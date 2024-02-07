У Валиевой было три версии попадания допинга в организм. Одна из них – саботаж

Камила Валиева представила CAS три версии, как допинг мог попасть в ее организм.

Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки.

Первая версия – вещество могло попасть к ней из-за загрязнения продуктов питания лекарством, которое принимал ее дедушка.

Вторая версия – вещество могло попасть с загрязненным разрешенным препаратом.

Третья версия – саботаж/злой умысел конкурента.

«Помещения, где располагались спортсмены (на чемпионате России-2022 в Санкт-Петербурге – Sports.ru), было наполнено незнакомыми людьми, которых определенно не должно было там быть.

Там было много родственников спортсменов, которые свободно передвигались, имели свободный доступ в раздевалку, а также в зону, где спортсмены принимали пищу.

Подруга мамы тоже получила аккредитацию, однако нельзя сказать, что она как-то связана со спортом, но она все равно получила аккредитацию с высоким уровнем доступа», – приводит слова Валиевой сайт CAS.

Документальных подтверждений этим версиям предоставить не смогла.