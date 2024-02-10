Умер футболист «Амкала» Финито. Ему был 31 год

Легенда «Амкала» Никита «Финито» Куриленко ушел из жизни в возрасте 31 года.

«Я не знаю, как сообщать такие новости. Сегодня утром Никиты не стало.

Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался. Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам.

Я прошу вас всех не забывать о Никите. Пока мы помним, он живет в наших сердцах. Я бесконечно люблю тебя, мой родной», – говорится в сообщении в телеграм-канале Финито.

В марте прошлого года у Куриленко диагностировали лейкоз. В апреле он сообщил о ремиссии. Игроку потребовалась пересадка костного мозга, донором стал родной брат игрока. В августе 2023-го Финито написал, что клетки брата приживались в его организме.

Тем не менее в январе этого года Никита признался, что у него рецидив лейкоза.

К «Амкалу» Финито присоединился в 2018 году. Популярность он приобрел как стример и ютубер по серии игр FIFA и Football Manager.