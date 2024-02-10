Россия выплатит WADA взнос за 2023 год в согласованном с организацией объеме

Россия выплатит Всемирному антидопинговому агентству взнос за 2023 год.

Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В конце декабря в заявили, что Россия до сих пор не заплатила ежегодный взнос в организацию. Сумма взноса должна была составить около 1 млн 267 тысяч долларов.

В организации тогда признали, что ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс.

«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму.

Сейчас мы ждем подтверждения на следующий год, договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является.

За этот год будет выплачена сумма в объеме, который мы согласовали», – сказал Матыцин.