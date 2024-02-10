Тренер «Жироны» Санчес про 0:4: «Мы проводим невероятный сезон, но это не наша Ла Лига. С «Реалом» могут конкурировать только 4-5 команд в мире»

Мичел Санчес прокомментировал поражение от «Реала».

« » уступила со счетом 0:4 в матче .

«Мы сыграли не на нужном уровне. Но не могу упрекнуть команду. Мы не на том уровне. Такие матчи помогают совершенствоваться.

Мы проводим невероятный сезон. Но это не наша Ла Лига. Нам не хватает еще одного или двух шагов. Никогда не чувствовал, что мы можем победить. Но мы все еще будто во сне.

Задачей на матч было постараться быть конкурентными против « », но не получилось. Но положение, в котором мы находимся, привилегированное. Возразить нечего.

С «Реалом» на таком уровне могут конкурировать только четыре или пять команд в мире. Их уровень очень высок», – сказал главный тренер «Жироны» .