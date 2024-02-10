Лыжи. Спартакиада. Степанова, Сорина, Фалеева, Пантрина, Кулешова и Истомина пробегут скиатлон
10 февраля на Спартакиаде женщины выступят в скиатлоне.
Тюмень
Женщины
Скиатлон, 20 км
Начало – 8:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
1. Вероника Степанова
2. Елизавета Пантрина
3. Мария Истомина
4. Лидия Горбунова
5. Анастасия Кулешова
6. Евгения Крупицкая
7. Алина Пеклецова
8. Екатерина Смирнова
9. Анастасия Фалеева
10. Елизавета Маслакова
11. Анастасия Прокофьева
12. Ольга Царева
13. Дарья Непряева
14. Екатерина Никитина
15. Ольга Якимушкина
17. Алиса Жамбалова
20. Алена Баранова
30. Татьяна Сорина
33. Елизавета Шалабода
36. Яна Кирпиченко
39. Ольга Вокуева
53. Лилия Васильева
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024