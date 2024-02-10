«Реал» оторвался от «Жироны» на 5 очков и лидирует в Ла Лиге. «Барса» отстает на 11 баллов при матче в запасе
«Реал» увеличил отрыв от конкурентов в гонке за титул Ла Лиги.
Сегодня команда Карло Анчелотти разгромила «Жирону» (4:0).
«Мадрид» занимает первое место в таблице, набрав 61 очко в 24 матчах. «Жирона» идет второй с 56 баллами.
Третье место занимает «Барселона» с 50 очками, сыграв на один матч меньше лидеров. «Атлетико» идет четвертым с 48 очками после 23 игр.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
P. S Хоселу додик, дай Арде пробить честно заработанный пенальти!
Во-первых, судья снова убил игру, поставив пенальти при счёте 4:0 на 90-й минуте. Это сломало весь план на игру Жироны!
Во-вторых, Перес банально всех купил - Винисиуса, Джуда, Родриго! А значит результат заранее скомпрометирован!
Каталуньские труженики в едином порыве требуют победу Мадрида обнулить, очки всем поделить, секте отсыпать вискаса! Так победим!
Всё таки #1 в Каталонии и опережают второй клуб Мадрида Атлетико в Ла Лиге
Но Реал это Реал - Галактикос и Чемпионы среди Чемпионов (Жозе Моуриньо, 2010©)
И что мы имеем? 13:2 по сумме 4 матчей против Жироны и Барселоны в этом сезоне
Тотальная доминация👏
Сильно увеличивает преимущество «Реал» сейчас главное не растирять. Сегодня шикарно просто играли 👍💪💥
Я не знаю, за что его возненавидели Винисиус и Камавинга, но отвозили они бедного паренька будь здоров, как бы не сломаться после такого, игрок-то талантливый, даже Мадрид по слухам за ним посматривал.
Роналду >>> месси
Классика вечная на все времена
Уж слишко легко по игре, как будто против второго каталонского играли, а не первого😊😉
При этом Реал, в отличии от Барсы или Атлетико, в рамках ЛЧ - входит в "пул претендентов на победу" в турнире.