«Реал» оторвался от «Жироны» на 5 очков и лидирует в Ла Лиге. «Барса» отстает на 11 баллов при матче в запасе

«Реал» увеличил отрыв от конкурентов в гонке за титул Ла Лиги.

Сегодня команда Карло Анчелотти разгромила «Жирону» (4:0).

«Мадрид» занимает первое место в таблице, набрав 61 очко в 24 матчах. «Жирона» идет второй с 56 баллами.

Третье место занимает «Барселона» с 50 очками, сыграв на один матч меньше лидеров. «Атлетико» идет четвертым с 48 очками после 23 игр.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.