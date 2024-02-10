«Спартак» и «Краснодар» обсуждают трансфер Агкацева. Вратарь может перейти летом

Станислав Агкацев может перейти в «Спартак».

Московский клуб ведет переговоры с « » о трансфере 22-летнего вратаря, сообщает « ».

Если стороны придут к соглашению, то присоединится к красно-белым летом.

В текущем сезоне Станислав провел 7 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и пропустил 11 голов.

Ранее сообщалось, что « » также проявляет интерес к Илье Лантратову из «Локомотива».