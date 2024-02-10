Кокорин – лучший футболист Кипра в 2023 году по версии журналистов

Теги Фиорентина премьер-лига Россия рейтинги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин признан лучшим футболистом года на Кипре по версии журналистов.

Союз спортивных журналистов Кипра (ЕАК) объявил лауреатов наград по итогам 2023 года. 

«Арис» из Лимасола был признан лучшей командой года. Нападающий Александр Кокорин получил приз лучшему футболисту Кипра в 2023 году. 

Кроме того, россиянин попал в символическую сборную года по версии ЕАК.

Напомним, что Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В нынешнем сезоне он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 21 матче.

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48 комментариев
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Срочно в Монако!
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+49
Неиронично, Кокорин молодец, нашёл команду для себя
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+29
Ответ Гоша Петров
Видеть едкие и ироничные комментарии от всяких школьников и диванных экспертов о таланте Кокорина это тоже самое когда прыщавые толстушки в инстаграме под постами Меган Фокс или Лопыревой обсуждают ее физические недостатки.Зависить плохое чувство.Человек кайфует от игры,хорошо зараьатывает,молодец.
По отзывам экспертов Кокорин - один из наиболее одаренных игроков российского футбола, который не раскрыл свой потенциал и наполовину. Игрок, которого ждали в АПЛ и Ла лиге на значимых ролях, по итогу оказался на Кипре, где хороший климат, но очень посредственный уровень футбола. Над этим и иронизируем
+25
-4
+21
Все над Кокориным угорают, возможно и за дело, но я помню как он при Манчини до травмы играл, просто тащил, в каждом матче забивал, результативние действия делал и отправил в глубокий запас бомбардира всея Руси Дзюбу
+14
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+13
Ответ as009595@icloud.com
Все над Кокориным угорают, возможно и за дело, но я помню как он при Манчини до травмы играл, просто тащил, в каждом матче забивал, результативние действия делал и отправил в глубокий запас бомбардира всея Руси Дзюбу
Разве кто-то спорит, что это один самых талантливых футболистов поколения? При этом очевидно, что реализовал он себя в футболе лишь на малую долю, причем не из-за травм, а в первую очередь из-за Монако, Кофемании и прочих проявлений непрофессионализма
+14
-1
+13
Ответ Гоша Петров
Видеть едкие и ироничные комментарии от всяких школьников и диванных экспертов о таланте Кокорина это тоже самое когда прыщавые толстушки в инстаграме под постами Меган Фокс или Лопыревой обсуждают ее физические недостатки.Зависить плохое чувство.Человек кайфует от игры,хорошо зараьатывает,молодец.
И кто этот бред плюсует? Кокорин более чем дофига предоставил поводов для едких и ироничных комментариев в свой адрес.
+16
-4
+12
Видеть едкие и ироничные комментарии от всяких школьников и диванных экспертов о таланте Кокорина это тоже самое когда прыщавые толстушки в инстаграме под постами Меган Фокс или Лопыревой обсуждают ее физические недостатки.Зависить плохое чувство.Человек кайфует от игры,хорошо зараьатывает,молодец.
+27
-21
+6
Ответ Roma Khamraliev
Срочно в Монако!
В Миротворец, журналистов.
+12
-6
+6
Ответ as009595@icloud.com
Все над Кокориным угорают, возможно и за дело, но я помню как он при Манчини до травмы играл, просто тащил, в каждом матче забивал, результативние действия делал и отправил в глубокий запас бомбардира всея Руси Дзюбу
Манчини просто перевёл его в центр нападения, до этого он в Динамо и Зените играл на фланге. Как оказалось, реализация у него убойная. Жаль из-за травмы пропустил ЧМ, был бы полезнее Смолова
+5
-1
+4
Кофеманию брал ✓
ИК#4 ✓
Кипр брал ✓
Как же повезло современникам жить в эпоху Кокорина и Месси
+6
-3
+3
Не, ну а что? Па любому молодец!
+3
0
+3
Ответ Roma Khamraliev
Срочно в Монако!
Это он, а мы на Никольскую!
+3
0
+3
Саня молодец, лучший игрок хоть и такого чемпионата , еще и лиге Европы играл в отличии от наших команд
+2
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+2
Ответ Гоша Петров
Видеть едкие и ироничные комментарии от всяких школьников и диванных экспертов о таланте Кокорина это тоже самое когда прыщавые толстушки в инстаграме под постами Меган Фокс или Лопыревой обсуждают ее физические недостатки.Зависить плохое чувство.Человек кайфует от игры,хорошо зараьатывает,молодец.
его, скорее, не с Лопыревой или Фокс стоит сравнивать, а с Маколеем Калкином
+2
0
+2
Шах и мат, а кто сомневается - шезлонгом по голове!
+3
-1
+2
"Делаю сальтуху у дерева во дворе"
С награждением , Саня. Успехов тебе, счастья. Выключай.
+2
0
+2
Ответ Streetbor
Кофеманию брал ✓ ИК#4 ✓ Кипр брал ✓ Как же повезло современникам жить в эпоху Кокорина и Месси
Пака брал, передачки в тюрьме брал.
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Ответ Vanek1411
И кто этот бред плюсует? Кокорин более чем дофига предоставил поводов для едких и ироничных комментариев в свой адрес.
"Всякие школьники, диванные эксперты и прыщавые толстушки" (с)
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Ответ Гроссмейстер Д
Что значит ,,такого чемпионата"? Я хоть и не знаю, какой сейчас уровень у лиги, но раньше, когда наши клубы встречались с кипрскими командами, приходилось крайне нелегко. Зенит проигрывал АПОЭЛу в ЛЧ, да и с АЕЛом из Лимассола прошли очень на тоненького. Аполлон выносил Локомотив. АЕК из Ларнаки и Тричковски болелы Спартака хорошо запомнили. Так что не понимаю этого неуместного пренебрежения к чемпионату Кипра. Удивило, что Кокорин еще смог там раскрыться.
Ну не самого топового чемпионата я имел ввиду
+1
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Легенда Фиорентины,Коко-гол!
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Ответ Гоша Петров
Видеть едкие и ироничные комментарии от всяких школьников и диванных экспертов о таланте Кокорина это тоже самое когда прыщавые толстушки в инстаграме под постами Меган Фокс или Лопыревой обсуждают ее физические недостатки.Зависить плохое чувство.Человек кайфует от игры,хорошо зараьатывает,молодец.
Ты серьезно ???)))
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Ответ Тимофей Панов
а там настолько слабый чемпионат, что лавочник середняка чемп италии там лучший игрок?
Ну а что ты хотел от страны по размеру меньше чем Калининградская область?
Да, чемпик действительно слабый. Но даже там нужно хоть как-то попахать чтобы быть лучшим, так в целом Кокора норм, ведь уже давно мог на пенсии чилить.
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Ответ Гоша Петров
Видеть едкие и ироничные комментарии от всяких школьников и диванных экспертов о таланте Кокорина это тоже самое когда прыщавые толстушки в инстаграме под постами Меган Фокс или Лопыревой обсуждают ее физические недостатки.Зависить плохое чувство.Человек кайфует от игры,хорошо зараьатывает,молодец.
👍👍👍👍👍👍👍
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Ответ Alex1005
Саня молодец, лучший игрок хоть и такого чемпионата , еще и лиге Европы играл в отличии от наших команд
Что значит ,,такого чемпионата"? Я хоть и не знаю, какой сейчас уровень у лиги, но раньше, когда наши клубы встречались с кипрскими командами, приходилось крайне нелегко. Зенит проигрывал АПОЭЛу в ЛЧ, да и с АЕЛом из Лимассола прошли очень на тоненького. Аполлон выносил Локомотив. АЕК из Ларнаки и Тричковски болелы Спартака хорошо запомнили. Так что не понимаю этого неуместного пренебрежения к чемпионату Кипра. Удивило, что Кокорин еще смог там раскрыться.
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Ответ Alex1005
Ну не самого топового чемпионата я имел ввиду
Ну если вы имеете ввиду чемпионаты условной Италии или Германии, то в случае с этим игроком они несовместимы. Уже стал худшим в Серии А, достаточно.
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Ответ utsh44psmr
В Миротворец, журналистов.
Почему?
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как такое безобразие и днище может быть лучшим...
кошмар, у людей мозгов нет !
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Золотой стул ему!
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Шах и мат!
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7 гол + пас в 21 матчах = лучший футболист страны. 🤣
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