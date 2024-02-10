Россия выплатит WADA взнос за 2023 год в согласованном с организацией объеме

Теги WADA Олег Матыцин Министерство спорта России ТАСС деньги Легкая атлетика

Россия выплатит Всемирному антидопинговому агентству взнос за 2023 год.

Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В конце декабря в WADA заявили, что Россия до сих пор не заплатила ежегодный взнос в организацию. Сумма взноса должна была составить около 1 млн 267 тысяч долларов.

В организации тогда признали, что ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс. 

«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму.

Сейчас мы ждем подтверждения на следующий год, договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является.

За этот год будет выплачена сумма в объеме, который мы согласовали», – сказал Матыцин.

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63 комментария
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Он всё стоял под дождем под окнами с цветами в руках в надежде на встречу с любимой , а его любимая в это время трахалась с другим . Через час она выйдет к нему, заберёт цветы и поцелует в щеку, отправив домой
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ВАДА сейчас поймёт, что этих терпил можно унижать и доить одновременно - и повысит взнос в 2-3 раза, ещё и штраф какой-нибудь придумает.
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Это какой-то позор!
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Куколды...
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Так сказать в счёт будущих дисквалификаций)
Уже ко всему кажется привыкли, но одного не могу понять: зачем, просто зачем играть по их правилам, когда вас отовсюду, выкинули, и не собираются возвращать.
Не, ну может это плата хотя бы за то, чтобы теннисистов оставили. Но в открытую ж говорят: вы не будете допущены, продлевают и продлевают, даже детям по итогу в футбол играть не дали.
Но эти национал-куколды всё чего-то ждут: вот как только, так сразу, мы готовы, мы правил не нарушали, мы хорошие, мы хотим с вами в одной песочнице играться.
Тьфу на вас, тьфу на вас еще раз. Зато если где-то кто-то что-то ляпнет, или не дай бог голышом перед камерой посветит, так это - дискредитация, дискриминация, как можно в такое время, и вот это вот всё. А это норма. Тут никаких вопросов. Не перепутайте.
+39
-9
+30
Наши конечно странные, давно пора выйти из всех этих межд. организаций. Они нас пинают, а мы радостно им деньги платим. Что ВАДА, что МОК, что ФИФА, что УЕФА
+26
-4
+22
Наверное, только в России такие чиновники, которые за унижение страны еще готовы и заплатить
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0
+18
Зачем???
+20
-5
+15
Ответ Ad notam
Непонятно зачем, WADA здесь мелкая сошка. Тут в игре большая геополитика США и саттелиты против Росии. Никого никуда не допустят если не сдать все позиции. Нужно выходит из шулерских организаций и развивать свой спорт. IMHO
пора с IMHO переходить на ПМСМ))
+18
-4
+14
Это было ожидаемо. На принятие реальности потребуется больше времени. Да и куда девать огромную толпу спорт. чиновников? Надеюсь на подвижки в 2026-ом - может начнет доходить после очередного недопуска к ОИ.
+13
-1
+12
(Тут должна быть картинка) - А разговоров-то было)))
+10
0
+10
Ответ Александр Иванов
Это было ожидаемо. На принятие реальности потребуется больше времени. Да и куда девать огромную толпу спорт. чиновников? Надеюсь на подвижки в 2026-ом - может начнет доходить после очередного недопуска к ОИ.
В реальности Вада не должна существовать. Более коррумпированного органа в истории мирового спорта ещё не было.
+20
-11
+9
Пока нашей страной руководят "Матицыны", бедам нашим и позору не будет конца!
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Ответ "Admiral Scheer" gegen die Royal Navy
Комментарий удален пользователем
Не было бы яиц, сидел бы у сапога дядюшки Сэма как остальные "независимые и гордые" и не рыпался.
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"Спортивные" чиновники башляют чужие деньги, за свои жёпы в тёплом и доходном месте и не более :)))
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Так всегда было и будет! "Надувание щёк" - это для внутреннего пользования.) Для нормального мира - платили и будут платить!
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А покаяться?
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0
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Позор!
+6
0
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А сколько призывов было, сколько лозунгов. А понять, что мы без Вада вообще вне спорта, трудно.
кто будет серьезно относится к нашим рекордам?
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Ахаха.
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-1
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Позорище.
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0
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Глупое решение. Пока не восстановят, смысл платить? Даже после восстановления не платить за прошлые периоды.
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А потом эти же чинуши, которые платят взносы WADA, будут ныть, насколько это политизированная и прогнившая организация. Хотя почему бы и нет, деньги-то не их, а налогоплательщиков.
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-1
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Российские правители могут сколько угодно говорить про злой запад и многополярный мир, но в глубине души они всегда были и будут лохами, терпилами и прозападными прихлебателями
+7
-3
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Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
сколько у тебя классов образования?)
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Согласовали, небось, раза в 2 больше и сумму скромно не называем?
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Взносы, которые мы заслужили вместе с тобой !
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Садо-мазохистские отношения, ничего нового. Конечно Россия заплатит, за удовольствие надо платить
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Ответ Чёрный тюльпан
Трубопатриотам самое время переобуваться, коль уж их предводители признали свою никчёмность.
Пусть переобуваются те, кто согласен унижаться. вада как Карфаген должна быть уничтожена.
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Ответ Чёрный тюльпан
Комментарий удален модератором
Это не Вада унижает. Это мы сами себя унижаем. Что-то не заметил чтобы Вада унижала Иран, КНДР, Китай. Потому что знают что можно случайно упасть или утонуть. А наши делают сплошные жесты доброй воли. Начиная от извинений Жукова до выплаты нынешних членских взносов.
+8
-5
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