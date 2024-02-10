Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Ромы», «Лацио» против «Кальяри»

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«Салернитана» проиграла «Эмполи» (1:3) в 24-м туре Серии А.

В субботу «Интер» сыграет с «Ромой» на выезде. 

В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Дженоа», «Милан» примет «Наполи». 

Завершится тур в понедельник матчем «Ювентус» – «Удинезе». 

Чемпионат Италии

24-й тур

Кальяри – Лацио
Дата проведения
10 февраля, 17.00, «Сарденья»
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Рома – Интер
Дата проведения
10 февраля, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Торино
Дата проведения
10 февраля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
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Фиорентина – Фрозиноне
Дата проведения
11 февраля, 14.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Лечче
Дата проведения
11 февраля, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Верона
Дата проведения
11 февраля, 17.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Аталанта
Дата проведения
11 февраля, 20.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Наполи
Дата проведения
11 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Ювентус – Удинезе
Дата проведения
12 февраля, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Эмполи 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
9 февраля, 22.45, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 23, автогол Дзаноли, 1:1 – 69 Вейсман, 1:2 – 88, пенальти Ньянг, 1:3 – 90 Канчельери.
СалернитанаОчоа, Дзаноли (Самбия, 46), Боатенг (Пирола, 59), Пеллегрино, Пьероцци (Вейсман, 41), Брадарич, Кандрева, Кастанос (Тшауна, 59), Башич, Маджоре (Кулибали, 76), Диа.
ЭмполиКаприле, Берешиньски, Луперто, Исмайли, Какаче, Грасси, Мале (Фаццини, 70), Журковски (Коваленко, 78), Джаси, Камбьяги (Канчельери, 78), Черри (Ньянг, 70).
Предупреждения:
Мале (21), Дзаноли (42), Башич (77), Брадарич (90), Черри (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

4 комментария
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Рома - Интер это классика! Учитывая силу нерадзурри нужно цепляться хотя бы за ничью. Верим!
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Ньянг в Эмполи?
в первом матче 1 + 1 сделал, молодец.
жаль, что карьера не сложилась, потенциал огромный ведь был, а запомнился лишь тем легендарным промахом в матче с Барсой, сейчас у миланистов флешбеки начнутся :)
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Смотрю вечный скиталец Ньянг в Эмполи нарисовался. Ну теперь Эмполи точно не вылетит)) Ну а про Салерно еще тур назад писал, что хана им. Что сегодня и подтвердилось))
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Роме удачи. Интер очень хорош, за римлян немного страшно...
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