«Спартак» и «Краснодар» обсуждают трансфер Агкацева. Вратарь может перейти летом

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Спорт-Экспресс Станислав Агкацев Футбол

Станислав Агкацев может перейти в «Спартак».

Московский клуб ведет переговоры с «Краснодаром» о трансфере 22-летнего вратаря, сообщает «Спорт-Экспресс». 

Если стороны придут к соглашению, то Агкацев присоединится к красно-белым летом. 

В текущем сезоне Станислав провел 7 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и пропустил 11 голов. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» также проявляет интерес к Илье Лантратову из «Локомотива». 

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52 комментария
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Вратарь нужен. Селихов постоянно ломается, да и уровень уже не тот стал. А у Максименко уровня и не было никогда.
+44
-6
+38
Ответ Александр Воронин
Вратарь нужен. Селихов постоянно ломается, да и уровень уже не тот стал. А у Максименко уровня и не было никогда.
Максименко не ужасен и когда был в игровом тонусе, то выручал. А по Селе - соглашусь, хрустальный. Потому конечно нужен нормальный кипер, взамен Свинова.
+16
-3
+13
интересный трансфер
+21
-8
+13
Ответ Владислав Сабельников
Нельзя Стаса отдавать
Только если летом, ему играть нужно в таком возрасте. А Краснодар как раз начнет готовить замену ему на очередного парня из академии
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0
+8
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Зачем иностранцу пропускать еврокубки?
а что, все иностранцы поголовно в еврокубках играют?
+8
-1
+7
Ответ Александр Воронин
Вратарь нужен. Селихов постоянно ломается, да и уровень уже не тот стал. А у Максименко уровня и не было никогда.
Уровень был у него ,когда они одновременно с Сафоновым конкурировали в сборной . Просто он его растерял .
+10
-4
+6
Агкацев должен играть , удачи ему ,хороший кипер и человек .
+5
0
+5
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Возьмите нормального вратаря типа Соммера, пусть иностранец пусть в возрасте, но сейчас как то можно не заморачиваться про лимит и спокойно взять качественного игрока на пару лет. Хотя бы посмотрим, чем пресловутый отечественный вратарь (Селихов например) отличается от качественного:)))
Зачем иностранцу пропускать еврокубки?
+6
-3
+3
Возьмите нормального вратаря типа Соммера, пусть иностранец пусть в возрасте, но сейчас как то можно не заморачиваться про лимит и спокойно взять качественного игрока на пару лет. Хотя бы посмотрим, чем пресловутый отечественный вратарь (Селихов например) отличается от качественного:)))
+8
-5
+3
Защита нужна ещё хорошая Вратарь все косяки защиты не исправит 7 матчей 11 голов разве Это топ вратарь?
+3
0
+3
В Спартаке много лет вратарская позиция российская, и слабая. От Реброва, который человек конечно хороший, но вратарь средний. Селихов постоянно ломается. Максименко ненадежный. Может стоит взять легионера, готового вратаря, чтобы как-то закрыть эту позицию на лет 5.
+4
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+3
Лантратова проквакали , пока дешево было. А теперь цена до потолка.
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Ответ Константин Эсперов
Уровень был у него ,когда они одновременно с Сафоновым конкурировали в сборной . Просто он его растерял .
Ты про кого? Максименко ни одного матча за сборную не сыграл. Селихов образца 2017-2018 годов был реальным претендентом на №1 в сборной, но травмы не дали.
+2
0
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Ответ Игорь Заварзин
Максименко не ужасен и когда был в игровом тонусе, то выручал. А по Селе - соглашусь, хрустальный. Потому конечно нужен нормальный кипер, взамен Свинова.
Все вратари выручают, это часть профессии.

Максименко никогда не был не то что уровнем претендента на чемпионство, он даже основу клуба РПЛ никогда не тянул. Та же история, что в разные годы была с собственными воспитанниками, типа Рассказала, Гулиева, и т.д. Увидите, как только уйдет со Спартака, осядет либо во втором десятке на скамейке, либо в первой лиге. Я с 18 года говорю это. Каррера похоронил себя, сделав ставку на Колю, Макси, Ломовицкого, Мелкадзе, Игнатова. Фатальный выбор.
+3
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А толку то от него ?с таким тренерскмс штабом все деградируют ,все 3 вратаря сдали ,да и пацан еще сезон не отыграл его уже купить хотят
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Ответ Максим Прокофьев
А помнишь как тут доказывали нам что Максименко лучше Сафонова и он новая молодая звезда, которая достойна сменить Акинфеева в сборной)))
Да-да , я вот тоже помню . Били в грудь , что какой там Сафонов . Вот Максименко ....
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Ответ Степан Старчиков
Спартак вся команда чудаков)
Так следите за другой. Что мешает?
+2
0
+2
Надо не летом, а немедленно
+3
-1
+2
Добротный вратарь с хорошей школой. Хуже не будет.
+1
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было, хорошая новость, только при этом от Свинова нужно избавиться... А там видно будет кто выиграет конкуренцию... Спартаку нужен основной вратарь, чередование не вариант ...
Избавляться от живого маскота как-то не по-человечески)))
+1
0
+1
Надо брать! Мне он нравится! С головой вроде дружит! Остальное есть!
+1
0
+1
Акгацев, одумайся!!!!!
+7
-6
+1
В Спартак из принципа, даже за оверпрайс, нельзя никого продавать...
+8
-7
+1
Зачем ему идти на понижение ?
+7
-6
+1
Ответ Максим Прокофьев
А помнишь как тут доказывали нам что Максименко лучше Сафонова и он новая молодая звезда, которая достойна сменить Акинфеева в сборной)))
Я всегда говорил, что Максименко это не уровень основы. На скамейку пойдет, нормальный вариант.
+1
0
+1
Ответ Игорь Заварзин
Максименко не ужасен и когда был в игровом тонусе, то выручал. А по Селе - соглашусь, хрустальный. Потому конечно нужен нормальный кипер, взамен Свинова.
Он не ужасен, но и на первого номера команды, претендующей на высокое место, тоже не тянет и не тянул никогда. Да, иногда неплохо выручает, но увы чаще ошибается или не тащит там, где тащить было можно.
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Ответ antip2000@pisem.net
В Спартак из принципа, даже за оверпрайс, нельзя никого продавать...
Очень ценное мнение, обязательно держи в курсе
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Возьмите нормального вратаря типа Соммера, пусть иностранец пусть в возрасте, но сейчас как то можно не заморачиваться про лимит и спокойно взять качественного игрока на пару лет. Хотя бы посмотрим, чем пресловутый отечественный вратарь (Селихов например) отличается от качественного:)))
Ливакович долгие годы был доступен в Загребе, но сейчас вроде уходит в Турцию
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Зачем иностранцу пропускать еврокубки?
зачем Неймар играет у арабов?
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А зачем тогда Свинова мариновать?
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