Тренер «Жироны» Санчес про 0:4: «Мы проводим невероятный сезон, но это не наша Ла Лига. С «Реалом» могут конкурировать только 4-5 команд в мире»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Жирона Мичел Санчес Футбол

Мичел Санчес прокомментировал поражение от «Реала».

«Жирона» уступила со счетом 0:4 в матче Ла Лиги.

«Мы сыграли не на нужном уровне. Но не могу упрекнуть команду. Мы не на том уровне. Такие матчи помогают совершенствоваться.

Мы проводим невероятный сезон. Но это не наша Ла Лига. Нам не хватает еще одного или двух шагов. Никогда не чувствовал, что мы можем победить. Но мы все еще будто во сне.

Задачей на матч было постараться быть конкурентными против «Реала», но не получилось. Но положение, в котором мы находимся, привилегированное. Возразить нечего.

С «Реалом» на таком уровне могут конкурировать только четыре или пять команд в мире. Их уровень очень высок», – сказал главный тренер «Жироны» Мичел Санчес.

34 комментария
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Хави надо уроки у Мичела брать
+83
-6
+77
Меня больше поражают глоры Мадрида, которые умудряются стебать Жирону за поражение

Пацаны проводят сезон на запредельном уровне
+69
-15
+54
Ответ Mister999
Хави надо уроки у Мичела брать
ему некогда, он преподает уроки по плаванью в слезах.
+63
-11
+52
Адекватный комментарий адекватного человека. Просто согласился что команда по уровню не дотягивает, что есть правдой. Не хватает Жирона опыта в таких матчах, и очень жаль что летом её растянут, мог бы получится из неё клуб тлп4 в Испании как минимум.
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Ответ Атомный Карась
Комментарий скрыт
Барсу по делу стебут. Их катарский физрук обещал красивую игру и борьбу за все трофеи. Никто его за язык не тянул.

Теперь не может критику перенести, в отставку подал опередив планы Деку и Лапорты
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+18
Ответ King Ragnar
На сегодняшний день, учитывая состав и тренерский штаб, то соперник только один - Сити Гвардиолы И если все вернутся с травм в хорошей форме, то реванш бы увидеть в полуфинале ЛЧ Во всяком случае, молодым игрокам великими не вырасти без великих противостояний
Скорее вы недооцениваете Реал,у команды куча травм,недоступны все ЦЗ,а она выходит и шикарно побеждает) Сити тоже стал слабее,чем год назад,так что если будет матч,игра покажет,кто сильнее
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На сегодняшний день, учитывая состав и тренерский штаб, то соперник только один - Сити Гвардиолы

И если все вернутся с травм в хорошей форме, то реванш бы увидеть в полуфинале ЛЧ

Во всяком случае, молодым игрокам великими не вырасти без великих противостояний
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Респект Мичелу.
После матча в интервью сказал, что дал установку играть в атаку. Не получилось. Всю вину взял на себя.
Не стал обвинять своих игроков (Ян Коуто) как некоторые. Или винить судей в ошибке в каком-то эпизоде. Человек не пытается уйти от ответа, что были слабее и играли хуже.
Прямо признал, что Жирона не уровень Реала.
P.S. Хотя в этом сезоне его клуб по качеству игры единственный, кто близок к Реалу.
Успехов Жироне и Мичелу!
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Ответ King Ragnar
На сегодняшний день, учитывая состав и тренерский штаб, то соперник только один - Сити Гвардиолы И если все вернутся с травм в хорошей форме, то реванш бы увидеть в полуфинале ЛЧ Во всяком случае, молодым игрокам великими не вырасти без великих противостояний
Вы переоцениваете Реал. Сити - явный фаворит против Реала. У Реала состав не такой глубокий, особенно в защите есть пробелы: ЛЗ, ЦЗ, ПЗ.

Нет хорошего форварда тоже. Хоселу не плох, но не элитный
+16
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Мичел адекватный тренер,хоть и тренерует клуб из каталонии
+6
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Мичел как всегда очень корректно и адекватно высказался. Респект ему за такие слова, пропитанные огромным уважением к сопернику. Ну и он все равно большой молодец, проделывает невероятную работу по ходу сезона. Надеюсь это поражение психологически не надломит команду.
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Ответ Mister999
Хави надо уроки у Мичела брать
согласен, многим тренерам можно взять это на заметку 👍🤝
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Ответ Артём Поддубный
Адекватный комментарий адекватного человека. Просто согласился что команда по уровню не дотягивает, что есть правдой. Не хватает Жирона опыта в таких матчах, и очень жаль что летом её растянут, мог бы получится из неё клуб тлп4 в Испании как минимум.
Может, и не растянут. За ними же Сити груп стоит. Могут и подкинуть деньжат из общего котла. )
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"Нечего возражать" вроде правильно
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В этом сезоне, наверное, только две команды, а не 4-5.
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Жирона это Барселона здорового человека. Удачи им
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Ответ Mister999
Мичел адекватный тренер,хоть и тренерует клуб из каталонии
А причём тут региональная принадлежность?
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Ответ vzi
Может, и не растянут. За ними же Сити груп стоит. Могут и подкинуть деньжат из общего котла. )
Сити груп это очевидное зло. Но если не растянут то буду только рад.
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Ответ CHELSEA_2008
У Милана 7 ЛЧ. Это не значит что он фаворит в матче против команды которая ЛЧ вообще не брала. Потому что из нынешнего состава Милана ни один игрок не причастен к тем победам. Мы говорим о текущем положении вещей, более менее текущих тренерах и составах. Так вот с момента прихода Гвардиолы Сити обычно хозяин Реала в ЛЧ. Это данность.
А давай мы все дружно перечислим хозяинов Челси, я начну, Ньюкасл.....
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Ответ vzi
Может, и не растянут. За ними же Сити груп стоит. Могут и подкинуть деньжат из общего котла. )
Сити груп удобная конторка.)Прикупили команд по всей Европе,вливают туда денег немеряно,а в нужный момент можно игроков перенаправлять на наиболее выигрышные направления (команды).Думаю в планах структуры подмять еврофутбол во всех Лигах.
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Ответ Scaryclown125
давайте болеть за Барсу,пусть догонит и обгонит этот мешок с мерзким клубном ТВ!
И негрейра в помощниках
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Ответ Артём Поддубный
ему некогда, он преподает уроки по плаванью в слезах.
С завтрашнего утра как раз заплывы в Дохе начнутся на ЧМ по плаванию, может ещё успеть забронировать себе место на дорожке, если поспешит. Думаю, что болельщики БЧК даже джет ему до туда готовы оплатить без обратного билета.
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Ответ CHELSEA_2008
С момента прихода Гвардиолы в Сити, против них у Реала 6 матчей, 4 поражения, 1 ничья и 1 единственный отскок, когда до 87 минуты вновь уступали дома и соперник, уверенный в победе, сменил Де Брюйне. Всё это плей-офф ЛЧ.
А причем тут это все?) у Реала с Сити в плей-офф было 4 серии, счет ничейный, у Карло с Пепом в сериях тоже счет ничейный, все остальное лирика
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Ответ CHELSEA_2008
Думаете в этом сезоне можно переломить серию неудач в плей-офф ЛЧ против Сити?
А какая там серия неудач? 2:2? 16/17 - 1:0 в пользу Реала, 19/20 - 1:1, 21/22 - 2:1 и в прошлом сезоне Сити эту серию сравнял
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Ответ King Ragnar
На сегодняшний день, учитывая состав и тренерский штаб, то соперник только один - Сити Гвардиолы И если все вернутся с травм в хорошей форме, то реванш бы увидеть в полуфинале ЛЧ Во всяком случае, молодым игрокам великими не вырасти без великих противостояний
Думаете в этом сезоне можно переломить серию неудач в плей-офф ЛЧ против Сити?
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Ответ Rister81
Скорее вы недооцениваете Реал,у команды куча травм,недоступны все ЦЗ,а она выходит и шикарно побеждает) Сити тоже стал слабее,чем год назад,так что если будет матч,игра покажет,кто сильнее
По-моему, ты не тому человеку ответил)
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Я фанат Реала..и терзался изнутри..потому что как фан я хочу победы Реала,а как мечтатель хотел чтоб Жирона выиграла))всё таки Реал успеет еще дофига раз выиграть кучу всего))
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Реал на королевском классе показал, кто чемпион, играя без защиты
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