Кокорин – лучший футболист Кипра в 2023 году по версии журналистов

Александр Кокорин признан лучшим футболистом года на Кипре по версии журналистов.

Союз спортивных журналистов Кипра (ЕАК) объявил лауреатов наград по итогам 2023 года.

« » из был признан лучшей командой года. Нападающий Александр получил приз лучшему футболисту Кипра в 2023 году.

Кроме того, россиянин попал в символическую сборную года по версии ЕАК.

Напомним, что Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В нынешнем сезоне он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 21 матче.