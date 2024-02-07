Валиевой было назначено около 60 разрешенных препаратов и добавок за два года

Теги сборная России допинг CAS женское катание ФМБА Камила Валиева Фигурное катание

Камиле Валиевой назначили около 60 различных препаратов в 2020-2021 годах.

Это следует из мотивировочной части по допинг-делу Валиевой, которую сегодня опубликовал Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Спортсменка принимала не только гипоксен, L-карнитин и экдистерон, но и другие препараты.

По данным ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство), за двухлетний период с 2020 по 2021 год спортсменке было назначено около 60 различных препаратов и добавок», – говорится в мотивировочной части.

Препараты были разрешены. На чемпионате России-2022 Валиева сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.

Как Камила Валиева стала символом отказа нашего (и не только) спорта от любых правил

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130 комментариев
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Но вы не перепутайте - на фарме соревнуются только на развращённом Западе, а в России организм укрепляют исключительно молитвами и водой, заряженной выступлениями Путина
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+106
Серьезный коктейльчик для 15 лет конечно. Хорошая фарм-программа у ТШТ
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Для меня, прежде всего, виновата мать Камилы. Для всех тренеров, врачей Камила никто, очередной продукт, но для матери, она единственная дочь! Неужели слава и деньги так застят глаза, что девочка в 15 лет принимает 60 ! препаратов.
+62
-4
+58
Ответ БезызбежноНаКрасный
так не для 15-ти. В 15 был пик карьеры. А чтобы на него выйти - принималось это всё - и гораздо раньше.
Интересно чем сейчас пичкают Базылюк
+45
-5
+40
Ответ DonaldBrashear 2.0
Ой-ой, а как же "российские спортсмены не пользуются терапевтическими исключениями вообще никогда"? Кто-то врал что ли? 🤔
Так это не исключения, а разрешенные препараты, но всё равно максимально странно
+41
-1
+40
60 препаратов и добавок за 2 года. Зачем что-то принимать говорят...
+41
-3
+38
В вашем анализе мочи не обнаружено.
+40
-3
+37
Ой-ой, а как же "российские спортсмены не пользуются терапевтическими исключениями вообще никогда"?

Кто-то врал что ли? 🤔
+59
-24
+35
Успех это 5% таланта и 95% химии
+36
-4
+32
Оказывается не 30 а 60...это уже терминатор 2 )
+36
-6
+30
Ответ imaxim
Серьезный коктейльчик для 15 лет конечно. Хорошая фарм-программа у ТШТ
так не для 15-ти. В 15 был пик карьеры. А чтобы на него выйти - принималось это всё - и гораздо раньше.
+27
-1
+26
Надо будет почитать, сколько из них, помимо экдистерона - только с 18-ти лет показаны
+28
-2
+26
Кто-нибудь ещё вякнет про подбрасывание от Мишина или Чикмаревой?
+30
-5
+25
Наконец-то нормальные новости, а то юниоры какие-то, прыжки какие-то...
+24
-6
+18
А как же «она лучшая, зачем ей что-то принимать?
+18
-3
+15
Ответ DonaldBrashear 2.0
Ой-ой, а как же "российские спортсмены не пользуются терапевтическими исключениями вообще никогда"? Кто-то врал что ли? 🤔
Это не в рамках ТИ, препараты разрешены к использованию. Но ситуация все равно забавная, да
+15
-1
+14
и в чем проблема? можно подумать, у других спортменов нет никаких разрешенных препаратов в крови. ясно-понятно, все топы принимают кучу добавок, чтобы поддерживать организм, выдерживать огромные нагрузки, просто, об этом не пишут в СМИ, а тут дело резонансное, все под микроскопом. многие тут так распереживались, словно большой спорт это про здоровье. как же! самое плохое, что был обнаружен ТМЗ, все остальное даже обсуждения не стоит
+25
-13
+12
Ну это за 2 года , Спортсмены же многие принимают всякие бады, таблетки для поддержания организма, от простуды, пластыри всякие.
+13
-3
+10
Ответ DonaldBrashear 2.0
Ой-ой, а как же "российские спортсмены не пользуются терапевтическими исключениями вообще никогда"? Кто-то врал что ли? 🤔
"Препараты были разрешены"
Причем тут ТИ?
+10
-1
+9
Вспомнился старый анекдот:
- У вас в спирте крови не обнаружено!
+11
-2
+9
ТАСС: Следственный департамент РУСАДА провел расследование в окружении тренерского штаба Тутберидзе, но не нашел нарушений.
+9
0
+9
Любят тут петь песни про астматиков...
+13
-4
+9
60?Да это ходячая таблица Менделеева
+14
-5
+9
Ответ RusVector
Да все профессиональные спортсмены столько же принимают! Хорошо бы еще списки Трусовой и Щербаковой узнать для сравнения! Там я думаю, не меньше будет!
Действительно, хорошо бы списки препаратов всех фигуристов опубликовали, включая у кого ТИ.
+10
-1
+9
Ответ bilbiveter
Так это не исключения, а разрешенные препараты, но всё равно максимально странно
Что странного? Там куча витаминов. Все спортсмены их жрут. За два года скорее всего 60 - это не так и много для спортсменов такого уровня.
+11
-3
+8
Список внушительный, но большинство в нем не вызывает никаких вопросов, витамины, вольтарен от боли в мышцах и суставах, и прочее.
+8
0
+8
Шведская лыжница какая-то, а не девочка фигуристка))
+13
-5
+8
Ответ Аля Иванова
Для меня, прежде всего, виновата мать Камилы. Для всех тренеров, врачей Камила никто, очередной продукт, но для матери, она единственная дочь! Неужели слава и деньги так застят глаза, что девочка в 15 лет принимает 60 ! препаратов.
Да все профессиональные спортсмены столько же принимают! Хорошо бы еще списки Трусовой и Щербаковой узнать для сравнения! Там я думаю, не меньше будет!
+18
-10
+8
Ответ Ivan Prokofiev
Да уж, в 15 лет такое...
В 2020 году было ещё 13-14.
+7
0
+7
Ответ Аля Иванова
Для меня, прежде всего, виновата мать Камилы. Для всех тренеров, врачей Камила никто, очередной продукт, но для матери, она единственная дочь! Неужели слава и деньги так застят глаза, что девочка в 15 лет принимает 60 ! препаратов.
А вы думаете одна Валиева принимала 60 препаратов, а все остальные спортсмены сборной на одной аскарбинке сидят? В одних только поливитаминах может быть штук 20 всяких элементов
+10
-3
+7
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