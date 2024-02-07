Валиевой было назначено около 60 разрешенных препаратов и добавок за два года

Камиле Валиевой назначили около 60 различных препаратов в 2020-2021 годах.

Это следует из мотивировочной части по допинг-делу Валиевой, которую сегодня опубликовал Спортивный арбитражный суд ( ).

«Спортсменка принимала не только гипоксен, L-карнитин и экдистерон, но и другие препараты.

По данным (Федеральное медико-биологическое агентство), за двухлетний период с 2020 по 2021 год спортсменке было назначено около 60 различных препаратов и добавок», – говорится в мотивировочной части.

Препараты были разрешены. На чемпионате России-2022 Валиева сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.

Как Камила Валиева стала символом отказа нашего (и не только) спорта от любых правил