«Рома» впервые проиграла после увольнения Моуринью – «Интеру». У де Росси было 3 победы до этого

Теги Интер Рома Даниэле де Росси Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

«Рома» впервые проиграла при Даниэле де Росси.

Сегодня римляне дома уступили «Интеру» (2:4) в матче Серии А.

Это первое поражение «Ромы» после назначения Даниэле де Росси и увольнения Жозе Моуринью. До этого было 3 победы: над «Кальяри» (4:0), «Вероной» (2:1) и Салернитаной» (2:1).

15 февраля «Рома» сыграет с «Фейеноордом» на выезде в рамках плей-офф Лиги Европы.

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69 комментариев
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Кто-то сомневался, что первому серьёзному сопернику влупятся?
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Очень приятно видеть как твоя команда может перевернуть игру в свою пользу, демонстрируя комбинирующий командный футбол. Респект Индзаги. Всех братьев Интеристи с победой.
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Интер отомстил за Моура. Рома захотела дырявый атакующий футбол от Де Росси и получила полную авоську.
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Ответ Den-is
Комментарий скрыт
Другое дело брусок эль шарави, который из 1000 ударов не забьёт такой
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Ответ Globe Soccer Awards
Руководство - априори неблагодарные люди Помню Раньери уволили на второй же сезон после победы в АПЛ, и где сейчас Лестер?
Готовится к возвращению в АПЛ
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Рома ещё будет жалеть, что убрали Жозе. 3 аутсайдеров и он бы обыграл 😆
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Столько пафоса у Ромы было. Столько победных дифирамбов. Я было подумал уже Лигу выиграли. Ан нет выиграли у трёх последних команд.
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Ответ Алексей Игоревич
Роме банально силенок не хватило, Интер просто как цунами был во втором тайме Отметим Де Росси, не стал парковать автобус, остался верен своим идеям, подарив такой яркий матч
"стался верен своим идеям"

Идеям пропустить три мяча за 45 минут?
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Вести дома, выйти на второй тайм и словить треху.
Зато красиво. "Болельщики за Рому с детства" формата Игоря Порошина наверняка в восторге. А так, ну такое. Даже в прошлых играх команда начинала умирать после перерыва.
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Ну вот и первое поражение от Де Росси. После трёх побед над последними 3 командами в сериале все начали говорить про то какой хороший состав у Ромы просто Моур не умеет тренировать. Де Росси раньше чем после 10 матчей вообще оценивать не стоит.
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Эх Йозе, они так и не стали мужчинами :(
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К-сожалению, первый тайм пропустил, а во втором Рому рвали просто как тузик грелку. :(
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Роме банально силенок не хватило, Интер просто как цунами был во втором тайме

Отметим Де Росси, не стал парковать автобус, остался верен своим идеям, подарив такой яркий матч
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Ответ Алексей Игоревич
Роме банально силенок не хватило, Интер просто как цунами был во втором тайме Отметим Де Росси, не стал парковать автобус, остался верен своим идеям, подарив такой яркий матч
Бож, какая чушь) игры Ромы против Интера при Жозе, когда были в порядке составы - это были те ещё зарубы. Иди учи мат часть.
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Не соперник Рома пока Интеру. В этом сезоне у Интера нет конкурентов.
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Если серьёзно, то 15го матч с голландцами. Вот там и видно будет, что, как и почему. Ещё и Жозе как раз Феенорд раскатывал.
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Ответ Albert Sarkisov
Очень приятно видеть как твоя команда может перевернуть игру в свою пользу, демонстрируя комбинирующий командный футбол. Респект Индзаги. Всех братьев Интеристи с победой.
это точно, характер надо показывать, очень рад сегодняшней победе!!
+4
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+3
Ответ Den-is
лютейший фарт Интера. С xg 0.86 и с 6 ударами в створ забили 4!!! Но как говорится, везет сильнейшим
Можно с XG в 3 проиграть
Это лишь статистика для игроманов
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Ответ Den-is
Комментарий скрыт
Счет на табло
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+3
Волевая,мощная победа!
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Ответ Den-is
лютейший фарт Интера. С xg 0.86 и с 6 ударами в створ забили 4!!! Но как говорится, везет сильнейшим
На поле играют команды. А не хг.
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Ответ Алексей Игоревич
Роме банально силенок не хватило, Интер просто как цунами был во втором тайме Отметим Де Росси, не стал парковать автобус, остался верен своим идеям, подарив такой яркий матч
Мне кажется Интер хотел посмотреть как Рома будет играть,прикатали первый тайм,а во втором просто исполнили то,что задумывали и одержали волевую победу!
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Ответ Den-is
лютейший фарт Интера. С xg 0.86 и с 6 ударами в створ забили 4!!! Но как говорится, везет сильнейшим
Обана, про xg начали вспоминать) напомни-ка, что было с xg у Ромы в прошлом сезоне и этом, при Моуре) получается, лютейший нефарт?)))
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Ответ Angelok2012
Комментарий удален пользователем
Ты просто взял и скопировал коммент из топа. Зачем?)
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Ответ юджин младший
Фаны Ромы соскучились по красивой игре. Зачем им Маур с его очками. Ну вот красивая игра, без очков. Что хотели, то и получили. Феенорду тоже продуют. Знаете почему? Потому что голландцы не на последнем месте. Но зато Рома будет красиво играть!!
Моуриньо во главе Ромы проиграл Интеру 5 из 6 матчей. Это факт, как бы больно тебе от этого небыло...
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Ответ Алексей Игоревич
Намного было «приятнее смотреть» на Рому против Интера, когда 11 игроков в своей штрафной стояли, почти всегда при этом проигрывая? 😂 Или Моуриньо трешку дома не получал в одни ворота от Интера? 😂😂😂 Не хейтер Моура, с уважением отношусь, выиграл трофей, почти взял еще один, но ты ничтожно смешной
Ты же не смотрел эти матчи, но пишешь про них) ты иди, посмотри) умнее станешь и в следующий раз такую чушь уже не напишешь)
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После поражения от Милана защитники Моура писали "А что, с таким составом Милан должны обыгрывать???" А тут уже "все по делу, отомстили за Моура". С ним что, вымучили бы нулевую ничейку? Сумлеваюсь. Влетели бы, скорее всего, ни одного момента не создав. Теперь хотя бы в футбол играют. Удачи Де Росси.
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А что, думаете при Мауре, Рома не смогла бы выиграть 3 игры подряд, да еще против Кальяри, Вероны и Салернитианы? Здесь нет заслуги Де Росси никакой. Рома выиграла у 3-ех слабых команд, ибо повезло с календарем, вот так совпало, что уволили Маура и сразу же 3 тура против слабых команд. Против сильных команд, Рома как не вывозила, так и не будет.
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Ответ Den-is
Ну да. А 4 гола из 6 в створ ворот тоже типа не редкость?)))
Это называется "класс")
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Ответ yellow boy
Кто-то сомневался, что первому серьёзному сопернику влупятся?
Руководство - априори неблагодарные люди

Помню Раньери уволили на второй же сезон после победы в АПЛ, и где сейчас Лестер?
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