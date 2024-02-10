Беллингем забил 15-й и 16-й голы в Ла Лиге и опередил Довбика и Майораля в списке бомбардиров. Винисиус набрал 6+3 за последние 6 игр

Джуд Беллингем стал единоличным лидером списка бомбардиров Ла Лиги.

Полузащитник « » поразил ворота «Жироны» на 35-й минуте игры 24-го тура. Передачу ему отдал вингер . Во втором тайме Джуд оформил дубль.

У англичанина теперь 16 голов в чемпионате . Он оторвался от Артема Довбика (« ») и Борхи Майораля (« ») – у них по 14 мячей.

Винисиус в этом матче также ассистировал Родриго. Для Винисиуса эти голевые пасы стали 8-м и 9-м результативными действиями за последние 6 матчей во всех турнирах. Также на его счету 6 голов и еще один ассист.

«Реал» – «Жирона». 2:0 – Беллингем забил, у Винисиуса гол и ассист. Онлайн-трансляция