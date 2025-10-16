УЕФА открыл дело против «Ювентуса» из-за возможного нарушения ФФП. Клуб могут наказать штрафом или запретом на регистрацию новичков

«Ювентус» обвинили в нарушении финансового фэйр-плей.

Об этом сообщил туринский клуб в своем финансовом отчете.

«Что касается показателя финансового фэйр-плей, то 18 сентября, как это обычно бывает в подобных ситуациях с клубами, участвующими в соревнованиях УЕФА, клуб получил от УЕФА уведомление о возбуждении дела в связи с возможным превышением этого показателя за трехлетний период с сезона-2022/2023 по сезон-2024/2025.

Результаты этого разбирательства, в котором также будут учтены прогнозы эффективности на текущий год и на будущие годы в соответствии с набором экономических и финансовых показателей УЕФА, ожидаются весной 2026 года и могут привести к возможным финансовым санкциям (в настоящее время их трудно оценить количественно, но, предположительно, это будет незначительными сумма), а также возможные спортивные ограничения (такие как, например, ограничения на регистрацию новых игроков в заявках на соревнования УЕФА )», – говорится в заявлении клуба.