Семак считает нынешний лимит оптимальным: «Он позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас хороший, зрители собираются»

Сергей Семак считает действующий формат лимита на легионеров оптимальным.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

– Полная отмена лимита – лучший из вариантов?

– Не согласен. Прекрасно, если эти сильные футболисты будут русскими.

– То есть, нынешний лимит оптимален?

– Да, это нормальный лимит, который позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас сейчас хороший, зрители собираются, – сказал главный тренер «Зенита».

