Кокорин – лучший футболист Кипра в 2023 году по версии журналистов
Александр Кокорин признан лучшим футболистом года на Кипре по версии журналистов.
Союз спортивных журналистов Кипра (ЕАК) объявил лауреатов наград по итогам 2023 года.
«Арис» из Лимасола был признан лучшей командой года. Нападающий Александр Кокорин получил приз лучшему футболисту Кипра в 2023 году.
Кроме того, россиянин попал в символическую сборную года по версии ЕАК.
Напомним, что Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В нынешнем сезоне он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 21 матче.
ИК#4 ✓
Кипр брал ✓
Как же повезло современникам жить в эпоху Кокорина и Месси
С награждением , Саня. Успехов тебе, счастья. Выключай.
Да, чемпик действительно слабый. Но даже там нужно хоть как-то попахать чтобы быть лучшим, так в целом Кокора норм, ведь уже давно мог на пенсии чилить.
кошмар, у людей мозгов нет !