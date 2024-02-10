Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Ромы», «Лацио» против «Кальяри»
«Салернитана» проиграла «Эмполи» (1:3) в 24-м туре Серии А.
В субботу «Интер» сыграет с «Ромой» на выезде.
В воскресенье «Аталанта» Алексея Миранчука проведет гостевой матч с «Дженоа», «Милан» примет «Наполи».
Завершится тур в понедельник матчем «Ювентус» – «Удинезе».
24-й тур
- Дата проведения
- 10 февраля, 17.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 10 февраля, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 11 февраля, 14.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 11 февраля, 17.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 11 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 12 февраля, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 февраля, 22.45, «Ареки»
- Голы:
- 0:1 – 23, автогол Дзаноли, 1:1 – 69 Вейсман, 1:2 – 88, пенальти Ньянг, 1:3 – 90 Канчельери.
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Салернитана –
Очоа, Дзаноли (Самбия, 46), Боатенг (Пирола, 59), Пеллегрино, Пьероцци (Вейсман, 41), Брадарич, Кандрева, Кастанос (Тшауна, 59), Башич, Маджоре (Кулибали, 76), Диа.
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Эмполи –
Каприле, Берешиньски, Луперто, Исмайли, Какаче, Грасси, Мале (Фаццини, 70), Журковски (Коваленко, 78), Джаси, Камбьяги (Канчельери, 78), Черри (Ньянг, 70).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
в первом матче 1 + 1 сделал, молодец.
жаль, что карьера не сложилась, потенциал огромный ведь был, а запомнился лишь тем легендарным промахом в матче с Барсой, сейчас у миланистов флешбеки начнутся :)