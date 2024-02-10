Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Байера», «РБ Лейпциг» против «Аугсбурга»

«Боруссия» Дортмунд крупно обыграла «Фрайбург» в матче 21-го тура Бундеслиги.

В субботу состоится центральный матч тура, в котором лидер таблицы « » примет идущую на втором месте «Баварию».

В воскресенье « » сыграет с « ».

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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