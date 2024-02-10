«Рома» впервые проиграла после увольнения Моуринью – «Интеру». У де Росси было 3 победы до этого

«Рома» впервые проиграла при Даниэле де Росси.

Сегодня римляне дома уступили « » (2:4) в матче Серии А.

Это первое поражение «Ромы» после назначения де Росси и увольнения . До этого было 3 победы: над «Кальяри» (4:0), «Вероной» (2:1) и Салернитаной» (2:1).

15 февраля « » сыграет с «Фейеноордом» на выезде в рамках плей-офф Лиги Европы.