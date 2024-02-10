Беллингем забил 15-й и 16-й голы в Ла Лиге и опередил Довбика и Майораля в списке бомбардиров. Винисиус набрал 6+3 за последние 6 игр

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Жирона Артем Довбик Борха Майораль Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем стал единоличным лидером списка бомбардиров Ла Лиги.

Полузащитник «Реала» поразил ворота «Жироны» на 35-й минуте игры 24-го тура. Передачу ему отдал вингер Винисиус Жуниор. Во втором тайме Джуд оформил дубль.

У англичанина теперь 16 голов в чемпионате Испании. Он оторвался от Артема Довбика («Жирона») и Борхи Майораля («Хетафе») – у них по 14 мячей.

Винисиус в этом матче также ассистировал Родриго. Для Винисиуса эти голевые пасы стали 8-м и 9-м результативными действиями за последние 6 матчей во всех турнирах. Также на его счету 6 голов и еще один ассист.

«Реал» – «Жирона». 2:0 – Беллингем забил, у Винисиуса гол и ассист. Онлайн-трансляция

Материалы по теме

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если реал так шпилит первую каталонскую, стесняюсь спросить, что будет со второй каталонской?
+159
-18
+141
Ответ yellow boy
Если реал так шпилит первую каталонскую, стесняюсь спросить, что будет со второй каталонской?
Уже было 4:1
+112
-9
+103
Шикарно разобрался с голкипером. Но какую же на него Винисиус вырезал передачу - фантастика.
+89
-7
+82
Гол как будто нарезку Галактикос 2003-2004 смотрел.. Передача в стиле Гути/Бекса.. Завершение будто Роналдо/Зидан..
+59
-6
+53
Ответ corazon blanco
Шикарно разобрался с голкипером. Но какую же на него Винисиус вырезал передачу - фантастика.
По конспектам Величайшего волшебника!🎩🇭🇷
+44
-10
+34
Вот так надо выиграть Золотой Мяч.А не в бургер лиги как Месси.
+43
-13
+30
Ответ corazon blanco
Шикарно разобрался с голкипером. Но какую же на него Винисиус вырезал передачу - фантастика.
видимо модрич только этому и учит их всех,беллингем тоже так вырезал😉👌🏿
+30
0
+30
Джуд просто нереален!
За что нам досталось такое счастье, такой бриллиант?!💎
+26
-8
+18
Ответ Orange
Комментарий удален модератором
Ничего себе как Вас корежит от успехов Мадрида, здоровья Вам!
+20
-3
+17
Ответ yellow boy
Если реал так шпилит первую каталонскую, стесняюсь спросить, что будет со второй каталонской?
Будет где -то 4:1,4:0)
+23
-6
+17
Вини как Модрич учил). Беллингем разобрался как настоящий монст нападения. Красавцы парни.
+18
-1
+17
Ответ Orange
Комментарий удален модератором
Ахаха вот это пожар )))
Ну и бан, конечно же )))
+13
-2
+11
Отрыв от преследователей увеличивается, дубль оформил. Ну и Винисиус сегодня один из лучших своих матчей в сезоне проводит.
+9
0
+9
Ответ v.belorussky
Главное потом реалу снова от первой мадридской не выхватить, как недавно в кубке ;)
Играли в прошлом туре, где Атлетико был хуже чудом ничью выцепил
+9
-3
+6
Винисиус с Беллингемом на пару владеют каталонскими.
+7
-1
+6
Ответ Молодой Френки
Комментарий удален пользователем
Пропал с радаров это потому что не забивал голы? Так это не его прямая обязанность. Он шикарно дирижирует атаками Мадрида, у него отличные оценки по ходу сезона.
+6
0
+6
Ответ yellow boy
Если реал так шпилит первую каталонскую, стесняюсь спросить, что будет со второй каталонской?
не переживай, сейчас набежит кучка каталонских глоров и расскажет нам что Реал купил матч с Жироной.
+7
-2
+5
Ответ Orange
Комментарий удален модератором
Держи 🧯🧯🧯
+6
-1
+5
В общем сопротивления в ЛА Лиге не получилось
+7
-2
+5
Ответ иц а мен
генитальный
Очередной интеллектуал.
+5
-1
+4
Ответ Молодой Френки
Комментарий удален пользователем
Какую часть он завалил ?😁
А кто тогда достоин на данный момент ?
+4
0
+4
16 гол вошёл в первый каталонский клуб👍
+4
0
+4
Печально смотреть на таблицу бомбардиров. Раньше такие легенды, как Роналду, Месси, Суарес, Бензема, Неймар, Адуриц, Фалькао какое-то нереальное количество голов забивали, а сейчас полузащитник соревнуется с Майоралем.
+5
-1
+4
Если реал так шпилит первую каталонскую, стесняюсь спросить, что будет со второй каталонской?☺️
+9
-5
+4
Ответ falkao2013
Попробуй ещё раз изменить комментарий, вдруг получится?)
перестань))
+4
-1
+3
Ответ dr. cage
Гол как будто нарезку Галактикос 2003-2004 смотрел.. Передача в стиле Гути/Бекса.. Завершение будто Роналдо/Зидан..
Реально. Ностальгия.
+8
-5
+3
Ответ yellow boy
Если реал так шпилит первую каталонскую, стесняюсь спросить, что будет со второй каталонской?
Меньше месяца назад 4:1 сделали со второй каталонской, с трешкой от Вини
+5
-2
+3
Джуд просто фору давал)) А так красавец)
+3
0
+3
опустили так опустили. лишь бы не сломались после такого. реал чувствовал себя комфортно от начала до конца
+4
-1
+3
Ожидал борьбу от Жироны, пока единственное что показала Жирона это прическа Яна Коуто)
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий