Карло Анчелотти: «Винисиус – лучший футболист мира, когда так играет. Беллингем – 2-й, Родриго – 3-й... Сегодня на скамейке «Реала» было очень комфортно»
Карло Анчелотти похвалил Винисиуса Жуниора, дважды забившего «Жироне» (4:0).
«Винисиус Жуниор провел первоклассный матч. Он очень важен, когда играет на таком уровне и с такой самоотдачей.
Когда он так играет, он лучший в мире. Беллингем – второй, Родриго – третий, Кроос – четвертый, Камавинга, Вальверде... Сегодня на скамейке запасных было очень комфортно», – заявил главный тренер «Реала».
Также итальянцу задали вопрос о Килиане Мбаппе.
«Те, кто есть у меня, – лучшие. А вы назвали футболиста из другой команды», – сказал Анчелотти.
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