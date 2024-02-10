«Рома» впервые проиграла после увольнения Моуринью – «Интеру». У де Росси было 3 победы до этого
«Рома» впервые проиграла при Даниэле де Росси.
Сегодня римляне дома уступили «Интеру» (2:4) в матче Серии А.
Это первое поражение «Ромы» после назначения Даниэле де Росси и увольнения Жозе Моуринью. До этого было 3 победы: над «Кальяри» (4:0), «Вероной» (2:1) и Салернитаной» (2:1).
15 февраля «Рома» сыграет с «Фейеноордом» на выезде в рамках плей-офф Лиги Европы.
Идеям пропустить три мяча за 45 минут?
Зато красиво. "Болельщики за Рому с детства" формата Игоря Порошина наверняка в восторге. А так, ну такое. Даже в прошлых играх команда начинала умирать после перерыва.
Отметим Де Росси, не стал парковать автобус, остался верен своим идеям, подарив такой яркий матч
Это лишь статистика для игроманов
Помню Раньери уволили на второй же сезон после победы в АПЛ, и где сейчас Лестер?