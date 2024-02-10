«Спартак» хочет купить Помазуна зимой. «Урал» не намерен отпускать вратаря, но ЦСКА может отозвать его из аренды («РБ Спорт»)

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Илья Помазун Футбол

«Спартак» обсуждает трансфер вратаря ЦСКА Ильи Помазуна.

Ранее сообщалось, что переговоры армейцев и красно-белых о переходе выступающего за «Урал» на правах аренды голкипера находятся на продвинутой стадии. ЦСКА это опроверг.

По информации «РБ-Спорт», вероятность трансфера 27-летнего игрока в «Спартак» все же сохраняется. Переговоры активно продолжаются, обсуждаются варианты трансфера.

Армейцы готовы принять предложение. В то же время «Урал» не хотел бы расставаться с Помазуном в зимнее трансферное окно, однако при определенных условиях армейцы смогут отозвать его из аренды.

На этом варианте настаивает «Спартак» – Помазуна хотят видеть в клубе до рестарта чемпионата. Если армейцам удастся уладить вопросы с «Уралом», полноценный трансфер состоится.

«Спартак» также интересуется голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым, но на случай, если вариант с Помазуном все же сорвется.

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45 комментариев
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Можно Джикию попробовать наиграть. Раньше во дворе толстого всегда на ворота ставили.
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Ответ Yakub_Yar
Уважаемые болельщики Спартака, объясните, пожалуйста, что за идея, похожая на одержимость, приобрести вратаря в команду? Максименко и Селихов вышли из круга доверия или, что случилось?
Селихов постоянно травмируется, Максименко не вратарь:)
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+34
Уважаемые болельщики Спартака, объясните, пожалуйста, что за идея, похожая на одержимость, приобрести вратаря в команду? Максименко и Селихов вышли из круга доверия или, что случилось?
+32
-9
+23
Не придумаешь новость - не заработаешь. По такому принципу живем? Аренда Помазуна, она неотзывная. Гриша еще осенью этим хвастался. Учите матчасть,новостники))
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Даже Урал против, руководство ЦСКА не порите горячку
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+11
Ответ Yakub_Yar
Уважаемые болельщики Спартака, объясните, пожалуйста, что за идея, похожая на одержимость, приобрести вратаря в команду? Максименко и Селихов вышли из круга доверия или, что случилось?
Болельщики Спартака задают те же самые вопросы
+12
-2
+10
За каким лешим Спартаку зимой нужен именно вратарь? У них других позиций под усиление нет? Пусть опорника купят настоящего наконец-то или крайнего защитника, но нет, имея трех вратарей в составе хотят купить еще одного
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Выражение "вратарь - пол команды" в Спартаке заиграло новыми красками 😄
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+4
Ответ Yakub_Yar
Уважаемые болельщики Спартака, объясните, пожалуйста, что за идея, похожая на одержимость, приобрести вратаря в команду? Максименко и Селихов вышли из круга доверия или, что случилось?
Селя травматичен, Макс крайне нестабилен...
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+3
Помазун в Спартак не перейдёт! Так и запишите!
+3
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+3
Ответ Recreated
Помазун в Спартак не перейдёт! Так и запишите!
Гриша Иванов ты?
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Обмен на Джикию и по рукам
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Лучик солнца в темноте, забрать хотят. Печалька. Урал без Помазуна вылетит.
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Макси - это мешок Селя - травматик.
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У Помазуна контракт длинный, если еще и его в Спартак отдадут, кудрявому на выход.
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+2
Ответ Yakub_Yar
Уважаемые болельщики Спартака, объясните, пожалуйста, что за идея, похожая на одержимость, приобрести вратаря в команду? Максименко и Селихов вышли из круга доверия или, что случилось?
Скоро весна, у журналюг обострение...
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Хотят чтоб как в сборной было... 6 вратарей)))
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Ответ Yakub_Yar
Уважаемые болельщики Спартака, объясните, пожалуйста, что за идея, похожая на одержимость, приобрести вратаря в команду? Максименко и Селихов вышли из круга доверия или, что случилось?
щас бы верить всему что рб спорт пишет...
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обменять на джи
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Ответ rigobersong
Селихов постоянно травмируется, Максименко не вратарь:)
А Свинова тогда зачем купили?
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Ответ Yakub_Yar
Уважаемые болельщики Спартака, объясните, пожалуйста, что за идея, похожая на одержимость, приобрести вратаря в команду? Максименко и Селихов вышли из круга доверия или, что случилось?
Я уверен, что этот вопрос вы должны были задать не болельщикам Спартака. Руководство команды не дают объяснения своим болельщикам о том что творится у них в голове по поводу трансферов в команде. Советов тоже у нас не спрашивают.
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Ответ </c/>
Помазун как по мне, не будет выигрывать конкуренцию у наших вратарей...
ваши вратари числятся тока на бумаге, а так - 2 дна
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Ответ Wiktor Utkin
Да проводите легенду на пенсию! Не тянет уже. Слепые что ли? Или вам торги и продажи по душе? Гоните Бабаева или продайте команду. Хватит уже му-му тянуть? тее
если что, то Бабаев уйдёт на свою кондитерскую фабрику фасовщиком)
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Ответ Verhovn
Я помню Тихонов играл в воротах в официальном матче. Так что как вариант.. 😄
вернее доигрывал, не помню кого тогда удалили из киперов
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А Лунь еще играет?
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Зачем???
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Не хотелось бы продавать Илюшу фунтам. Пусть еще за Урал попылит. И у нас в команде тоже сгодится, всему свое время.
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Ответ lalas1968
Лучик солнца в темноте, забрать хотят. Печалька. Урал без Помазуна вылетит.
Наше место 12ое,.мы не вылетим.)Но альтернативы Помазуну конечно нет.Мамин в воротах,это конечно пугает .
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Ответ Дмитрий Дмитриев
вернее доигрывал, не помню кого тогда удалили из киперов
С ,,Сикельборгом" после удаления Нигматуллина.
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Да не пойдет он туда, будет в Урале пока Игорь в воротах, а потом за ЦСКА выступать будет, а Тороп в Урале опыта набираться!
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