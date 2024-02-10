«Реал» оторвался от «Жироны» на 5 очков и лидирует в Ла Лиге. «Барса» отстает на 11 баллов при матче в запасе

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жирона Футбол

«Реал» увеличил отрыв от конкурентов в гонке за титул Ла Лиги.

Сегодня команда Карло Анчелотти разгромила «Жирону» (4:0).

«Мадрид» занимает первое место в таблице, набрав 61 очко в 24 матчах. «Жирона» идет второй с 56 баллами.

Третье место занимает «Барселона» с 50 очками, сыграв на один матч меньше лидеров. «Атлетико» идет четвертым с 48 очками после 23 игр.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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108 комментариев
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Тотальный декласс, уничтожение, истребление, доминация... Эпитеты закончились, господа. Теневой игрок матча - Камавинга, кто детально смотрел матч, тот поддержит.
P. S Хоселу додик, дай Арде пробить честно заработанный пенальти!
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Винисиус когда занят только футболом, а не спорами со всем миром - просто чудовище)))
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Сколько можно терпеть этот беспредел?
Во-первых, судья снова убил игру, поставив пенальти при счёте 4:0 на 90-й минуте. Это сломало весь план на игру Жироны!
Во-вторых, Перес банально всех купил - Винисиуса, Джуда, Родриго! А значит результат заранее скомпрометирован!
Каталуньские труженики в едином порыве требуют победу Мадрида обнулить, очки всем поделить, секте отсыпать вискаса! Так победим!
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+42
Жирона молодцы на самом деле
Всё таки #1 в Каталонии и опережают второй клуб Мадрида Атлетико в Ла Лиге

Но Реал это Реал - Галактикос и Чемпионы среди Чемпионов (Жозе Моуриньо, 2010©)

И что мы имеем? 13:2 по сумме 4 матчей против Жироны и Барселоны в этом сезоне

Тотальная доминация👏
+46
-6
+40
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Забрызганы)
+31
-4
+27
«Жирона» проиграла в этом сезоне Ла Лиги всего 2 матча и оба Мадриду 😎

Сильно увеличивает преимущество «Реал» сейчас главное не растирять. Сегодня шикарно просто играли 👍💪💥
+28
-3
+25
Бедный, бедный Ян Коуту... Очень давно я не видел такого измывательства над одним конкретным игроком в матче, это просто ужас)
Я не знаю, за что его возненавидели Винисиус и Камавинга, но отвозили они бедного паренька будь здоров, как бы не сломаться после такого, игрок-то талантливый, даже Мадрид по слухам за ним посматривал.
+24
-1
+23
Ответ yellow boy
Тотальный декласс, уничтожение, истребление, доминация... Эпитеты закончились, господа. Теневой игрок матча - Камавинга, кто детально смотрел матч, тот поддержит. P. S Хоселу додик, дай Арде пробить честно заработанный пенальти!
Отдельно похвалю Вальверде, просто мотор!
+19
0
+19
Команда которая не проигрывает никому в двух играх с Реалом ничего не может сделать и 7:0 за 2 игры
+16
0
+16
До этого матча у Жирона была лучшая атака лиги. Реал с Карваахалем и Тчуамени на цз спокойно отыграл на ноль. Феноменальная работа Анчелотти. Любой кто сомневается в его тренерском гении ничего не смыслит в футболе
+15
-2
+13
Реал >>> барса
Роналду >>> месси

Классика вечная на все времена
+18
-5
+13
Ответ yellow boy
Тотальный декласс, уничтожение, истребление, доминация... Эпитеты закончились, господа. Теневой игрок матча - Камавинга, кто детально смотрел матч, тот поддержит. P. S Хоселу додик, дай Арде пробить честно заработанный пенальти!
Тоже не понял, почему не пацан, который и заработал и нуждается в таком голе сейчас не пробил. До последнего думал он и будет бить.
+13
0
+13
не пойму почему хоселу бьет пенальти,он так не уверенно бьет и соответственно не забил🤦🏿‍♂️в прошлый раз повезло,пусть лучше кто-нибудь другой бьет...арда заработал-дали бы ему пробить и + уверенности бы ему не помешало....
+12
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+12
Браво Реал Мадрид! Великолепная игра)) Винни красава и Джуд тоже))
+13
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+12
А это точно «Жирона» была? Не «Барселона»?
Уж слишко легко по игре, как будто против второго каталонского играли, а не первого😊😉
+15
-4
+11
Ответ Tigris
Впервые посмотрел игру Жироны - парень с розовым волосами прямо самое днище этой команды
Не его день
+11
0
+11
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Ещё футбол- это жизнь добавь)
+12
-2
+10
судья убил Жирону на 87 не дав пенку в ворота Реала))
+8
0
+8
Официально Винисиус хозяин Каталонии ⚽⚽⚽
+9
-1
+8
Впервые посмотрел игру Жироны - парень с розовым волосами прямо самое днище этой команды
+13
-6
+7
Реал выиграл первую очную игру 3-0 без особых проблем и напряга, теперь победил вообще 4-0 в одну калитку. На этом все вопросы о сильнейшей команде Испании в данном сезоне - можно закрывать. Реал берет титул, у Жироны главная цель удержаться на почетном 2-ом месте и это будет все равно достойнейшим выступлением и чудом.

При этом Реал, в отличии от Барсы или Атлетико, в рамках ЛЧ - входит в "пул претендентов на победу" в турнире.
+7
0
+7
Сам факт что без ЦЗ сыграли с Жироной в сухую
+7
0
+7
Зачем считать отрыв от бчк? без ручных свистков она не соперник Реалу)
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0
+6
Ответ Бенисио Дель Пьеро
До этого матча у Жирона была лучшая атака лиги. Реал с Карваахалем и Тчуамени на цз спокойно отыграл на ноль. Феноменальная работа Анчелотти. Любой кто сомневается в его тренерском гении ничего не смыслит в футболе
Гвардиола такой челлендж точно никогда не затащит)
+6
0
+6
Спасибо лучшему клубу Каталонии за хорошкб игру!!Hala Madrid! Vamos Real!!
+8
-2
+6
Винисиус, Камавинга, Кроос лучшие
+4
0
+4
Вот это концентрация команды я понимаю, вышли на игру будто против топ команды в ЛЧ, от того и результат и не единого шанса даже на гол Жироны, но все же вопросы касаемо командной игры есть, особенно к Родриго.
+4
0
+4
Сегодня на тотальном классе одержали уверенную победу над главным конкурентом. Красавцы. Один из лучших матчей команды в сезоне!
+7
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Браво Реал, браво Беллингем, браво Винисиус, браво Анчелотти. Реал был сегодня прекрасен, медиальный матч, Винисиус деклассировал Коуто. Джуду здоровья! Ну а Хоселу покарала карма за то что не дали молодому Гулеру пробить им же заработанный пенальти, при счёте 4:0. Неприятный момент для меня. А так всё отлично, все молодцы. Жирону и Яна Коуто по человечески жаль.
+4
-1
+3
Это один из лучших Реалов с 2005 года, если не лучший. Что за контроль игры, что за вариативность в атаке, что за дриблинг Родри и Вини, а как Белли убирает под себя мяч обводя как кегли тех, кто в 1,5 раза меньше его.
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