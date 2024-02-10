Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Байера», «РБ Лейпциг» против «Аугсбурга»
«Боруссия» Дортмунд крупно обыграла «Фрайбург» в матче 21-го тура Бундеслиги.
В субботу состоится центральный матч тура, в котором лидер таблицы «Байер» примет идущую на втором месте «Баварию».
В воскресенье «Штутгарт» сыграет с «Майнцем».
21-й тур
- Дата проведения
- 10 февраля, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 10 февраля, 17.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 10 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 10 февраля, 17.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 10 февраля, 17.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 10 февраля, 20.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 11 февраля, 19.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 9 февраля, 22.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Кобель, Рюэрсон (Вольф, 79), Зюле, Шлоттербек, Матсен (Морей, 88), Ройс (Санчо, 88), Забитцер, Джан (Хуммельс, 88), Мален, Байно-Гиттенс (Брандт, 66), Фюллькруг.
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Фрайбург –
Атуболу, Кюблер, Гульде (Салаи, 23), Сильдийя, Макенго (Гюнтер, 79), Хефлер, Грифо (Вайсхаупт, 59), Шаллаи (Филипп, 80), Эггештайн, Грегорич (Доан, 59), Хелер.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Байер по прежнему в огне.
С ТОП- Игрой этого круга, будет не всё так просто.
Очень многое решит Судейство!!
Интересные дела происходят в матче Гамбург-Ганновер.
атаке, если будут меньше владеть мячом - будут иметь больше шансов на успех.
Кстати, Мален по-моему как ЦФ был бы эффективнее. Он на этой позиции вроде бы стал лучшим бомбардиром в ПСВ. Голевое чутье у него великолепное. Скорость и техника есть.
Но в Дортмунде, видимо, на этой позиции никого ниже 1.85 не видят....