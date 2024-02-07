«Барса» обжалует отказ отменить вторую желтую Роке. Окончательное решение будет к пятнице
«Барселона» обжалует отказ отменить вторую желтую Витора Роке.
Нападающего «Барселоны» удалили на 72-й минуте матча Ла Лиги с «Алавесом» (3:1) после второй желтой карточки – главный судья Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина. Первое предупреждение Роке получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.
«Барселона» подала апелляцию на вторую желтую карточку Роке. Сегодня Королевская испанская футбольная федерация объявила, что оставила удаление в силе, так как доказательств явной ошибки судьи нет.
Как пишет журналистка COPE Елена Кондис, «Барса» оспорит это решение. Жалобу подадут сегодня. Окончательное решение по этому вопросу вынесут завтра или в пятницу.
Матч между «Барселоной» и «Гранадой» состоится в воскресенье.
https://rfef.es/es/federacion/comites/comites-de-disciplina-deportiva
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по счастливой случайности бобельщик Реала ....
Чего вы тогда до Негрейры докапались?)
Единственное, что я могу сказать по факту судейства - в Испании оно становится все хуже и хуже, как и в целом вся структура ла лиги.
П.с. Никогда не обобщайте болельщиков того или иного клуба. Желаю здоровья тем, кто пишет, что адекватные люди не могут болеть за тот или иной клуб. Будь то реал , будь то барса. Люди разные бывают, с этим остается только смириться. Всех благ
Ерундой не занимайся, посвяти лучше это время родным, близким....
ишь нашелся, борец за справедливость
Тебе стало легче?)
LaLiga, rfef, CTA, комитеты, судебная власть, законодательная власть. Выиграть 27 лиг – это честь и чудо.
Ещё раз повторю- удаление идиотское, но справедливое. В следующий раз будет аккуратнее играть. А Вам пожелаю меньше ныть и стараться быть более объективным
попущу тебя еще разочек
https://www.statista.com/statistics/326790/catalans-on-the-political-spectrum/
чистыми испанцами себя считают 4.9% живущих в каталонии. Шах и мат , душевой =)))