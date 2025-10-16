  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дегтярев о лимите: «Путин еще в 2017-м поручил сократить госфинансирование профессионального спорта. Ужесточение заставит клубы за три года разглядеть талантливых ребят»
95

Дегтярев о лимите: «Путин еще в 2017-м поручил сократить госфинансирование профессионального спорта. Ужесточение заставит клубы за три года разглядеть талантливых ребят»

Михаил Дегтярев объяснил, зачем нужен новый лимит на легионеров.

Ранее сообщалось, что лимит на легионеров в Мир РПЛ планируют постепенно ужесточать: к сезону-2026/27 планируется 11 легионеров в заявке и шесть на поле, к сезону-2027/28 – 10/6, а к сезону-2028/29 – 10/5.

«Напомню, что еще в 2017 году президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение сократить госфинансирование профессионального спорта: мы должны направлять ресурсы на развитие собственных талантов, а не бездумно финансировать профессиональный спорт.

Сегодня нам нужны не легионеры, которые за рубежом играли бы во второй-третьей лигах, а сильные мастера, которые реально поднимут уровень нашего футбола.

Справедливо сказал молодой футболист из «Урала» Фаниль Сунгатулин: «Иностранцев станет меньше, но они будут сильнее». Но главное – появится больше места для молодых российских амбициозных игроков, которые должны составлять основу всех российских клубов. Ужесточение лимита неизбежно заставит клубы за три года разглядеть и подготовить талантливых ребят в основу. Это станет шагом к честной конкуренции, устойчивому развитию, а также важной инвестицией в детско-юношеский спорт, будущее национальной сборной и доверие миллионов болельщиков», – заявил министр спорта.

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем

Новый лимит нужен РПЛ, чтобы что?

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Коммерсант»
лимит на легионеров
logoФаниль Сунгатулин
logoСборная России по футболу
logoМихаил Дегтярев
logoРубин
logoПервая лига
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Путин
logoКраснодар
logoЗенит
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoСпартак
Министерство спорта России
logoУрал
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станислав Черчесов: «Лимит должен быть, но какой? Невозможно оставить в заявке 13 иностранцев, а играть пятью – это нонсенс. Если будет решение, я его приму»
6сегодня, 14:48
Дегтярев о лимите: «Летом клубы потратили на легионеров более 13 млрд рублей. Это годовой бюджет города. Чьи интересы поддерживать государству – российских игроков или трансферного рынка?»
105сегодня, 14:09
Дегтярев об ужесточении лимита: «Пришло время менять настройки – в интересах юношеского спорта. Без этого российский футбол рискует потерять лицо. Формула «10+5» коснется лишь четырех клубов»
143сегодня, 13:18
Главные новости
Кейн – лучший игрок «Баварии» в сентябре. У форварда 12 (11+1) очков в 5 матчах
только что
«Реал» впервые в истории может продать долю акций внешним инвесторам. Клуб могут разделить на спортивную и коммерческую структуры, за первую будут отвечать сосьос
1519 минут назад
Дюков о сборной: «Россия прошла бы отбор на ЧМ и Евро и выступила бы успешно. Я вижу конкурентоспособную команду»
17сегодня, 14:39
Глава FIGC о призывах не проводить матч Италии с Израилем: «Идиотизм. Надо было получить дисквалификацию и пропустить ЧМ? Отправить туда Израиль, который там не хотят видеть?»
11сегодня, 14:36
Дегтярев о лимите: «Летом клубы потратили на легионеров более 13 млрд рублей. Это годовой бюджет города. Чьи интересы поддерживать государству – российских игроков или трансферного рынка?»
105сегодня, 14:09
У вас есть шанс сделать Трибуну Спортса’’ лучше – ждем ваше резюме на комьюнити-менеджера!
сегодня, 14:00Вакансия
В «ПСЖ» раздражены высказываниями Сафонова о нехватке игрового времени. Боссы клуба считают, что такие реплики вредны (Goal)
59сегодня, 13:47
Глава КДК: «Ндонг извинился за ситуацию со Сперцяном. Между ними возникло недопонимание сказанного. Стороны не имеют друг к другу претензий, конфликт исчерпан»
39сегодня, 13:28
Экс-помощник Пирло о «Ювентусе»: «Роналду не подходил под его стиль игры – он был худшим в спринте. Тренер ничего не мог сделать: это же Криштиану»
48сегодня, 13:26
Дегтярев об ужесточении лимита: «Пришло время менять настройки – в интересах юношеского спорта. Без этого российский футбол рискует потерять лицо. Формула «10+5» коснется лишь четырех клубов»
143сегодня, 13:18
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о Станковиче: «Слабый тренер, надо гнать его в три шеи! Все, что знала одна Сербия, теперь знаем еще и мы»
69 минут назад
Златан Ибрагимович: «Я открыл двери для нового поколения Швеции. Мне нужно было быть сильнее других – я работал, жертвовал, шел против всех»
1150 минут назад
Кононов о возвращении в «Торпедо»: «Я принял вызов, здесь очень серьезные цели. У меня симпатия к клубу – в паузу смотрел все матчи»
3сегодня, 14:49
Станислав Черчесов: «Лимит должен быть, но какой? Невозможно оставить в заявке 13 иностранцев, а играть пятью – это нонсенс. Если будет решение, я его приму»
6сегодня, 14:48
Фонбет Кубок России. «Факел» встречается с «Уралом», «Торпедо» против «Велеса»
14сегодня, 14:30Live
Соуле об Аллегри в «Юве»: «Я отрастил волосы и перекрасился в блондина. Он сказал, что надо подстричься, иначе больше не появлюсь на поле – я сразу побежал к парикмахеру»
сегодня, 14:30
«GOAT и Роналду». «Лейпциг» выложил фото Орбана и Криштиану с матча Португалии и Венгрии
2сегодня, 14:24Фото
Иличич о пандемии: «По Бергамо ездили грузовики с гробами, ужасная картина. Я заболел и провел 42 дня без семьи – я страдал, слухи об измене жены причиняли боль»
6сегодня, 14:17
«Рот закрой свой ## ###, пока я тебе ##### не сломал». Игрока «Тюмени» Болова оштрафовали за мат в адрес болельщика на 50 тысяч рублей
8сегодня, 13:57
Шнякин и Меламед прокомментируют матч «Локо» и ЦСКА в 12-м туре РПЛ. Трушечкин и Пойда – игру «Спартака» и «Ростова», Генич и Дурасов – встречу «Динамо» и «Ахмата»
11сегодня, 13:54