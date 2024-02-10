Из-за скандала с Месси в Гонконге власти китайского Ханчжоу отменили товарищеский матч Аргентины и Нигерии

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Нигерии по футболу товарищеские матчи (сборные) Политика Интер Майами высшая лига Гонконг Футбол

Власти Ханчжоу отменили товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии.

Игра должна была пройти в китайском городе в марте. Однако спортивное бюро Ханчжоу заявило, что встреча будет отменена «по всем известной причине». 

«Условия для проведения мероприятия несостоятельны, и было решено, что мероприятие следует отменить», – говорится в заявлении, опубликованном в WeChat. 

СМИ сообщают, что отмена матча связана с ситуацией вокруг игры «Интер Майами» против сборной звезд чемпионата Гонконга (4:1). Аргентинский нападающий «Интера» Лионель Месси не принял в ней участия, хотя по условиям контракта должен был сыграть как минимум 45 минут. Болельщики освистали американскую команду. 

Организатор этого матча пообещал вернуть фанатам 50% суммы за билеты. 

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53 комментария
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спортс че стало с вашим приложением? плюсы минусы не работают, матч центр иногда не прогружается и реклама каждые 5 минут
👏
+61
-1
+60
Все правильно китайцы сделали
+44
-6
+38
Ответ Syndycate
Месси всю жизнь был мошенником и вором: налоги, обманутые болельщики, левые золотые мячи, впрочем ничего нового
зачем карьеру кристины описал
+52
-27
+25
Ответ Сергей Косуля
По идее серебро любить больше должен, исходя из названия его страны 😀
Менделеев перелогинься
+20
-6
+14
доказали что не терпилы
+12
-3
+9
Ответ chernov jr
спортс че стало с вашим приложением? плюсы минусы не работают, матч центр иногда не прогружается и реклама каждые 5 минут 👏
Главное реклама стабильно показывается, остальное не важно
+8
0
+8
Ответ Leon Petov
Комментарий удален модератором
По идее серебро любить больше должен, исходя из названия его страны 😀
+13
-5
+8
Ответ MustangGT
Китайцы: нас два раза не кинешь!... Сильно, видимо, обиделись!
Не обиделись, а сделали вывод.
+6
0
+6
Месси наплевать на людей, он косит бабло и собирает подарочные награды
+36
-30
+6
Ещё и социал кредита лишили наверное
+3
-1
+2
Ответ mootoo
Месси наплевать на людей, он косит бабло и собирает подарочные награды
Ну хоть не вытирает шарфом гениталии и не бросает капитанские повязки сборной на землю 🤡 уж молчим про переписывание голов партнеров, обиженку из-за замен и оставление на скамейке запасных, удар маленького ребёнка фаната МЮ….
+13
-11
+2
Ответ chernov jr
спортс че стало с вашим приложением? плюсы минусы не работают, матч центр иногда не прогружается и реклама каждые 5 минут 👏
У меня еще значок рубля появился, когда коммент оставляю - это что вообще
+1
0
+1
Где этот гном надутый , там везде скандал и проблемы
+2
-1
+1
Месси: «Ваши ожидания - ваши проблемы»
+1
0
+1
Сколько комплексов на этой ветке...
+5
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+1
цыганский цирк не проканал
+4
-3
+1
А почему Аргентина с Нигерией играет в Китае, неужели собственные болельщики менее важны для команды фейкового обладателя игрока года, чем китайские юани, окропленные страданиями уйгуров?
+9
-8
+1
Интер МММайами какой-то
+3
-2
+1
Ответ atomio
Ну хоть не вытирает шарфом гениталии и не бросает капитанские повязки сборной на землю 🤡 уж молчим про переписывание голов партнеров, обиженку из-за замен и оставление на скамейке запасных, удар маленького ребёнка фаната МЮ….
Ну так и китайцы в Гонконге не орали "Роналду". И шарфики под ноги не бросали. Просто освистывали. Месси к этому не привыкать. Ну так, со времен ПСЖ...
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Ответ Ron Weasley
зачем карьеру кристины описал
мисси самй хорошайшый!!!!!!!!!!!!!
гаразда найлудше чем пиналду!!!!!!!!!!!! )))))))))))
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Ответ MustangGT
Китайцы: нас два раза не кинешь!... Сильно, видимо, обиделись!
Ну как бы два подряд удушающих у Месси прошли в официальных матчах за сборную, а два подряд кидка китайцев - нет☝️
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Ответ chernov jr
спортс че стало с вашим приложением? плюсы минусы не работают, матч центр иногда не прогружается и реклама каждые 5 минут 👏
Спортс в бета версии наверное.
Когда-нибудь они и сетки плей-офф сделают для турниров...
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Ответ mootoo
Месси наплевать на людей, он косит бабло и собирает подарочные награды
Тысячи персональным фанам на этом сайте, которые готовы рвать свои пятые точки ради него ему тоже наплевать. Люди должны это знать.
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Комментарий удален модератором
Ответ Ron Weasley
зачем карьеру кристины описал
От создателей сам такой и кто как обзывается, тот сам так называется. Мужчина!
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Ответ Dexter Morgan
Вообще отрадно видеть, что мир вне Запада по-прежнему в порядке. Запад давно прогнил. Там ради бабла на всё готовы. В традиционном обществе есть честь, дипломатия и самоуважение. Где поступки и их последствия важны. В Европе и в США за лишний доллар всё продают. Своё мнение, свою позицию, свою страну. Респект Китаю. Обычаи, традиции, самобытность сейчас особенно в цене.
Самоуважение для них не пустой звук. Будь хоть сам Месси, но если нас не уважаешь, иди по известному адресу.
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Ответ Dexter Morgan
Всё правильно. Американцы привыкли, что могут плевать на всех. Китайцы молодцы. С чувством собственного достоинства. Европейцы бы это проглотили, ещё бы и поблагодарили.
Все хорошо, только какое отношение имеют Аргентина и Нигерия к США?
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Ответ Leon Petov
Комментарий удален модератором
Ладно сам не вышел на поле, так ещё и Суареса уговорил с собой на лавке сидеть ☝️ уважение к болелам, купившим билеты посмотреть на игру великих🤢
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0
Ответ Сергей Косуля
По идее серебро любить больше должен, исходя из названия его страны 😀
Только идея в другом.
+1
-1
0
Ответ Кузя Гитарист
Менделеев перелогинься
жесть😂
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