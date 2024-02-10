Тренер «Жироны» Санчес про 0:4: «Мы проводим невероятный сезон, но это не наша Ла Лига. С «Реалом» могут конкурировать только 4-5 команд в мире»
Мичел Санчес прокомментировал поражение от «Реала».
«Жирона» уступила со счетом 0:4 в матче Ла Лиги.
«Мы сыграли не на нужном уровне. Но не могу упрекнуть команду. Мы не на том уровне. Такие матчи помогают совершенствоваться.
Мы проводим невероятный сезон. Но это не наша Ла Лига. Нам не хватает еще одного или двух шагов. Никогда не чувствовал, что мы можем победить. Но мы все еще будто во сне.
Задачей на матч было постараться быть конкурентными против «Реала», но не получилось. Но положение, в котором мы находимся, привилегированное. Возразить нечего.
С «Реалом» на таком уровне могут конкурировать только четыре или пять команд в мире. Их уровень очень высок», – сказал главный тренер «Жироны» Мичел Санчес.
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После матча в интервью сказал, что дал установку играть в атаку. Не получилось. Всю вину взял на себя.
Не стал обвинять своих игроков (Ян Коуто) как некоторые. Или винить судей в ошибке в каком-то эпизоде. Человек не пытается уйти от ответа, что были слабее и играли хуже.
Прямо признал, что Жирона не уровень Реала.
P.S. Хотя в этом сезоне его клуб по качеству игры единственный, кто близок к Реалу.
Успехов Жироне и Мичелу!
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