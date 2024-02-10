«Спартак» хочет купить Помазуна зимой. «Урал» не намерен отпускать вратаря, но ЦСКА может отозвать его из аренды («РБ Спорт»)
«Спартак» обсуждает трансфер вратаря ЦСКА Ильи Помазуна.
Ранее сообщалось, что переговоры армейцев и красно-белых о переходе выступающего за «Урал» на правах аренды голкипера находятся на продвинутой стадии. ЦСКА это опроверг.
По информации «РБ-Спорт», вероятность трансфера 27-летнего игрока в «Спартак» все же сохраняется. Переговоры активно продолжаются, обсуждаются варианты трансфера.
Армейцы готовы принять предложение. В то же время «Урал» не хотел бы расставаться с Помазуном в зимнее трансферное окно, однако при определенных условиях армейцы смогут отозвать его из аренды.
На этом варианте настаивает «Спартак» – Помазуна хотят видеть в клубе до рестарта чемпионата. Если армейцам удастся уладить вопросы с «Уралом», полноценный трансфер состоится.
«Спартак» также интересуется голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым, но на случай, если вариант с Помазуном все же сорвется.