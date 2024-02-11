Карло Анчелотти: «Винисиус – лучший футболист мира, когда так играет. Беллингем – 2-й, Родриго – 3-й... Сегодня на скамейке «Реала» было очень комфортно»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Тони Кроос Жирона Килиан Мбаппе Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Родриго Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти похвалил Винисиуса Жуниора, дважды забившего «Жироне» (4:0).

«Винисиус Жуниор провел первоклассный матч. Он очень важен, когда играет на таком уровне и с такой самоотдачей.

Когда он так играет, он лучший в мире. Беллингем – второй, Родриго – третий, Кроос – четвертый, Камавинга, Вальверде... Сегодня на скамейке запасных было очень комфортно», – заявил главный тренер «Реала».

Также итальянцу задали вопрос о Килиане Мбаппе.

«Те, кто есть у меня, – лучшие. А вы назвали футболиста из другой команды», – сказал Анчелотти.

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22 комментария
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Что же, остаётся пожелать Винисиусу проводить побольше таких матчей. Сегодня он был недосягаем конечно.
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Ответ Алекс Рава
Поменьше про расизм говорить,тогда будет более стабилен
Будет поменьше неандертальцев, которые на стадионе себя ведут неадекватно - будет поменьше говорить про расизм. Очевидно же.
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Мбаппе - из другой команды. Умница Анчелотти! Действительно, названные игроки уже показали себя в Реале, а что сможет там Мбаппе, еще неизвестно.
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Когда Винисиус играет на команду, он хорош. Когда зацикливается на обыгрыше на своем фланге вблизи штрафной, может так весь матч загубить
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Родриго пока конечно выпадает, но надеюсь этот гол придаст ему уверенности. Моменты есть у него в каждом матче, но с завершением большие проблемы, прицел сбился. Ну а Винисиус сегодня был невероятен. Хочется видеть его как можно чаще таким вовлеченным в игру. Камавинга и Вальверде это плюс два игрока в составе Мадрида. Такой объем работы, огромное КПД полезных действий. Вся команда сегодня была бесподобна.
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левая нога Вини> весь состав Барсы
правая нога Вини> история Барселоны
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+5
Папа Карло как всегда корректен и объективен. Лучший тренер лучшего клуба.
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Ответ Артём Поддубный
Что же, остаётся пожелать Винисиусу проводить побольше таких матчей. Сегодня он был недосягаем конечно.
Поменьше про расизм говорить,тогда будет более стабилен
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Невероятно как Карло перестроил Реал, потеряв всю защиту. Какая расстановка игроков и какие грамотные действия. Жироне ничего не дали сделать вообще
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+2
Ответ Yury Sin
Будет поменьше неандертальцев, которые на стадионе себя ведут неадекватно - будет поменьше говорить про расизм. Очевидно же.
вот это точно
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Ответ umahanov87
Когда Винисиус играет на команду, он хорош. Когда зацикливается на обыгрыше на своем фланге вблизи штрафной, может так весь матч загубить
Не в бровь а в глаз, порой его эмоции переполняют и он становится неуправляемым, и очень мешает команде, а с другой стороны, может он по этому так и играет, в любом случае, очень приятно наблюдать за его игрой в футбол.
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Нифига Вини за один матч, что на лавке сидел по футболу соскучился! Хорош конечно!
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Мбаппе...С Папы Карло -где сядешь,там и слезешь..)Я думаю Тебасу бы тренинги организовать для некоторых тренеров Ла Лиги как отвечать журналюгам на прессухах,что бы не ощущать излишнего давления.
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Комментарий удален пользователем
Сильно прибавил Винни.
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Ответ Алекс Рава
Поменьше про расизм говорить,тогда будет более стабилен
да дело не в том чтобы говорить о расизме. просто его выводят на поле и тогда он не играет а скандалит.
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истерика от чемпионства...карло великий
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Ответ Артём Поддубный
Что же, остаётся пожелать Винисиусу проводить побольше таких матчей. Сегодня он был недосягаем конечно.
наблюдать за таким вини
это наслаждение
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Ответ Артём Поддубный
да дело не в том чтобы говорить о расизме. просто его выводят на поле и тогда он не играет а скандалит.
Да, ему надо брать пример с Эдгара Давидса, который спокойно отреагировал на расистскую выходку пешего - а мог же ведь и в рыло втащить ☝️
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Ответ Proper Chels
Комментарий удален пользователем
Беллингем хорош, но не играет он везде. Везде играет Камавинга, например.
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