Фримпонг забил «Баварии» в пустые ворота. Нойер не успел вернуться из штрафной «Байера» после углового

«Байер» поймал «Баварию» на контратаке в конце игры 21-го тура Бундеслиги.

На 5-й добавленной ко второму тайму время при счете 0:2 в пользу леверкузенцев голкипер мюнхенцев отправился в штрафную соперника на угловой.

« » сумел помешать «Баварии» нанести удар, после чего , получив мяч, убежал на чужую половину поля, сместился к правому флангу и точно пробил в пустые ворота – 3:0.

Изображение: кадр из трансляции StarTimes