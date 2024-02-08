Мотивировочная часть решения по Валиевой, «Ростов» разнес «Спартак», разборки СКА и «Авангарда», Базылюк выиграла ЧР среди юниоров, завершился суд по делу Алвеса, Клоппа не будет в «Барсе» и другие новости

1. Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой.

Фигуристка назвала клубничный десерт от дедушки вариантом попадания допинга в организм: она взяла его с собой на ЧР и ела постепенно. А всего версий было три, одна из них – саботаж. Проба B дала положительный результат на триметазидин, РУСАДА уведомило Валиеву о положительном допинг-тесте 8 февраля 2022 года, после произвольной программы в команднике, а стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила триметазидин в пробе россиянки 11 января.

В допинг-пробе Валиевой также обнаружили разрешенный анаболик экдистерон, всего ей было назначено около 60 разрешенных препаратов и добавок за два года.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в результате расследования постановило, что нет никаких доказательств от Валиевой, будто дедушка Геннадий Соловьев вообще существует. CAS объяснил, почему фигуристку дисквалифицировали как взрослую: «Спортсменка не смогла доказать, что она не совершала нарушение умышленно».

2. «Ростов» разгромил «Спартак» на Winline Зимнем Кубке РПЛ – 3:0! Александр Максименко ошибся и привез 1-й гол, Угальде сыграл 66 минут.

3. Завершились слушания по делу экс-игрока «Барселоны» Дани Алвеса, который обвиняется в изнасиловании. Защита просит оправдать игрока, адвокат потерпевшей требует 12 лет тюрьмы. Сам Алвес заявил, что секс был по обоюдному согласию, он не бил девушку и не бросал ее на пол.

4. Фигуристка Маргарита Базылюк победила на первенстве России среди юниоров в Саранске, Двоеглазова – 2-я, Плескачева – 3-я. Арсений Федотов был первым в состязаниях юношей, Лазарев – 2-й, Рамзенков – 3-й.

5. Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я, Германия – 5-я.

6. СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу хита против Толчинского в матче с «Авангардом»: «Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом». «Авангард», в свою очередь, призвал СКА дать опровержение словам Романа Ротенберга про Кравца и указание «убивать». Клуб из Петербурга ответил, что тренер «использовал оценочные суждения, а не утверждения».

7. «Челси» вышел в 5-й раунд Кубка Англии, победив «Астон Виллу» в переигровке – 3:1. Забили Галлахер, Джексон и Энцо.

8. В КХЛ «Локомотив» возглавил таблицу Запада, опередив СКА. Команда Игоря Никитина обыграла «Сибирь», уйдя с 0:2.

9. Удаление форварда «Барсы» Витора Роке осталось в силе. В Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) заявили, что доказательств явной ошибки судьи нет. «Барса» обжалует это решение.

10. НХЛ. Никита Кучеров вышел на чистое 1-е место в гонке бомбардиров, но его «Тампа» проиграла «Рейнджерс» (1:3), а Михаил Сергачев вновь получил травму. Дубль Евгения Дадонова не помог «Далласу» в матче с «Торонто» (4:5). В другой игре дня «Чикаго» принимает «Миннесоту».

11. Эммануэль Макрон и правительство Франции готовят заявление против Суперлиги – его подписали все страны ЕС, кроме Испании. В свою очередь, суперлига рассматривает возможность иска на 3,5 млрд евро к УЕФА: организаторы считают, что теряют деньги из-за попыток помешать запуску турнира.

12. Юрген Клопп не возглавит «Барселону», несмотря на интерес Лапорты. Тренер будет отдыхать год, сообщает Catalunya Ràdio.

13. НБА. «Голден Стэйт» обыграл в гостях «Филадельфию», «Клипперс» встречаются с «Новым Орлеаном». Другие результаты – здесь.

14. Определились финалисты Кубка Азии и Кубка Африки. Сборные Нигерии и Кот-д′Ивуара сыграют в финале Кубка Африки 11 февраля. А Катар вышел в финал Кубка Азии второй раз в истории и встретится с Иорданией.

15. Килиан Мбаппе хочет 120 млн евро подписного бонуса от нового клуба. Контракта пока ни с кем нет, сообщает Cadena SER.

16. Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты» в январе по версии болельщиков. У него 2+2 в 5 матчах месяца.

17. Георгий Джикия интересен «Трабзонспору». Турецкий клуб контактирует с защитником, соглашение которого со «Спартаком» истекает летом.

18. Главу комитета судей Испании Луиса Медину Канталехо обвинили в манипуляциях с ВАР с целью навредить «Реалу».

19. Карим Бензема отказался заниматься индивидуально и ушел с тренировки «Аль-Иттихада». Он не попал в заявку на матч с «Аль-Таи».

Цитаты дня.

Экс-президент «Айнтрахта» Фишер: «В спорте нет места дискриминации, расизму и антисемитизму. Любого, кто с этим не согласен, мы вышвырнем»

Экс-арбитр Итурральде: «Если «Реал» выиграет чемпионат, то потому, что был лучше. Они выиграли 14 ЛЧ и 34 Ла Лиги на поле, остальное – теория заговора»

Ягудин об Олимпиаде в Сочи: «Это заслуга нашего президента Путина. Спасибо ему огромное»

Ирина Роднина: «Валиева – олимпийская чемпионка? Если только в сердцах ее болельщиков»

Генсек РФС: «УЕФА пытается вернуть Россию, но испытывает давление и не хочет решать вопрос ультимативно»

Путин о 10-летии Сочи-2014: «Олимпийская мечта миллионов граждан России стала реальностью. Игры стали настоящими праздниками спорта и дружбы»