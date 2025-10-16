Дегтярев о лимите: «Путин еще в 2017-м поручил сократить госфинансирование профессионального спорта. Ужесточение заставит клубы за три года разглядеть талантливых ребят»

Михаил Дегтярев объяснил, зачем нужен новый лимит на легионеров.

Ранее сообщалось, что лимит на легионеров в Мир РПЛ планируют постепенно ужесточать: к сезону-2026/27 планируется 11 легионеров в заявке и шесть на поле, к сезону-2027/28 – 10/6, а к сезону-2028/29 – 10/5.

«Напомню, что еще в 2017 году президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение сократить госфинансирование профессионального спорта: мы должны направлять ресурсы на развитие собственных талантов, а не бездумно финансировать профессиональный спорт.

Сегодня нам нужны не легионеры, которые за рубежом играли бы во второй-третьей лигах, а сильные мастера, которые реально поднимут уровень нашего футбола.

Справедливо сказал молодой футболист из «Урала » Фаниль Сунгатулин : «Иностранцев станет меньше, но они будут сильнее». Но главное – появится больше места для молодых российских амбициозных игроков, которые должны составлять основу всех российских клубов. Ужесточение лимита неизбежно заставит клубы за три года разглядеть и подготовить талантливых ребят в основу. Это станет шагом к честной конкуренции, устойчивому развитию, а также важной инвестицией в детско-юношеский спорт, будущее национальной сборной и доверие миллионов болельщиков», – заявил министр спорта.

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем

Новый лимит нужен РПЛ, чтобы что?