У Валиевой было три версии попадания допинга в организм. Одна из них – саботаж

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева представила CAS три версии, как допинг мог попасть в ее организм.

Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки. 

Первая версия – вещество могло попасть к ней из-за загрязнения продуктов питания лекарством, которое принимал ее дедушка. 

Вторая версия – вещество могло попасть с загрязненным разрешенным препаратом. 

Третья версия – саботаж/злой умысел конкурента. 

«Помещения, где располагались спортсмены (на чемпионате России-2022 в Санкт-Петербурге – Sports.ru), было наполнено незнакомыми людьми, которых определенно не должно было там быть.

Там было много родственников спортсменов, которые свободно передвигались, имели свободный доступ в раздевалку, а также в зону, где спортсмены принимали пищу.

Подруга мамы тоже получила аккредитацию, однако нельзя сказать, что она как-то связана со спортом, но она все равно получила аккредитацию с высоким уровнем доступа», – приводит слова Валиевой сайт CAS. 

Документальных подтверждений этим версиям Валиева предоставить не смогла. 

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172 комментария
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Ответ Anneta28
Они ещё и на подругу мамы решили все свалить)))
Суду не удалось доказать существование подруг у матери Валиевой.
+108
-6
+102
Они ещё и на подругу мамы решили все свалить)))
+105
-12
+93
Испанский стыд)) В общем, виноваты вообще все, но не окружение Камилы. Кроме дедушки, но ему всё равно.

Ясно-понятно.
+79
-10
+69
А точно Валиева защищённое лицо, а не Тутберидзе?
+68
-3
+65
Валиева металась от версии к версии и получила максимум за враньё.
+54
-9
+45
Версия Олеандр и Адриан про ЧР в Петербурге в итоге оказалась озвучена на официальном суде. Позор. Уже за это можно максимум давать. А на месте организаторов ЧР-22 я бы в суд подал за клевету
+52
-11
+41
Просто мало, надо было 33 версии подготовить, включая инопланетян и укол зонтиком...
+31
-4
+27
Ответ imaxim
Версия Олеандр и Адриан про ЧР в Петербурге в итоге оказалась озвучена на официальном суде. Позор. Уже за это можно максимум давать. А на месте организаторов ЧР-22 я бы в суд подал за клевету
А ума нет допереть, что на ЧР нашли метаболиты вещества, а значит приняла она его задолго до ЧР?
+27
-2
+25
Нужно было брать пример с Игоря Николаева и озвучить 5 причин.
Первая причина это дед, а вторая - Обамы грязный след...третья причина саботаж, четвертая плохой массаж, пятая причина это боль, она теперь с тобой и мной
+26
-3
+23
Тутберидзе поздравила Марго и добавила любимый хештэг #работаем дальше..
+29
-6
+23
Ответ Anfitan
А точно Валиева защищённое лицо, а не Тутберидзе?
Точно. Тутберидзе - защищённое пальто!
+19
0
+19
зачем выдвигать версии если ты не можешь документально их доказать ,
+19
-2
+17
Ответ Den3Lo
Третья версия – саботаж/злой умысел конкурента. Ну давайте теперь защитники напишите еще раз, что Аня с Сашей не поддержали тогда Ками от чистого типа сердца - так она их подозревала официально )))). Спасибо. что они ее вообще не послали прилюдно. Вот именно поэтому они и избегали ее на ОИ и кучковались вдвоем. Нафиг им сдалась такая "одаренная"
Ну логично, что на слушаниях потребовали доказательства. Это не на спортсе анонимно обвинять кого-то.
+16
0
+16
Все, что нужно знать об уровне организации. Подруга мамы получила аккредитацию, потому что подруга мамы. А дядя Вася сосед друга подруги мамы не получил доступ повсюду?
+18
-2
+16
Эта версия должна была быть не одной из, а основной. Надо было сразу истошно орать, что виноваты проклятые америкосы. Если сами орать не могли, то позвать на помощь Тарасову и Журанкова. Так было бы смешнее.
+23
-8
+15
Я до сих пор ржу,что они её смогли доказать существование деда))))))
+13
0
+13
А почему не рассказала про массажистку, которая её чаем угощала? А про волонтёра, из рук которого мороженое брала? Или эту версию Камила уже сама услышала только из уст своего тренера в интервью?
Так много вопросов, и так мало ответов...
+16
-3
+13
Третья версия – саботаж/злой умысел конкурента.

Ну давайте теперь защитники напишите еще раз, что Аня с Сашей не поддержали тогда Ками от чистого типа сердца - так она их подозревала официально )))). Спасибо. что они ее вообще не послали прилюдно.
Вот именно поэтому они и избегали ее на ОИ и кучковались вдвоем. Нафиг им сдалась такая "одаренная"
+23
-12
+11
Ответ За рулём Ж9
Ахаха, Валиева не рассчитывала, что подробности обнародуют))) свалить на мать подруги - это дно.
Вам сколько лет?! Два плюс два не умеете складывать?! Очевидно же, что мать подруги привели как пример того, насколько просто даже совсем левым людям было попасть в помещения для спортсменов. «Привет» организаторам ЧР
+12
-2
+10
Такое ощущение, как будто Камила реально защищала себя сама, и не было у неё никаких юристов. Встала и начала сыпать всеми возможными версиями, которые пришли в её юную голову, не понимая, что юриспруденция работает не так
+10
0
+10
Ответ pas33pas
Комментарий скрыт
Ну вот Сергей Шубенков доказал попадание в организм фуросемида именно с разделочной доски, на которой разрезали таблетки, чтобы дать сыну. Принес бумаги, назначение врача. У Валиевой ничего не было и даже любящий дедушка отказался выступить в её защиту. При чем тут евробюрократия?
+9
0
+9
Ответ imaxim
Версия Олеандр и Адриан про ЧР в Петербурге в итоге оказалась озвучена на официальном суде. Позор. Уже за это можно максимум давать. А на месте организаторов ЧР-22 я бы в суд подал за клевету
Организаторы ЧР разве не Федерация ? Они продолжают вылизывать Тутберидзе
+11
-2
+9
Принимала Камила - не принимала, дело темное, а вот что действительно не понятно, как могли поставить спортсменку с не полученным результатам пробы в команду? Кто это так рисковал? И ладно бы не было ей замены, но ведь были две прекрасные фигуристки Трусова и Щербакова! Попались, как дети, очень жалко золото!
+10
-2
+8
Ответ Остап Бендер
Просто мало, надо было 33 версии подготовить, включая инопланетян и укол зонтиком...
Я за марсиян
+9
-1
+8
Ответ Sat397
Подсыпали скорее всего. Бедная Камила. Представляете что она прошла из-за твари какой-то?
Не подсыпали. Просто врач просчитался
+9
-3
+6
Да на ЧР врятли могло быть, там все-таки микродоза, которую в лаборатории нашли со второго раза только ! Если только маленький глоточек совершила!
+8
-2
+6
Если больше одной версии, то это обман или мошенничество.
+7
-1
+6
Ответ Den3Lo
Третья версия – саботаж/злой умысел конкурента. Ну давайте теперь защитники напишите еще раз, что Аня с Сашей не поддержали тогда Ками от чистого типа сердца - так она их подозревала официально )))). Спасибо. что они ее вообще не послали прилюдно. Вот именно поэтому они и избегали ее на ОИ и кучковались вдвоем. Нафиг им сдалась такая "одаренная"
Саша с Камилой после ОИ хорошо общалась, вместе ездили отдыхать в Дубаи. Потом Саша и Камила вместе ходили на активности всякие.

Через год после ОИ ситуация измерилась и сейчас Камила и Саша вроде не общаются. Внешне так выглядит. Саша тусит с другими девушками. С кем Камила сейчас дружит- непонятно.
+7
-1
+6
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/9451-9455-9456_Arbitral_Award__for_publ._.pdf Кому интересно
+6
0
+6
Довольно. Принимать поражение нужно достойно, а и не истерить россыпью заметок.
+12
-6
+6
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