Из-за скандала с Месси в Гонконге власти китайского Ханчжоу отменили товарищеский матч Аргентины и Нигерии
Власти Ханчжоу отменили товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии.
Игра должна была пройти в китайском городе в марте. Однако спортивное бюро Ханчжоу заявило, что встреча будет отменена «по всем известной причине».
«Условия для проведения мероприятия несостоятельны, и было решено, что мероприятие следует отменить», – говорится в заявлении, опубликованном в WeChat.
СМИ сообщают, что отмена матча связана с ситуацией вокруг игры «Интер Майами» против сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1). Аргентинский нападающий «Интера» Лионель Месси не принял в ней участия, хотя по условиям контракта должен был сыграть как минимум 45 минут. Болельщики освистали американскую команду.
Организатор этого матча пообещал вернуть фанатам 50% суммы за билеты.
Месси рассердил 40 тысяч фанатов: освистали Бекхэма и клуб, сломали макет с Лео. Приехал в Гонконг, но не сыграл
👏
гаразда найлудше чем пиналду!!!!!!!!!!!! )))))))))))
Когда-нибудь они и сетки плей-офф сделают для турниров...