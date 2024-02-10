Лыжи. Спартакиада. Степанова, Сорина, Фалеева, Пантрина, Кулешова и Истомина пробегут скиатлон

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Спартакиада скиатлон (жен) Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Ольга Вокуева (Репницына) Лилия Васильева Татьяна Сорина (Алешина) Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Ольга Якимушкина (Кучерук) Мария Истомина Екатерина Смирнова Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Алина Пеклецова Екатерина Никитина Елизавета Маслакова Лыжи

10 февраля на Спартакиаде женщины выступят в скиатлоне.

Спартакиада-2024

Тюмень

Женщины

Скиатлон, 20 км

Начало – 8:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Вероника Степанова

2. Елизавета Пантрина

3. Мария Истомина

4. Лидия Горбунова

5. Анастасия Кулешова

6. Евгения Крупицкая

7. Алина Пеклецова

8. Екатерина Смирнова

9. Анастасия Фалеева

10. Елизавета Маслакова

11. Анастасия Прокофьева

12. Ольга Царева

13. Дарья Непряева

14. Екатерина Никитина

15. Ольга Якимушкина

17. Алиса Жамбалова

20. Алена Баранова

30. Татьяна Сорина

33. Елизавета Шалабода

36. Яна Кирпиченко

39. Ольга Вокуева

53. Лилия Васильева

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024

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38 комментариев
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У Сориной на удивление зачетная техника классикой. На Нисканена чем то похоже.
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Сорина в итоге зря дёргала, в итоге уже в конце классики отставать начала
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Кулешова мощно идёт
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Ника как пулей переобулась...!
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Пантрина всё же не тянет.
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"Чертяка языкастый"))) Четко Всеволод Саню окрестил)))
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Ответ Грюденфельдер
Поболеем за Пантрину, и посмотрим в этот раз сможет ли Пеклецова догнать, так как на классике может не вытянуть
У женщин борьба будет серьезная.
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Ответ SkierNSK
Сорина в итоге зря дёргала, в итоге уже в конце классики отставать начала
А никто как-то и не заметил, что Сорина ещё на классике отвалилась
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Ответ heivani
Степанова-Кулешова,вроде как видится тандем претенденток на золото.Но кого они на финиш с собой приведут? Спринтерские разборки вполне реальны.
Да, Настя должна бороться за победу, но кроме Ники думаю ещё Таня Сорина может...
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Поболеем за Пантрину, и посмотрим в этот раз сможет ли Пеклецова догнать, так как на классике может не вытянуть
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Ответ Мультик
Ступака даже не заявилась?
Куда там 20км ещё и 2мя стилями , ноги сведёт 😀
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Степанова хоть раз за гонку вышла вперед?)
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Мда.. нехило Сорина накушалась.
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Пеклецова и на коньковой части 10 секунд уже поймала
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Ответ Angry_bear
Да, Настя должна бороться за победу, но кроме Ники думаю ещё Таня Сорина может...
Пока она и оправдывает своим темпом на начальной стадии.
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Ответ SkierNSK
Пантрина всё же не тянет.
Хотя осталась в группе, а терпеть Пантрина умеет, если дотянет до финиша- поборется.
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Хорошо хоть нет клоуна Губерниева...
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Эх Алина, сильно отстала
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Степанова-Кулешова,вроде как видится тандем претенденток на золото.Но кого они на финиш с собой приведут? Спринтерские разборки вполне реальны.
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За Пеклецову и Пантрину ещё поболею
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Татьяна Сонина, чувствуется, соскучилась по гонкам. Надеюсь, это выльется в медаль.
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На Алинку просто больно смотреть. Худенькая до безобразия.
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Пеклецова на классике тяжело выглядит
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Ну вот, Лиза подтянулись)
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Настюху замедление темпа не устраивает
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Матч ТВ, где графика?
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Ника, видно, с запасом хорошим идет!
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Ну.. скоро будет рок-н-ролл.
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Дуркина на Ковальчик похожа на классике)
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пипец, и никакой графики после пит-стопа - это что за каменный век
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