«Реал» впервые в истории может продать долю акций внешним инвесторам. Клуб могут разделить на спортивную и коммерческую структуры, за первую будут отвечать сосьос

В руководстве «Реала» могут произойти масштабные перемены.

Мадридский клуб может впервые в истории продать часть акций сторонним инвесторам, сообщает The Athletic.

Впервые об этой идее президент «Реала» Флорентино Перес заговорил на ежегодной генеральной ассамблее клуба в 2024 году. Ожидается, что на ассамблее в этом году он представит более подробный план – дата проведения мероприятия пока неизвестна, но ожидается, что оно состоится до конца ноября.

Одна из идей, которую обсуждали в клубе, заключается в том, что «Реал» будет фактически разделен на две разные структуры – футбольную и коммерческую. Последняя будет касаться, например, выручки от стадиона и телевизионных прав – она может быть продана внешним инвесторам, в то время как за спортивную составляющую по-прежнему будут отвечать сосьос. Однако окончательное решение о структуре потенциальных сделок еще не принято.

Также рассматривался вариант, при котором сосьос могут продать свои доли за 50-100 тысяч евро, но он был отвергнут.

Источники, знакомые с внутренними переговорами в «Мадриде », утверждают, что нынешнее руководство хочет гарантировать, что такие решения, как назначение или увольнение тренера и трансферы игроков, всегда будут приниматься правлением, которое подотчетно сосьос.

Одним из приемлемых для клуба вариантов считается схема наподобие «50+1», которая действует в Бундеслиге – согласно ей члены клуба всегда имеют большинство (50 процентов плюс один голос) в принятии решений. Однако такой вариант кажется непривлекательным для потенциальных инвесторов из-за отсутствия контроля.

С момента основания клуба в 1902 году «Реалом» владели сосьос – любые изменения этой структуры должны приниматься в результате их голосования. Мадридцы были одним из четырех испанских клубов (наряду с «Барселоной», «Атлетиком» и «Осасуной»), которым в 1990-х годах разрешили сохранить данную модель руководства.

Согласно действующим правилам, только дети или внуки членов сосьос «Реала» могут подать заявку на включение в состав этой группы, насчитывающей примерно 100 000 человек. У 2000 из них есть право голосовать на ежегодной генеральной ассамблее клуба.

Источники, близкие к ситуации, полагают, что общую стоимость «Реала» могут оценить в 10 миллиардов евро.