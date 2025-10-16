Златан Ибрагимович: «Я открыл двери для нового поколения Швеции. Мне нужно было быть сильнее других – я работал, жертвовал, шел против всех»

Златан Ибрагимович считает, что проложил путь новому поколению шведских игроков.

«Я работал, я жертвовал, я шел против всех.

Мне нужно было быть сильнее других, чтобы заявить о себе и получить возможность добиться успеха.

Сегодня я могу сказать, что открыл двери для второго поколения Швеции », – заявил экс-форвард шведской сборной, а ныне советник владельца «Милана ».

Швеция с Исаком и Дьокерешем проваливает отбор к ЧМ-2026. Тренер уже уволен