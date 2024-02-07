У Валиевой было три версии попадания допинга в организм. Одна из них – саботаж
Камила Валиева представила CAS три версии, как допинг мог попасть в ее организм.
Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки.
Первая версия – вещество могло попасть к ней из-за загрязнения продуктов питания лекарством, которое принимал ее дедушка.
Вторая версия – вещество могло попасть с загрязненным разрешенным препаратом.
Третья версия – саботаж/злой умысел конкурента.
«Помещения, где располагались спортсмены (на чемпионате России-2022 в Санкт-Петербурге – Sports.ru), было наполнено незнакомыми людьми, которых определенно не должно было там быть.
Там было много родственников спортсменов, которые свободно передвигались, имели свободный доступ в раздевалку, а также в зону, где спортсмены принимали пищу.
Подруга мамы тоже получила аккредитацию, однако нельзя сказать, что она как-то связана со спортом, но она все равно получила аккредитацию с высоким уровнем доступа», – приводит слова Валиевой сайт CAS.
Документальных подтверждений этим версиям Валиева предоставить не смогла.
Ясно-понятно.
Первая причина это дед, а вторая - Обамы грязный след...третья причина саботаж, четвертая плохой массаж, пятая причина это боль, она теперь с тобой и мной
Так много вопросов, и так мало ответов...
Ну давайте теперь защитники напишите еще раз, что Аня с Сашей не поддержали тогда Ками от чистого типа сердца - так она их подозревала официально )))). Спасибо. что они ее вообще не послали прилюдно.
Вот именно поэтому они и избегали ее на ОИ и кучковались вдвоем. Нафиг им сдалась такая "одаренная"
Через год после ОИ ситуация измерилась и сейчас Камила и Саша вроде не общаются. Внешне так выглядит. Саша тусит с другими девушками. С кем Камила сейчас дружит- непонятно.