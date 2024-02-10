Из-за скандала с Месси в Гонконге власти китайского Ханчжоу отменили товарищеский матч Аргентины и Нигерии

Власти Ханчжоу отменили товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии.

Игра должна была пройти в китайском городе в марте. Однако спортивное бюро Ханчжоу заявило, что встреча будет отменена «по всем известной причине».

«Условия для проведения мероприятия несостоятельны, и было решено, что мероприятие следует отменить», – говорится в заявлении, опубликованном в WeChat.

СМИ сообщают, что отмена матча связана с ситуацией вокруг игры « » против сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1). Аргентинский нападающий «Интера» не принял в ней участия, хотя по условиям контракта должен был сыграть как минимум 45 минут. Болельщики освистали американскую команду.

Организатор этого матча пообещал вернуть фанатам 50% суммы за билеты.

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