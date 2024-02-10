Россия выплатит WADA взнос за 2023 год в согласованном с организацией объеме
Россия выплатит Всемирному антидопинговому агентству взнос за 2023 год.
Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.
В конце декабря в WADA заявили, что Россия до сих пор не заплатила ежегодный взнос в организацию. Сумма взноса должна была составить около 1 млн 267 тысяч долларов.
В организации тогда признали, что ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.
«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму.
Сейчас мы ждем подтверждения на следующий год, договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является.
За этот год будет выплачена сумма в объеме, который мы согласовали», – сказал Матыцин.
Уже ко всему кажется привыкли, но одного не могу понять: зачем, просто зачем играть по их правилам, когда вас отовсюду, выкинули, и не собираются возвращать.
Не, ну может это плата хотя бы за то, чтобы теннисистов оставили. Но в открытую ж говорят: вы не будете допущены, продлевают и продлевают, даже детям по итогу в футбол играть не дали.
Но эти национал-куколды всё чего-то ждут: вот как только, так сразу, мы готовы, мы правил не нарушали, мы хорошие, мы хотим с вами в одной песочнице играться.
Тьфу на вас, тьфу на вас еще раз. Зато если где-то кто-то что-то ляпнет, или не дай бог голышом перед камерой посветит, так это - дискредитация, дискриминация, как можно в такое время, и вот это вот всё. А это норма. Тут никаких вопросов. Не перепутайте.
кто будет серьезно относится к нашим рекордам?