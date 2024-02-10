Умер футболист «Амкала» Финито. Ему был 31 год

Теги происшествия Амкал Winline Медиалига Финито Медиафутбол

Легенда «Амкала» Никита «Финито» Куриленко ушел из жизни в возрасте 31 года.

«Я не знаю, как сообщать такие новости. Сегодня утром Никиты не стало.

Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался. Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам. 

Я прошу вас всех не забывать о Никите. Пока мы помним, он живет в наших сердцах. Я бесконечно люблю тебя, мой родной», – говорится в сообщении в телеграм-канале Финито.

В марте прошлого года у Куриленко диагностировали лейкоз. В апреле он сообщил о ремиссии. Игроку потребовалась пересадка костного мозга, донором стал родной брат игрока. В августе 2023-го Финито написал, что клетки брата приживались в его организме.

Тем не менее в январе этого года Никита признался, что у него рецидив лейкоза.

К «Амкалу» Финито присоединился в 2018 году. Популярность он приобрел как стример и ютубер по серии игр FIFA и Football Manager.

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36 комментариев
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я, как человек, заставший расцвет фифа и медиафутбольного комьюнити, могу честно сказать, что Финито - один из тех, на ком я вырос. больно, будто умер знакомый. Никита был очень светлым человеком и уж точно не заслужил такой участи, победить болезнь на 90%, а потом получить рецидив и всё остальное, что привело к такому исходу.
спасибо за всё и покойся с миром.
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-1
+99
Царство небесное
+81
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+79
Один из немногих футбольных контентмейкеров, которых я смотрел: мог и пошутить, и затащить, при этом не скатываясь в какие-то тошнотворные дебри. Очень любил смотреть карьеры в FM. Очень жаль, что так вышло, очень...
+63
0
+63
Не знал его, пока новость не увидел. Но в 31 год умирать - это трагедия. Всем здоровья и долгих счастливых лет жизни!
+33
0
+33
Ответ bellyashe
я, как человек, заставший расцвет фифа и медиафутбольного комьюнити, могу честно сказать, что Финито - один из тех, на ком я вырос. больно, будто умер знакомый. Никита был очень светлым человеком и уж точно не заслужил такой участи, победить болезнь на 90%, а потом получить рецидив и всё остальное, что привело к такому исходу. спасибо за всё и покойся с миром.
Один из немногих фиферов кто неплохо разбирался не только в фифе но и в настоящем футболе. Недавно узнал что он и кино знает получше многих киноблогеров.
+30
-1
+29
Никитос был одним из самых приятных, добрых и неконфликтных людей в фифа коммьюнити. Один из тех, с кого это коммьюнити и началось.. Когда смотришь человека на ютубе почти 10 лет, то такая новость как обухом по голове.... Состояние, будто близкого человека потерял....
Спи спокойно, Фин
+22
0
+22
Настолько ужасен этот проклятый рак. Не щадит ни пожилых, ни молодых, ни даже детей. Горестно за парня, земля ему пухом.
+18
0
+18
31 год, на спорте.. жизнь - рулетка
+17
-1
+16
Эх, Никита... Даже до повторного лечения не дотянул. И ведь постил до последнего, несмотря на рецидив не предвещало ничего так скоро.
+15
0
+15
Как и наверное большинство здесь, знаю Никиту по фифе. Хотя уже пару лет как не играю в нее, все равно грустно слышать такое. Финик делал веселый контент и достаточно оригинальный, вставки с ЖоЖо не забуду.
Покойся с миром.
+11
0
+11
Ответ bellyashe
я, как человек, заставший расцвет фифа и медиафутбольного комьюнити, могу честно сказать, что Финито - один из тех, на ком я вырос. больно, будто умер знакомый. Никита был очень светлым человеком и уж точно не заслужил такой участи, победить болезнь на 90%, а потом получить рецидив и всё остальное, что привело к такому исходу. спасибо за всё и покойся с миром.
Я вчера вечером в его тг видел пост про пневмонию плюс ко всему. Сейчас пришел домой, захожу в тг, а тут такое. Он бился до конца.
+10
0
+10
Капец. Раньше, когда любил фифу, смотрел разных блогеров по ней и Финито был одним из них. Он был один из самых адекватных авторов в этом жанре. Всего 31 год, как же жаль. Сил близким
+10
0
+10
Земля пухом
+10
-1
+9
Понятия не имею кто он,но парня жаль очень.Земля пухом
+7
0
+7
Ответ Kanonir152
Комментарий скрыт
Кубок России, видать, уже не достоин даже звания полупрофессионального турнира
+8
-2
+6
Светлая память...
+5
0
+5
Крутой был человек, смотрел с ним карьеры по фм, шок конечно, земля пухом
+6
-1
+5
Вечная память.
+4
-1
+3
Очень жаль. Мне нравилось смотреть его карьеры в футбольном менеджере и за игрока в PES. Был одним из самых адекватных и приятных фиферов.
R. I. P.
+3
0
+3
Я понимаю, как всем хочется обыграть это прозвище...
Но, пожалуйста, не надо...
+6
-3
+3
Лейкоз - страшнейшая болезнь. У меня двоюродная умерла от него в 13-летнем возрасте
+2
-1
+1
Соболезнования родным и близким
+1
0
+1
Спасибо за все, и вечная тебе память
+1
0
+1
Царствия небесного! Близким и брату скорее обрести себя..
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Очень жаль... Пусть с миром покоится.
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Один из самых смешных фиферов, очень жаль(
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-1
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Жалко
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Ответ Гроссмейстер Д
Настолько ужасен этот проклятый рак. Не щадит ни пожилых, ни молодых, ни даже детей. Горестно за парня, земля ему пухом.
Это не рак и эта болезнь излечима. Главный вопрос своевременной диагностики
0
0
0
Ответ PredatorMax
Никитос был одним из самых приятных, добрых и неконфликтных людей в фифа коммьюнити. Один из тех, с кого это коммьюнити и началось.. Когда смотришь человека на ютубе почти 10 лет, то такая новость как обухом по голове.... Состояние, будто близкого человека потерял.... Спи спокойно, Фин
Неконфликтных? посмотри его обзоры на других блогеров
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