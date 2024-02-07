«Барса» обжалует отказ отменить вторую желтую Роке. Окончательное решение будет к пятнице

Теги Барселона Ла Лига дисквалификации судьи Алавес Федерация футбола Испании Гранада Хуан Мартинес Мунуэра Витор Роке Футбол

«Барселона» обжалует отказ отменить вторую желтую Витора Роке.

Нападающего «Барселоны» удалили на 72-й минуте матча Ла Лиги с «Алавесом» (3:1) после второй желтой карточки – главный судья Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина. Первое предупреждение Роке получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.

«Барселона» подала апелляцию на вторую желтую карточку Роке. Сегодня Королевская испанская футбольная федерация объявила, что оставила удаление в силе, так как доказательств явной ошибки судьи нет.

Как пишет журналистка COPE Елена Кондис, «Барса» оспорит это решение. Жалобу подадут сегодня. Окончательное решение по этому вопросу вынесут завтра или в пятницу.

Матч между «Барселоной» и «Гранадой» состоится в воскресенье.

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82 комментария
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Мне вот интересно, а что болельщики Реала молчат? Ну вот эти, которым так нравится писать про Негрейру и взятки? Где ваши возмущения? Тут же очевидно липовейшая красная, которую никак не хотят отменять вопреки уже даже просто здравому смыслу. Вы же за честность и справедливость, ребята. Что же вы не пишете ничего? Как там с совестью у вас дела обстоят, с честью? Знаете такие слова вообще, или после вступления в ряды поклонников Реала их вслух произносить уже нельзя?
+116
-49
+67
Ответ SaH4r.
Совесть и фанат Реала - абсолютно несовместимые вещи.
Терпеть не могу обобщения, но кажется, ты прав. Сколько дней уже ищу хотя бы пару десятков болельщиков Реала, которые в этой ситуации сказали бы: "Ну вот здесь Ла Лига реально не права, такое удаление надо отменять". Но нет, не вижу я их. Что-то притихли ребята. Болельщицкие предпочтения им дороже базовых человеческих качеств. Конечно же, и среди фанов Барсы такие есть, но мадридские все в полном составе такие, похоже
+67
-29
+38
знакомимся Luis Cazorla член апеляционного комитета который сократил бан Начо перед класико и который оставил в силе удаление Роке

https://rfef.es/es/federacion/comites/comites-de-disciplina-deportiva

https://vipdeportivo.es/luis-cazorla-y-nacho-el-nuevo-gran-escandalo-merengue/

https://pbs.twimg.com/media/F8pk_UtaoAAMwA_?format=jpg&name=900x900

https://pbs.twimg.com/media/F8pQdn6bkAA-jPn?format=jpg&name=large

https://pbs.twimg.com/media/F8kWnFSWUAAQSEq?format=png&name=900x900

по счастливой случайности бобельщик Реала ....
+54
-16
+38
После таких ситуаций понимаешь, что если Барселона платила Негрейре с каким-то злым умыслом, то чтобы хоть как-то нивелировать тот беспредел, который творят в пользу Реала из года в год
+36
-17
+19
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
-Один человек ничего решает
Чего вы тогда до Негрейры докапались?)
+18
-2
+16
Что бы все всё понимали: последний раз игроку Барсы отменяли карточку 10 (десять) лет назад !
+24
-10
+14
Ответ Леопардер
Мне вот интересно, а что болельщики Реала молчат? Ну вот эти, которым так нравится писать про Негрейру и взятки? Где ваши возмущения? Тут же очевидно липовейшая красная, которую никак не хотят отменять вопреки уже даже просто здравому смыслу. Вы же за честность и справедливость, ребята. Что же вы не пишете ничего? Как там с совестью у вас дела обстоят, с честью? Знаете такие слова вообще, или после вступления в ряды поклонников Реала их вслух произносить уже нельзя?
Я вот болельщик Реала. Ни разу ничего не писал на ветках барсы, ни про дело негрейры, ни по ошибкам судей. Но что я сейчас могу сказать по этому поводу? Я могу привести не малое количество грубых ошибок в пользу соперников Реала в этом сезоне. Где-то бывало в пользу Реала, где-то очень спорные моменты бывали. В этом случае я вижу, что желтая карточка левая, я полностью согласен. Но многим болельщикам Реала это не нужно. Зачем им заходить на ветку барсы и писать что-то оправдывающее заядлых соперников? Точно так же ведут себя и болельщики барсы в подобных случаях. И не надо мне говорить, что это не так. Где-то есть адекватные болельщики, где-то наоборот. И это, я считаю, нормально.
Единственное, что я могу сказать по факту судейства - в Испании оно становится все хуже и хуже, как и в целом вся структура ла лиги.

П.с. Никогда не обобщайте болельщиков того или иного клуба. Желаю здоровья тем, кто пишет, что адекватные люди не могут болеть за тот или иной клуб. Будь то реал , будь то барса. Люди разные бывают, с этим остается только смириться. Всех благ
+14
-1
+13
Зато Начо недавно очень удобно дисквалификацию перед Эль Классико сократили
+15
-5
+10
Ответ Леопардер
Терпеть не могу обобщения, но кажется, ты прав. Сколько дней уже ищу хотя бы пару десятков болельщиков Реала, которые в этой ситуации сказали бы: "Ну вот здесь Ла Лига реально не права, такое удаление надо отменять". Но нет, не вижу я их. Что-то притихли ребята. Болельщицкие предпочтения им дороже базовых человеческих качеств. Конечно же, и среди фанов Барсы такие есть, но мадридские все в полном составе такие, похоже
тебе заняться что ли больше нечем, чем пару дней что то/кого то искать? да всем плевать! тут половину людей написали комментарий и ушли, забыв через секунду....а ты тут такой, вы только посмотрите, что ищет, справедливости какой то.
Ерундой не занимайся, посвяти лучше это время родным, близким....
ишь нашелся, борец за справедливость
+19
-9
+10
Роке не Начо , чтобы что то меняли
+13
-8
+5
Ответ Леопардер
Мне вот интересно, а что болельщики Реала молчат? Ну вот эти, которым так нравится писать про Негрейру и взятки? Где ваши возмущения? Тут же очевидно липовейшая красная, которую никак не хотят отменять вопреки уже даже просто здравому смыслу. Вы же за честность и справедливость, ребята. Что же вы не пишете ничего? Как там с совестью у вас дела обстоят, с честью? Знаете такие слова вообще, или после вступления в ряды поклонников Реала их вслух произносить уже нельзя?
Сколько раз ты написал про левую желтую Тчуамени?
+6
-2
+4
Ответ Леопардер
Терпеть не могу обобщения, но кажется, ты прав. Сколько дней уже ищу хотя бы пару десятков болельщиков Реала, которые в этой ситуации сказали бы: "Ну вот здесь Ла Лига реально не права, такое удаление надо отменять". Но нет, не вижу я их. Что-то притихли ребята. Болельщицкие предпочтения им дороже базовых человеческих качеств. Конечно же, и среди фанов Барсы такие есть, но мадридские все в полном составе такие, похоже
Ну вот здесь Ла Лига реально не права.

Тебе стало легче?)
+4
-1
+3
Ответ Nike of FW
знакомимся Luis Cazorla член апеляционного комитета который сократил бан Начо перед класико и который оставил в силе удаление Роке https://rfef.es/es/federacion/comites/comites-de-disciplina-deportiva https://vipdeportivo.es/luis-cazorla-y-nacho-el-nuevo-gran-escandalo-merengue/ https://pbs.twimg.com/media/F8pk_UtaoAAMwA_?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/F8pQdn6bkAA-jPn?format=jpg&name=large https://pbs.twimg.com/media/F8kWnFSWUAAQSEq?format=png&name=900x900 по счастливой случайности бобельщик Реала ....
По Факту.))
+9
-6
+3
Ответ Леопардер
Мне вот интересно, а что болельщики Реала молчат? Ну вот эти, которым так нравится писать про Негрейру и взятки? Где ваши возмущения? Тут же очевидно липовейшая красная, которую никак не хотят отменять вопреки уже даже просто здравому смыслу. Вы же за честность и справедливость, ребята. Что же вы не пишете ничего? Как там с совестью у вас дела обстоят, с честью? Знаете такие слова вообще, или после вступления в ряды поклонников Реала их вслух произносить уже нельзя?
Я болельщик Реала, и со своей стороны могу сказать, что мне просто по барабану, что там происходит в матчах Барселоны. Ни матч, ни сам момент, кроме скриншотов я не видел, так почему я должен высказываться? И я как-то не помню возмущений болельщиков Барселоны в аналогичных ситуациях
+4
-1
+3
Ответ Sakw
Комментарий удален модератором
по сути бро я согласен с тобой, но судейство в Ла Лиге это просто цирк и сплошная клоунада
+3
-1
+2
Ответ Леопардер
Мне вот интересно, а что болельщики Реала молчат? Ну вот эти, которым так нравится писать про Негрейру и взятки? Где ваши возмущения? Тут же очевидно липовейшая красная, которую никак не хотят отменять вопреки уже даже просто здравому смыслу. Вы же за честность и справедливость, ребята. Что же вы не пишете ничего? Как там с совестью у вас дела обстоят, с честью? Знаете такие слова вообще, или после вступления в ряды поклонников Реала их вслух произносить уже нельзя?
Чуамени перед игрой с Атлетико дали карточку, и он пропустил игру. Реалу тоже отказали. или об этом типо вы не знаете? Чуамени дали карточку а эпизоде, где потом зачитали офсайд. но карточку не отменили.
+3
-1
+2
Ответ Леопардер
Мне вот интересно, а что болельщики Реала молчат? Ну вот эти, которым так нравится писать про Негрейру и взятки? Где ваши возмущения? Тут же очевидно липовейшая красная, которую никак не хотят отменять вопреки уже даже просто здравому смыслу. Вы же за честность и справедливость, ребята. Что же вы не пишете ничего? Как там с совестью у вас дела обстоят, с честью? Знаете такие слова вообще, или после вступления в ряды поклонников Реала их вслух произносить уже нельзя?
А без болельщиков Реала нельзя не вспомнить? Что за зависимость? Я не болельщик Реала или Барсы если что
+4
-2
+2
На всех сайтах новость про Клопа: отказ от отдыха ради ... Барсы! А Спортс дремлет?
+3
-1
+2
Этот позор нужно отменять. Барса должна до конца идти
+4
-2
+2
Ответ Nike of FW
Что бы все всё понимали: последний раз игроку Барсы отменяли карточку 10 (десять) лет назад !
Спасибо за инфу чувак. Я как раз хотел тут в чате спросить об этом, а твой коммент как раз!)
+2
0
+2
Если даже это не поможет то лалигу можно будет спокойно переименовать в цирк
+5
-3
+2
Барса играет в их лиге. Со своими нормами и правилами. С полномочиями государства в Мадриде. Со спортивными организациями в Мадриде :
LaLiga, rfef, CTA, комитеты, судебная власть, законодательная власть. Выиграть 27 лиг – это честь и чудо.
+13
-11
+2
Ответ Леопардер
Мне вот интересно, а что болельщики Реала молчат? Ну вот эти, которым так нравится писать про Негрейру и взятки? Где ваши возмущения? Тут же очевидно липовейшая красная, которую никак не хотят отменять вопреки уже даже просто здравому смыслу. Вы же за честность и справедливость, ребята. Что же вы не пишете ничего? Как там с совестью у вас дела обстоят, с честью? Знаете такие слова вообще, или после вступления в ряды поклонников Реала их вслух произносить уже нельзя?
А с чего ты взял что болельщики Реала должны комментировать карточки игроков Барселоны? Если нытик Хави комментит каждое неверное в его глазах решение в играх Реала значит все должны так делать? Умник, всем пофиг на проблемы противника.
+1
0
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Ответ Bazilic
Зато Начо недавно очень удобно дисквалификацию перед Эль Классико сократили
все судьи за Реал, кроме Негрейры
+2
-1
+1
Ответ Red_Marlboro_
Комментарий удален модератором
Как бы теперь своими кабинетными делишками не увели его из Барсы, как в своё время провернули этот трюк с Ди Стефано
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Ответ ljolik888
Это хорошая новость про Барселону и на этом сайте об писать не выгодно . Вот если бы были хоть какие-то здвиги про Нейгрееру , то тогда уже не только новость написали , так и несколько статей .
Деваться некуда - напишут. Жерар Ромео в соцсетях вывалил эту "бомбу"!
+1
0
+1
Ответ Леопардер
Терпеть не могу обобщения, но кажется, ты прав. Сколько дней уже ищу хотя бы пару десятков болельщиков Реала, которые в этой ситуации сказали бы: "Ну вот здесь Ла Лига реально не права, такое удаление надо отменять". Но нет, не вижу я их. Что-то притихли ребята. Болельщицкие предпочтения им дороже базовых человеческих качеств. Конечно же, и среди фанов Барсы такие есть, но мадридские все в полном составе такие, похоже
А с чего это кто-то должен защищать Роке, когда удаление справедливое. Чел 2 раза сыграл крайне неаккуратно и получил 2 жёлтые соответственно. И тебе ещё хватает совести что-то говорить про Мадрид, когда сам максимально необъективен.
Ещё раз повторю- удаление идиотское, но справедливое. В следующий раз будет аккуратнее играть. А Вам пожелаю меньше ныть и стараться быть более объективным
+4
-3
+1
Ответ Nike of FW
знакомимся Luis Cazorla член апеляционного комитета который сократил бан Начо перед класико и который оставил в силе удаление Роке https://rfef.es/es/federacion/comites/comites-de-disciplina-deportiva https://vipdeportivo.es/luis-cazorla-y-nacho-el-nuevo-gran-escandalo-merengue/ https://pbs.twimg.com/media/F8pk_UtaoAAMwA_?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/F8pQdn6bkAA-jPn?format=jpg&name=large https://pbs.twimg.com/media/F8kWnFSWUAAQSEq?format=png&name=900x900 по счастливой случайности бобельщик Реала ....
Впрочем, ничего нового
+1
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Ответ Real_v_dushe
Барселона - это Испания, большинство населения Каталонии это испанцы (45%), каталонцев всего 35%. И в самой столице Каталонии большинство это испанцы в ещё большей пропорции. Шах и мат.
Ты опять потерялся (похожее на это слово)

попущу тебя еще разочек

https://www.statista.com/statistics/326790/catalans-on-the-political-spectrum/

чистыми испанцами себя считают 4.9% живущих в каталонии. Шах и мат , душевой =)))
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Очень удивлюсь, если отменят.
+1
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