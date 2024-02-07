«Барса» обжалует отказ отменить вторую желтую Роке. Окончательное решение будет к пятнице

«Барселона» обжалует отказ отменить вторую желтую Витора Роке.

Нападающего «Барселоны» удалили на 72-й минуте матча с « » (3:1) после второй желтой карточки – главный судья посчитал, что сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина. Первое предупреждение Роке получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.

« » подала апелляцию на вторую желтую карточку Роке. Сегодня Королевская испанская футбольная федерация объявила, что оставила удаление в силе, так как доказательств явной ошибки судьи нет.

Как пишет журналистка COPE Елена Кондис, «Барса» оспорит это решение. Жалобу подадут сегодня. Окончательное решение по этому вопросу вынесут завтра или в пятницу.

Матч между «Барселоной» и «Гранадой» состоится в воскресенье.