«Спартак» хочет купить Помазуна зимой. «Урал» не намерен отпускать вратаря, но ЦСКА может отозвать его из аренды («РБ Спорт»)

«Спартак» обсуждает трансфер вратаря ЦСКА Ильи Помазуна.

Ранее сообщалось, что переговоры армейцев и красно-белых о переходе выступающего за «Урал» на правах аренды голкипера находятся на продвинутой стадии. это опроверг.

По информации «РБ-Спорт», вероятность трансфера 27-летнего игрока в « » все же сохраняется. Переговоры активно продолжаются, обсуждаются варианты трансфера.

Армейцы готовы принять предложение. В то же время «Урал» не хотел бы расставаться с Помазуном в зимнее трансферное окно, однако при определенных условиях армейцы смогут отозвать его из аренды.

На этом варианте настаивает «Спартак» – хотят видеть в клубе до рестарта чемпионата. Если армейцам удастся уладить вопросы с « », полноценный трансфер состоится.

«Спартак» также интересуется голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым, но на случай, если вариант с Помазуном все же сорвется.