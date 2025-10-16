  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» берет только иностранцев, это априори неправильно. Почему не пробовать российских тренеров? Я в шоке». Ташуев о красно-белых
30

«Спартак» берет только иностранцев, это априори неправильно. Почему не пробовать российских тренеров? Я в шоке». Ташуев о красно-белых

Сергей Ташуев не понимает, почему «Спартак» не назначает российских тренеров.

«Такое ощущение, что Станкович уже сам хочет потихоньку уйти, раз такие вещи начал говорить. Мы и так переживаем за себя, мы живем в этой стране.

Почему работаем не мы, а другие тренеры, приезжающие? Тот же «Спартак» идет по накатанной дорожке и берет только иностранцев. Это априори неправильно.

Я не говорю о том, хорошие это или плохие специалисты. Но почему не пробовать российских тренеров? Я этого не понимаю, я в шоке, если честно. Кто угодно, но не россиянин. Что это такое?

Уже до смешного доходит, Кахигао заявляет, что русских не будет, только иностранцы. Это же несерьезно», – сказал бывший тренер команд РПЛ.

Станкович о возможном увольнении из «Спартака»: «Не переживаю об этом. О нем говорят анонимные люди в СМИ. Если бы я боялся воробьев, то носил бы в кармане рогатку»

Станкович о критике: «Я мишень, потому что иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Ташуев
logoСпартак
logoФрансис Кахигао
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев о Станковиче: «Вывести «Спартак» на новый уровень – это сделать его чемпионом, а 4-6-е места – это не то. Я занял 5-е место с «Ахматом», тогда какой это уровень?»
37сегодня, 12:05
«Спартак» продолжает искать замену Станковичу. Луис Гарсия – запасной вариант, российских тренеров нет в списке (Metaratings)
64сегодня, 09:21
Кахигао не устроили кандидатуры Лаже и Оскара Гарсии. «Спартак» настроен пригласить Луиса Гарсию (Metaratings)
4313 октября, 09:01
Руководство «Спартака» предпочитает Ивича, Кахигао – за экс-тренера «Алавеса» Гарсию (Иван Карпов)
11211 октября, 08:58
Главные новости
Роналду – самый высокооплачиваемый футболист мира с доходом 280 млн долларов в год. Месси – 2-й, Мбаппе – 4-й, Холанд – 5-й, Винисиус – 6-й, Ямаль – 10-й (Forbes)
47сегодня, 17:45
Семак считает нынешний лимит оптимальным: «Он позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас хороший, зрители собираются»
55сегодня, 17:22
Фанатам «Маккаби» Тель-Авив запретили посещение выездного матча с «Астон Виллой» в ЛЕ – из-за возможных проблем с безопасностью
19сегодня, 17:12
Бюджет «Торпедо» (1,3 млрд рублей) – 2-й по величине в Первой лиге. Клуб идет последним в турнирной таблице («Р-Спорт»)
16сегодня, 16:53
УЕФА открыл дело против «Ювентуса» из-за возможного нарушения ФФП. Клуб могут наказать штрафом или запретом на регистрацию новичков
38сегодня, 16:35
Черчесов про «футбольных» и «нефутбольных» людей: «Если ты умеешь бить по мячу, не обязательно сможешь хорошо этому научить. Педагогику никто не отменял. Я уважаю и тех, кто никогда не играл»
65сегодня, 15:55
Кейн – лучший игрок «Баварии» в сентябре. У форварда 12 (11+1) очков в 5 матчах
16сегодня, 15:49
«Реал» впервые в истории может продать долю акций внешним инвесторам. Клуб могут разделить на спортивную и коммерческую структуры, за первую будут отвечать сосьос
53сегодня, 15:30
Дегтярев о лимите: «Путин еще в 2017-м поручил сократить госфинансирование профессионального спорта. Ужесточение заставит клубы за три года разглядеть талантливых ребят»
173сегодня, 14:58
Дюков о сборной: «Россия прошла бы отбор на ЧМ и Евро и выступила бы успешно. Я вижу конкурентоспособную команду»
33сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Умер 19-летний форвард «Хан-Тенгри» Толеу. Он упал на поле во время матча с «Экибастузом» в Первой лиге Казахстана
211 минут назад
Сканавино покинет пост гендиректора «Ювентуса» 7 ноября. Должность займет Комолли
25 минут назад
«Мне больше не интересен «Фенербахче». Моуринью о критике от президента турецкого клуба
6сегодня, 17:53
Фонбет Кубок России. «Факел» обыграл «Урал», «Торпедо» разгромило «Велес», «Кубань Холдинг» против «Черноморца»
27сегодня, 17:00Live
«Эвертон» и Пикфорд продлили контракт до 2029 года. Вратарь играет за клуб с 2017-го
6сегодня, 16:17
Рафинья может сыграть с «Реалом», показала МРТ. Вингер «Барсы» восстанавливается от травмы задней поверхности бедра
6сегодня, 16:12
Губерниев о Станковиче: «Слабый тренер, надо гнать его в три шеи! Все, что знала одна Сербия, теперь знаем еще и мы»
51сегодня, 15:40
Златан Ибрагимович: «Я открыл двери для нового поколения Швеции. Мне нужно было быть сильнее других – я работал, жертвовал, шел против всех»
18сегодня, 14:59
Кононов о возвращении в «Торпедо»: «Я принял вызов, здесь очень серьезные цели. У меня симпатия к клубу – в паузу смотрел все матчи»
13сегодня, 14:49
Станислав Черчесов: «Лимит должен быть, но какой? Невозможно оставить в заявке 13 иностранцев, а играть пятью – это нонсенс. Если будет решение, я его приму»
6сегодня, 14:48