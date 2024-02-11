Карло Анчелотти: «Винисиус – лучший футболист мира, когда так играет. Беллингем – 2-й, Родриго – 3-й... Сегодня на скамейке «Реала» было очень комфортно»

Карло Анчелотти похвалил Винисиуса Жуниора, дважды забившего «Жироне» (4:0).

« провел первоклассный матч. Он очень важен, когда играет на таком уровне и с такой самоотдачей.

Когда он так играет, он лучший в мире. Беллингем – второй, – третий, – четвертый, , ... Сегодня на скамейке запасных было очень комфортно», – заявил главный тренер «Реала».

Также итальянцу задали вопрос о Килиане Мбаппе.

«Те, кто есть у меня, – лучшие. А вы назвали футболиста из другой команды», – сказал Анчелотти.