Овечкин забил 834-й гол в НХЛ – «Бостону» в пустые ворота. До рекорда Гретцки – 60 шайб

Александр Овечкин забил 834-й гол в НХЛ и приблизился к Уэйну Гретцки.

Капитан « » забросил шайбу в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (3:0).

В активе 38-летнего нападающего стало 35 (12+23) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «минус 16».

(834 шайбы в 1394 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории , уступая лишь (894 шайбы в 1487 играх).