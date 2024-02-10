Фримпонг забил «Баварии» в пустые ворота. Нойер не успел вернуться из штрафной «Байера» после углового

Теги Бавария Байер Мануэль Нойер бундеслига Германия Джереми Фримпонг Футбол

«Байер» поймал «Баварию» на контратаке в конце игры 21-го тура Бундеслиги.

На 5-й добавленной ко второму тайму время при счете 0:2 в пользу леверкузенцев голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер отправился в штрафную соперника на угловой.

«Байер» сумел помешать «Баварии» нанести удар, после чего Фримпонг, получив мяч, убежал на чужую половину поля, сместился к правому флангу и точно пробил в пустые ворота – 3:0.

Изображение: кадр из трансляции StarTimes

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39 комментариев
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Эпичное завершение матча. Пожалуй лучше сценария и придумать было невозможно.
+51
-2
+49
Повторение матча с Южной Кореей спустя 5,5 лет
+32
-2
+30
Ответ Globe Soccer Awards
Выходы Нойера это конечно такая залипня :)) Сколько раз уже из-за них попадали (например, с Южной Кореей на ЧМ, когда вместо 1:1 счёт стал 0:2)
Самый памятный это гол Станковича
А вообще с таким стилем игры у Нойера мало косяков
Тут что 2:0 что 3:0 разницы не сыграло
Да и Кореей это имело смысл ибо ничья тогда хоть вывела немцев бы в плей-офф
+26
0
+26
так грустно, что я не с детства за Байер)
+18
-1
+17
Ответ Марсель Объелся
Повторение матча с Южной Кореей спустя 5,5 лет
уже столько времени прошло, пипец, как будто вчера было
+16
0
+16
Выходы Нойера это конечно такая залипня :))

Сколько раз уже из-за них попадали (например, с Южной Кореей на ЧМ, когда вместо 1:1 счёт стал 0:2)
+15
-6
+9
матч - огонь! давно я так не радовался в Bundesliga.!
+7
-1
+6
Не сказал бы, что Нойер не успел.. Он после углового даже и не особо возращаться собирался, понимая, что капут.
+6
0
+6
Ответ PIT-BUL
Без мяча Кейн конечно обычное полено
:)) супер, можно какую-нибудь нарезочку, где люди без мяча голы забивают?)
+5
0
+5
Ответ Globe Soccer Awards
Выходы Нойера это конечно такая залипня :)) Сколько раз уже из-за них попадали (например, с Южной Кореей на ЧМ, когда вместо 1:1 счёт стал 0:2)
А с чего бы там 1-1 был?) 1-0 и ва-банк.
+4
0
+4
А смысл Нойеру было 0:2 охранять. Рискнул и пропустил.
+3
0
+3
Ответ SergioRamos92
Самый памятный это гол Станковича А вообще с таким стилем игры у Нойера мало косяков Тут что 2:0 что 3:0 разницы не сыграло Да и Кореей это имело смысл ибо ничья тогда хоть вывела немцев бы в плей-офф
Ничья Немцев никуда не выводила.
У Шведов было 6 очков, как и у Мексиканцев.
Германию спасала только победа
+3
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+3
Ответ corazon blanco
Эпичное завершение матча. Пожалуй лучше сценария и придумать было невозможно.
это сказка для Байера, именно вот так победить королей
+2
0
+2
супер, как Хаби пытался понять фрипонга)))
+2
0
+2
Сане даже не попытался перехватить.
+1
0
+1
Ответ SergioRamos92
Самый памятный это гол Станковича А вообще с таким стилем игры у Нойера мало косяков Тут что 2:0 что 3:0 разницы не сыграло Да и Кореей это имело смысл ибо ничья тогда хоть вывела немцев бы в плей-офф
осталось понять, зачем за минуту до конца при 2:0 идти на угловой
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как говорится, вбил последний гвоздь в мюнхенский гроб
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Ответ Buharoid
Ты подожди, Байер ещё проиграть блюдце может))
Но эмоции, которые сейчас фаны получают – никто не отнимет
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Ответ Nerkom
так грустно, что я не с детства за Байер)
Ты подожди, Байер ещё проиграть блюдце может))
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Ответ Yri Yrov
хоть тату на лбу сделай
Это про тебя
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Ответ GrafRadionic Drakulac
Заметку запишу
хоть тату на лбу сделай
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Ответ GrafRadionic Drakulac
Король только один и то в мадриде
надо тебе взрослеть
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Ответ corazon blanco
Эпичное завершение матча. Пожалуй лучше сценария и придумать было невозможно.
Нойера кепа просто укусил 😆
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Нойер под сraку лет куда уже лезет в чужие ворота?
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Никакой боевик не сравнится с этой концовкой🥴
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Ничья Немцев никуда не выводила. У Шведов было 6 очков, как и у Мексиканцев. Германию спасала только победа
Да,запамятовал
Но в любом случае был смысл идти в навал
Уже терять нечего был немцам тогда
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Нойер, ты слишком стар для такого дерьма (рейды в штрафную соперника)
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Счет 3:0 лучше отражает ход матча
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Игра во фримпонг.
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Ответ Марсель Объелся
Повторение матча с Южной Кореей спустя 5,5 лет
только кореец сегодня проиграл
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