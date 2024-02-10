Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Ромы», «Лацио» против «Кальяри»

«Салернитана» проиграла «Эмполи» (1:3) в 24-м туре Серии А.

В субботу « » сыграет с «Ромой» на выезде.

В воскресенье « » Алексея Миранчука проведет гостевой матч с « », « » примет « ».

Завершится тур в понедельник матчем « » – «Удинезе».

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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