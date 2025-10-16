«Мне больше не интересен «Фенербахче». Моуринью о критике от президента турецкого клуба
Жозе Моуринью не стал комментировать критику со стороны нового главы «Фенербахче».
Ранее президент турецкого клуба Садеттин Саран раскритиковал португальского специалиста: «Неприемлемо, что на летнем сборе проводилась только одна тренировка в день. В клубе царило ощущение безжизненности».
«Мне больше не интересен «Фенербахче», – отреагировал возглавляющий «Бенфику» Моуринью.
Португальский тренер в конце августа был уволен из турецкого клуба, в котором работал с июня 2024 года.
