Фримпонг забил «Баварии» в пустые ворота. Нойер не успел вернуться из штрафной «Байера» после углового
«Байер» поймал «Баварию» на контратаке в конце игры 21-го тура Бундеслиги.
На 5-й добавленной ко второму тайму время при счете 0:2 в пользу леверкузенцев голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер отправился в штрафную соперника на угловой.
«Байер» сумел помешать «Баварии» нанести удар, после чего Фримпонг, получив мяч, убежал на чужую половину поля, сместился к правому флангу и точно пробил в пустые ворота – 3:0.
Изображение: кадр из трансляции StarTimes
А вообще с таким стилем игры у Нойера мало косяков
Тут что 2:0 что 3:0 разницы не сыграло
Да и Кореей это имело смысл ибо ничья тогда хоть вывела немцев бы в плей-офф
Сколько раз уже из-за них попадали (например, с Южной Кореей на ЧМ, когда вместо 1:1 счёт стал 0:2)
У Шведов было 6 очков, как и у Мексиканцев.
Германию спасала только победа
Но в любом случае был смысл идти в навал
Уже терять нечего был немцам тогда