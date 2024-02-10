«Спартак» и «Краснодар» обсуждают трансфер Агкацева. Вратарь может перейти летом
Станислав Агкацев может перейти в «Спартак».
Московский клуб ведет переговоры с «Краснодаром» о трансфере 22-летнего вратаря, сообщает «Спорт-Экспресс».
Если стороны придут к соглашению, то Агкацев присоединится к красно-белым летом.
В текущем сезоне Станислав провел 7 матчей за «Краснодар» во всех турнирах и пропустил 11 голов.
Ранее сообщалось, что «Спартак» также проявляет интерес к Илье Лантратову из «Локомотива».
Максименко никогда не был не то что уровнем претендента на чемпионство, он даже основу клуба РПЛ никогда не тянул. Та же история, что в разные годы была с собственными воспитанниками, типа Рассказала, Гулиева, и т.д. Увидите, как только уйдет со Спартака, осядет либо во втором десятке на скамейке, либо в первой лиге. Я с 18 года говорю это. Каррера похоронил себя, сделав ставку на Колю, Макси, Ломовицкого, Мелкадзе, Игнатова. Фатальный выбор.