  Семак считает нынешний лимит оптимальным: «Он позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас хороший, зрители собираются»
Семак считает нынешний лимит оптимальным: «Он позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас хороший, зрители собираются»

Сергей Семак считает действующий формат лимита на легионеров оптимальным.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

– Полная отмена лимита – лучший из вариантов?

– Не согласен. Прекрасно, если эти сильные футболисты будут русскими.

– То есть, нынешний лимит оптимален?

– Да, это нормальный лимит, который позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас сейчас хороший, зрители собираются, – сказал главный тренер «Зенита».

Дегтярев о лимите: «Путин еще в 2017-м поручил сократить госфинансирование профессионального спорта. Ужесточение заставит клубы за три года разглядеть талантливых ребят»

Дегтярев о лимите: «Летом клубы потратили на легионеров более 13 млрд рублей. Это годовой бюджет города. Чьи интересы поддерживать государству – российских игроков или трансферного рынка?»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
