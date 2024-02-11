Овечкин забил 834-й гол в НХЛ – «Бостону» в пустые ворота. До рекорда Гретцки – 60 шайб
Александр Овечкин забил 834-й гол в НХЛ и приблизился к Уэйну Гретцки.
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:0).
В активе 38-летнего нападающего стало 35 (12+23) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «минус 16».
Овечкин (834 шайбы в 1394 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
- 834-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -578(8-й), Стэмкос-536(16-й), Малкин-487(24-й),
-632-я игра с заброшенными шайбами(3-й, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-467
-426-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-269)
-306-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -192(25-й)
-906-я в РС и КС, Ови 834+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -649(22-й), Стэмкос-581(38-й),
- 359-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-277(15-й)
-128-я Ови после 35 лет(14-й,13-й Марло -129, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-113(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-104-я после 36 лет(16-й, 15-й Рэй Уитни - 106, 1-й Хоу-235, Ови стал 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-99( 18-й)
-54-я после 37 лет(место в 3–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-74(15-й)
-12-я в возрасте 38 лет(рекорд у Бр. Халла-37, Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий Павелски-47
-184-я шайба в субботу в 314 играх(11-й, догнал Бр. Халла, 10-й Лемье -186, 1-й Ягр-216) в 445 играх,) преследователь – Кросби-150 в 306 играх(23-й) рекорды у Ови состоялись в понедельник-78 шайб и во вторник- 148 шайб. Суббота самый урожайный день для Ови из 12 шайб в этом сезоне, 6 пришлось на субботу
-6519-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кэйн-3974(26-й), Кросби-3968(28-й)
-7156-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4510(23-й)
-3564-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3803,1-й Кэл Клаттербак-3940)
-4193-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4289, 2-й Мартин -4276)
-1520-е очко в РС, 834+686 (16-й, 15-й Коффи-1531, 12-й Кросби -1554, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1270(39-й)
-1520-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1554, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1270(16-й)
-1661-е очко в РС и КС, 906+755, (16-й, 15-й Торнтон -1673, 11-й Кросби-1755, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1450(31-й)
-29-я шайба и 59-е очко в 65-й игре с Бостоном в РС , 300-й бросок в створ,
-57-я шайба в пустые ворота, 3-я в сезоне( 1-й в лиге, побил рекорд Гретцки (все шайбы Ови в пустые ворота: 68, 81, 103, 128, 156, 168, 178, 188, 204, 216, 230, 251, 252, 255, 267, 277, 283, 288, 301, 364, 370, 400, 436, 442, 495, 506, 576, 580, 604, 625, 626, 628, 639, 662, 677, 678, 692, 695, 698, 734, 739, 744, 752, 754, 755, 761, 766, 775, 784,794, 795, 796,797, 802, 824,826 и 834-я) Преследователи: Маршан -34, Кросби- 32
-9-й праймери Ови на Дилана Строума (422-й в карьере,56–й показатель в лиге, рекорд Вашингтона, второй результат у Бекстрема-400(66-й), 1-й в лиге Гретцки -1322) из действующих лидер Кросби-602 (14-й), лидер Вашингтона по заброшенным шайбам с праймери Ови- Бекстрем-74 шайбы, второй Сёмин, Кузнецов по 28
-в 425-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-458(10-й)
-2-й праймери Маленстайна на Ови, с его передач были заброшены 826 и 834-я шайбы Ови,
Бостон без шансов на самом деле в этой игре был по сути. Вашики могли и 5:0 выиграть по моментам
P.S. Хейтерам три круга вокруг стадиона утречком)