на такую игру Киммиха и Муссиалу на лавку посадили, обкатываем молодежь,отуда и яйца ещё пушком не обросли.
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расчехляйте Хайнкеса
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Кончилось ваше время..наконец то..
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...дело не только в тренере...Ясно,Тухель не жилец.Вопрос только Юппа из кресла качалки сейчас вытащат или в конце сезона захомутают Хаби?Думаю они сейчас с Ливером будут рвать его на части.)
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