Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Байера», «РБ Лейпциг» против «Аугсбурга»

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«Боруссия» Дортмунд крупно обыграла «Фрайбург» в матче 21-го тура Бундеслиги.

В субботу состоится центральный матч тура, в котором лидер таблицы «Байер» примет идущую на втором месте «Баварию». 

В воскресенье «Штутгарт» сыграет с «Майнцем».

Чемпионат Германии

21-й тур

Унион – Вольфсбург
Дата проведения
10 февраля, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Айнтрахт Ф – Бохум
Дата проведения
10 февраля, 17.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Боруссия М – Дармштадт
Дата проведения
10 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вердер – Хайденхайм
Дата проведения
10 февраля, 17.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Аугсбург – РБ Лейпциг
Дата проведения
10 февраля, 17.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Байер – Бавария
Дата проведения
10 февраля, 20.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Штутгарт – Майнц
Дата проведения
11 февраля, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хоффенхайм – Кельн
Дата проведения
11 февраля, 19.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Боруссия Д – Фрайбург 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
9 февраля, 22.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 16 Мален, 2:0 – 45 Мален, 3:0 – 87 Фюллькруг.
Боруссия ДКобель, Рюэрсон (Вольф, 79), Зюле, Шлоттербек, Матсен (Морей, 88), Ройс (Санчо, 88), Забитцер, Джан (Хуммельс, 88), Мален, Байно-Гиттенс (Брандт, 66), Фюллькруг.
ФрайбургАтуболу, Кюблер, Гульде (Салаи, 23), Сильдийя, Макенго (Гюнтер, 79), Хефлер, Грифо (Вайсхаупт, 59), Шаллаи (Филипп, 80), Эггештайн, Грегорич (Доан, 59), Хелер.
Предупреждения:
Рюэрсон (14), Мален (73).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

32 комментария
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Ответ Spaten
В субботу матч года. Байер как обычно будет проигрывать 1-2 и на флажке забьет парочку))
Вряд-ли. Бавария как МС в Англии. Даёт фору, надежду а в конце накатывает и забирает ))
+6
0
+6
Кобель нормально чеканит мяч, даже теннисный. Значит будущий топ-тренер, без всяких бумажек должен сразу тренировать
+4
0
+4
В субботу матч года. Байер как обычно будет проигрывать 1-2 и на флажке забьет парочку))
+3
0
+3
Если Байер выиграет, то их Чемпионству я не огорчусь, будет как минимум по честному (как по мне очные встречи определяют класс, первая игра ничья, вторая покажет кто заслужил)
+4
-1
+3
Хороший матч Дортмунда. Играли с желанием, искрили. Могли бы забить и больше, если бы не Атуболу.
+2
0
+2
Ответ Раменки за Динамо
Где ветка про немецкий пердив? Интересные дела происходят в матче Гамбург-Ганновер.
Да уж, интересные, симпатизирую Гамбургу, но с такой легкомысленностью и бесшабашностью в первую БЛ не выйдешь, какой уж год на флажке упускают. Отыгрались с 1-3, потом глупейшая красная на пустом месте и минут 10 из 16 добавленных проводят вдесятером в атаке, в итоге пропускают в контратаке и привет. Конечно, безумству храбрых поём мы песни, атакующий футбол, всё прекрасно, но иногда и на результат (пусть и ничейный) сыграть нужно, при такой плотности в таблице, тем более.
+2
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+2
Все ждут завтрашний матч, Байер Бавария. Если Бавария выиграет, вопрос с чемпионством думаю опять закрыт) а вот если Байер, то интрига будет до конца. Для болельщика Баварии непростой выбор, конечно буду болеть за Баварию, но не огорчусь любому исходу игры, кроме 0-0😃
+2
0
+2
Ответ NickFourteen
Если Байер выиграет, то их Чемпионству я не огорчусь, будет как минимум по честному (как по мне очные встречи определяют класс, первая игра ничья, вторая покажет кто заслужил)
Определяют класс зачастую именно игры с аудсайдерами и андердогами. Против сильных команд можно затащить на мотивации или тупо перебегать, а вот на дистанции не расслабиться с менее слабыми - это признак мастерства!
+1
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+1
Ответ Ник88
Протестуют в Германии болельщики против привлечения инвесторов" nein zu investeren in der DFL" уже не первую неделю. Закидывают болелы , кто теннисными мячиками , кто шоколадными монетами
Спасибо
+1
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+1
Ответ 777-mego
Что случилось на стадионе?
Протестуют в Германии болельщики против привлечения инвесторов" nein zu investeren in der DFL" уже не первую неделю. Закидывают болелы , кто теннисными мячиками , кто шоколадными монетами
+1
0
+1
Ответ 777-mego
Что случилось на стадионе?
Болельщики поле монетами засыпали
+1
0
+1
Ответ Manuk Mkhitaryan
мне кажется Леверкузен немного сдал по сравнению с первым кругом, много фарта за последний месяц. Бавария более мастеровита, хотя и с проблемами в позиционной атаке, если будут меньше владеть мячом - будут иметь больше шансов на успех.
А ничего что некоторые ключевые игроки находился на кубке Африки, а некоторые на травме?
Байер по прежнему в огне.
+1
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+1
Матч года для Кейна! Если поможет своей Баварии победить Байер, то вот он, шанс, на первый титул в карьере.☝️
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Ответ as009595@icloud.com
А мне кажется Байер может разнести Баварию в пух и прах,
когда кажется,креститься надо)
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+1
Мален сегодня в огне, какие передачи выдаёт и навесы и меж ног прокидывает
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"Шмелям" - желаю Победы!!
С ТОП- Игрой этого круга, будет не всё так просто.
Очень многое решит Судейство!!
+1
0
+1
Где ветка про немецкий пердив?
Интересные дела происходят в матче Гамбург-Ганновер.
+1
0
+1
мне кажется Леверкузен немного сдал по сравнению с первым кругом, много фарта за последний месяц. Бавария более мастеровита, хотя и с проблемами в позиционной
атаке, если будут меньше владеть мячом - будут иметь больше шансов на успех.
+1
0
+1
Бавария 5 : 5 Байер
0
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Леверкузен конечно в шикарной форме,очень жду игры...Пусть победит сильнейший).Бавария привыкла к таким играм).
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Ответ Никита Кожемяка
Определяют класс зачастую именно игры с аудсайдерами и андердогами. Против сильных команд можно затащить на мотивации или тупо перебегать, а вот на дистанции не расслабиться с менее слабыми - это признак мастерства!
так ЦСКА брал чемпионат часто , кстати
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Ответ Футбол, хоккей итд
Матч года для Кейна! Если поможет своей Баварии победить Байер, то вот он, шанс, на первый титул в карьере.☝️
Впереди ещё 13 туров. 1 матч не определит чемпиона.
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Что случилось на стадионе?
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Ответ S H A R K
А ничего что некоторые ключевые игроки находился на кубке Африки, а некоторые на травме? Байер по прежнему в огне.
возможно вы правы, но пройти чемпионат без спадов почти нереально: травмы, дисквалификации, потеря формы - все это делает Леверкузен более уязвимым на дистанции, у Баварии просто скамейка длиннее.
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Там матч остановили?
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Ответ Ник88
Мален как и в том году после НГ забивает . Как и в том году зимой ходили слухи что его продадут, но не продали
У команды как обычно позднее зажигание. Там и Адейеми, наверное, вернётся в топовую форму.

Кстати, Мален по-моему как ЦФ был бы эффективнее. Он на этой позиции вроде бы стал лучшим бомбардиром в ПСВ. Голевое чутье у него великолепное. Скорость и техника есть.
Но в Дортмунде, видимо, на этой позиции никого ниже 1.85 не видят....
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Ответ S H A R K
У команды как обычно позднее зажигание. Там и Адейеми, наверное, вернётся в топовую форму. Кстати, Мален по-моему как ЦФ был бы эффективнее. Он на этой позиции вроде бы стал лучшим бомбардиром в ПСВ. Голевое чутье у него великолепное. Скорость и техника есть. Но в Дортмунде, видимо, на этой позиции никого ниже 1.85 не видят....
Хз, он в Дортмунде играл с самого начала с краю, в том сезоне как то практиковали его как ЦФ , но он все ровно смещался на край чаще .Он лёгкий и на фланге проще, чем толкаться с цз, для этого есть Фюлькруг, который, так то не плохо борется за верховые и скидывает
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Мален как и в том году после НГ забивает . Как и в том году зимой ходили слухи что его продадут, но не продали
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